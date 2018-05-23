«Женщина, подвиньтесь»: Шурыгина записала дисс на Бузову

Скандально известная участница программы «Пусть говорят» на «Первом канале» Диана Шурыгина записала дисс на телеведущую и с недавних пор певицу Ольгу Бузову. В Сети на данный момент опубликована лишь демо-версия творения 18-летней девушки, в производстве которого ей помог исполнитель Саша Акт.

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По предварительной информации, позднее планируется выход полноценного видеоклипа на песню. Также в СМИ сообщается, что при записи дисса у Шурыгиной возникли определенные сложности с чистым исполнением строчек, в результате чего она вышла из себя, став сильно нервничать, — и это якобы ощутимо затянуло процесс.

Дисс, как известно, это своеобразный жанр в музыке (изначально — в хип-хопе), ключевым отличием которого является текст, полный оскорблений антагониста. Не обошлась без подколок в адрес Бузовой в своем творении и Шурыгина.

Так, композиция начинается с четверостишия, в котором Диана утверждает, что «Ольга под нее косит».

Далее звезда «Пусть говорят» и вовсе просит телеведущую «подвинуться», называя ту «женщиной».

«Женщина, подвиньтесь, я здесь рэп читаю, — восклицает Шурыгина, после чего начинает восхвалять себя. — Я — богиня хайпа. Не буду скрывать от вас свои чувства; я — шедевр современного искусства».

Завершается демо-версия дисса и вовсе странными — учитывая жизненные обстоятельства девушки — словами:

И пусть как всегда мне завидуют лохи,

Я знаю лишь то, что дела у них плохи,

Моя популярность им даже не снится —

Ну как бедолагам на это не злиться?

Всероссийская известность пришла к Шурыгиной в начале 2017 года, когда на «Первом канале» в шоу «Пусть говорят» вышла серия передач про изнасилование несовершеннолетней Дианы.

История буквально «взорвала» общественность, разделив ее на два лагеря: одни девушке сочувствовали, всячески поддерживая уроженку Ульяновска, другие встали на сторону насильника Сергея Семенова, предположив, что на деле никакого насильственного полового акта и не было.

Инцидент произошел еще в 2016-м, и по его итогам Семенов был признан судом виновным в изнасиловании несовершеннолетней, получив восемь лет и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Вскоре, впрочем, срок юноше 1995 года рождения был сокращен до трех лет и трех месяцев с заменой строго режима на общий. А уже в январе 2018-го, когда о резонансном деле знала едва ли не вся страна, Семенова выпустили на свободу по УДО.

Сама же Шурыгина, которая, по словам телеведущего Андрея Малахова, не была готова к такому вниманию общественности, еще до выхода Сергея из тюрьмы прочувствовала на себе все прелести и недостатки славы — девушку стали узнавать на улицах, на ее соцсети подписались сотни тысяч человек, также Диану начали приглашать в различные проекты и программы.

5 октября минувшего года Шурыгина вышла замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлягина, с которым познакомилась на съемках судьбоносного шоу Малахова. На данный момент супружеская чета проживает в Москве.

Что касается музыкальной карьеры девушки, то дисс на Бузову не стал для нее дебютной композицией — ранее Диана записала совместный со все тем же Сашей Актом трек под названием «Полетели». В незамысловатой композиции о любви Шурыгина, что примечательно, также не поет, а читает рэп — справедливости ради, крайне сомнительного качества.

С этой песней связан и недавний скандал, произошедший с девушкой во время одного из выступлений начинающей артистки, — прямо во время концерта Дианы один из слушателей (некий малоизвестный пранкер) бросил в Шурыгину живого петуха, устроив на мероприятии переполох.

На шутника накинулся муж юной звезды, ранее уже демонстрировавший собственную физическую силу на одной из телепередач, самого пранкера позднее вывели из помещения, а певица выразила мнение, что его нужно лечить.

Внимательные слушатели при этом заметили, что в момент приземления птицы возле девушки она от удивления отвела микрофон от губ, однако на ее голос из колонок это никак не повлияло — а значит, певица использовала фонограмму.