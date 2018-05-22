«Букер» ушел в Польшу

Жюри Международной Букеровской премии присудило награду польской писательнице Ольге Токарчук за роман «Полеты», а также работавшей над ее переводом на английский Дженнифер Крофт. Вердикт был оглашен во время торжественной церемонии, которая проходила в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Токарчук считается одной из ключевых фигур в современной польской литературе.

В этом году в лонг-листе премии, помимо «Полетов», оказались «Седьмая функция языка» Лорана Бине, «Самозванец» Хавьера Серкаса, первая часть трилогии Виржини Депант «Вернон Субутекс», «Идет, шел, ушел» Дженни Эрпенбек, «Белая книга» Хан Ган, «Умри, моя любовь» Арианы Харвич, «Мир идет» Ласло Краснахоркаи, «Как угасающая тень» Антонио Муньоса Молины, «Летающая гора» Кристофа Рансмайра, «Франкенштейн в Багдаде» Ахмеда Саадави, «Украденный велосипед» У Мина-и — и «Гостья» Габриэллы Ибарры.

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На следующем этапе конкуренцию «Полетам» составляли произведения француженки Виржини Депант в переводе Фрэнка Уинна, испанца Антонио Муньоса Молины в переводе Камило А. Рамиреса, уроженца Ирака Ахмеда Саадави в переводе Джонатана Райта, а также южнокорейской писательницы Хан Ган в переводе Деборы Смит и венгра Ласло Краснахоркаи, над английской версией которого работали Джон Батки, Оттилье Мульцет и Джордж Штиртс.

Примечательно, что два последних автора до этого уже становились обладателями литературного «Оскара». Ган в 2016-м удостоилась приза за роман «Вегетарианец» — причем переводила его тоже Смит. Годом ранее Краснахоркаи наградили за совокупность переведенных на английский язык книг.

Переводчик Фрэнк Уинн работал над двумя произведениями из лонг-листа — «Вернон Субутекс» Депант и «Самозванцем» Серкаса, который до шорт-листа не добался.

Хотя сами книги-номинанты в России не издавались, у русскоговорящей публики все же есть возможность ознакомиться с другими книгами всех попавших в шорт-лист авторов — за исключением Саадави.

Возглавила жюри Международной Букеровской премии британская писательница Лайза Аппиньянези — председательница совета Королевского литературного общества и экс-глава английского ПЕН-клуба. Во время оглашения шорт-листа она отметила, что все попавшие в него авторы стоят того, чтобы их книги «читали и перечитывали». Аппиньянези также выразила сожаление в связи с тем, что другим претендентам пришлось отказать в дальнейшем участии.

В состав жюри в этом году, помимо Аппильянези, вошли британский писатель и журналист индийского происхождения Хари Кунзру, британская романистка с нигерийскими корнями Хелен Ойейеми, поэт и переводчик немецкого происхождения Майкл Хофман и литературный критик Тим Мартин.

Международная Букеровская премия была впервые вручена в 2005-м. Учредителем награды стал фонд, еще в конце 1960-х создавший Букеровскую премию, за которую ежегодно борются авторы из стран Содружества наций, Ирландии и Зимбабве.

В отличие от своего «старшего брата» международный «Букер» вручается вне зависимости от национальных признаков — обязательным условием для потенциальной номинации на премию является лишь перевод книги на английский язык и ее публикация в Великобритании.

Изначально награда присуждалась раз в два года, и ее лауреат определялся по совокупности литературных заслуг, однако с 2016 года регламент был несколько изменен — теперь премию стали вручать ежегодно и за одно конкретное произведение, а не по итогам суммирования былых достижений. Такие изменения, вероятно, связаны с тем, что премия устала находиться «в тени» литературной «Нобелевки».

Существует у международного «Букера» и свой денежный призовой фонд. Так, за победу автору и переводчику книги выплачивается по £25 тыс., тогда как их коллеги, попавшие в шорт-лист премии, получают по одной тысяче фунтов стерлингов каждый.

Что касается самого шорт-листа награды, то в список главных претендентов на почетный приз ежегодно входят по шесть писателей и переводчиков, чьи имена объявляются за месяц до самой премии. Еще ранее публикуется лонг-лист международного «Букера», состоящий из авторов и переводчиков 13 произведений.