Умер Филип Рот

22 мая в возрасте 85 лет ушел из жизни американский писатель Филип Рот. По информации The New York Times, лауреат Пулитцеровской премии умер в одной из клиник Манхэттена. Причиной смерти романиста стала сердечная недостаточность.

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Один из наиболее выдающихся писателей послевоенной эпохи появился на свет в марте 1933 года в Нью-Джерси в семье еврейских мигрантов из Европы. Окончив в 21 год Бакнеллский университет по степени «бакалавр», Рот вскоре стал преподавать литературу в Чикагском университете, параллельно выпуская рецензии на фильмы и телепередачи для журнала The New Republic, а также продолжая обучение.

Уже в конце 50-х публикуется первое произведение Филипа — сборник рассказов «Прощай, Коламбус», который впоследствии удостаивается Национальной книжной премии. Спустя всего три года выходит и дебютный роман писателя под названием «Наплевательство».

Настоящую славу Роту приносит эротическое произведение «Случай портного», которое издается в 1969 году — читатели им одновременно возмущаются и восхищаются.

Филип продолжал писать вплоть до самый старости, оставаясь актуальным и в пожилом возрасте — так, его книга «Заговор против Америки», изданная уже в 21 веке, оказалась бестселлером, вместе с тем вызвав вокруг себя огромные споры. Сюжет романа вертится вокруг альтернативной американской истории, в которой великий летчик Чарльз Линдберг становится в 1940 году президентом США, а государство ведет тесные переговоры с гитлеровской Германией.

Произведения Рота во многом основаны на его биографии и часто обращаются к еврейской теме. Хотя сам писатель неоднократно подчеркивал, что все это не соответствует действительности — и он является истинным гражданином США.

«Если я не американец, то я никто», — говорил романист.

В последние годы Рот отошел от писательской деятельности, о чем даже объявил официально, и начал вести размеренную жизнь пенсионера в своем доме в Коннектикуте, где он когда-то запирался для большей производительности при работе над романами.

Любопытно, что Рот являлся ярым противником президента США Дональда Трампа, говоря, что победа бизнесмена на выборах в 2017 году стала «крупным мошенничеством».

«Явление Трампа является крупным мошенничеством, злой суммой его дефицитов, лишенных всего — кроме пустой идеологии страдающего манией величия человека», — говорил он в одном из интервью.

Тогда же культовый писатель заявил, что наслаждается жизнью — сказал Рот это всего за несколько месяцев до смерти.

«Я очень рад, что я все еще жив. И это просто удивительно быть здесь в конце каждого дня, ложиться спать каждый вечер — и просыпаться каждое утро. Проходят неделя за неделей — и начинает казаться, что это никогда не закончится, но я знаю, что это может остановиться на какой-нибудь мелочи.

Это выглядит так, словно я играю в карты изо дня в день, делая более высокие ставки каждые сутки — но выигрывать продолжаю. Мы увидим, сколько времени протянет моя удача»,

— рассуждал Филип в начале этого года.

Неизгладимый отпечаток на творчестве Рота оставила личная трагедия писателя — в 1968 году в автокатастрофе погибла его на тот момент уже бывшая жена Маргарет Мартинсон, с которой они развелись незадолго до трагедии. Считается, что Маргарет в те годы была музой Филипа и прототипом для некоторых героинь его романов.

Уже в 90-х он женился на своей давней спутнице жизни — актрисе Клэр Блум, однако недолгим оказался и этот брак, просуществовавший всего четыре года.

Впоследствии Блум издаст мемуары, в которых будет крайне нелестно отзываться об экс-супруге.

Филип Рот неоднократно номинировался на Нобелевскую премию в области литературы, однако в итоге ее так и не получил. При этом он является лауреатом Пулитцеровской премии — 1998 за роман «Американская пастораль» и победителем Международной Букеровской премии — 2011 «за выдающие достижения в области мировой литературы».