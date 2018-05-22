Только для «своих»: Кендрик обвинил фанатку в расизме

Популярный американский рэпер Кендрик Ламар устроил расистский скандал во время своего выступления в Алабаме. Громкий инцидент случился в рамках фестиваля Hangout Fest, хедлайнером которого и был 30-летний музыкант.

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Готовясь к исполнению своего хита «M.A.A.D City», уроженец калифорнийского Комптона по традиции пригласил на сцену одного из слушателей — и повезло на сей раз девушке по имени Делани.

Закончилось для фанатки все, правда, крайне печально. Дело в том, что уже в самом начале трека темнокожего музыканта многократно произносится так называемое «n-word» (эвфемизм, употребляемый вместо некорректного «негр» — «Газета.Ru»), и Делани, прекрасно знавшая текст композиции, не стала лишать песню ее оригинального звучания.

Уже после первого использования девушкой запрещенного слова зал синхронно охнул, явно не ожидав от фанатки такой неосмотрительности, а всего спустя пару секунд, когда девушка еще раз «переступила черту», прервал минусовку и собственное выступление сам Кендрик.

При этом Делани изначально не осознала всю серьезность ситуации, подумав, что остановка песни является частью шоу, и даже попыталась пошутить.

«Что не так? Я не столь хороша для тебя, бро?» — заигрывающе спросила она у рэпера, после чего, услышав протяжное улюлюкание и оскорбления из толпы, попыталась понять, что на самом деле случилось.

«Знаешь, здесь есть свои правила, — начал объяснять ей Ламар. — Тебе стоило пропустить всего одно слово».

Делани, до которой наконец-то дошла вся суть проблемы, тут же принялась извиняться.

«Простите… Я действительно сказала это?» — попыталась исправить свое положение девушка.

«Да, ты действительно его произнесла», — с нескрываемым презрением ответил рэпер, а затем спросил у зала, «стоит ли ее оставлять на сцене».

Толпа, что примечательно, без малейшего колебания стала протестовать против предоставления девушке второго шанса, активно жестикулируя, крича и посвистывая — и если бы сама Делани едва ли не со слезами на глазах не вымолила у Кендрика и его фанатов прощения, ей явно бы пришлось быстро ретироваться.

Приняв клятву незадачливой певицы «больше никогда так не делать», Ламар продолжил исполнение трека и даже в конце попросил толпу поаплодировать девушке, однако ситуацию это явно не исправило.

Позднее в СМИ появилась информация, что для поклонницы Кендрика произошедшее стало настолько тяжелым ударом, что она решила удалиться из социальных сетей.

Особо пикантной историю сделал тот факт, что случился скандал в Алабаме — штате, до последнего сопротивлявшемся борьбе с расизмом в США, где и поныне, согласно рассказам местных жителей, иногда звучат отголоски темного прошлого.

Реакция общественности на инцидент оказалась неоднозначной. Естественно, нашлись те, кто яро осудил Делани, назвав ее поступок «невозможным», а самого рэпера похвалив за верное решение прервать концерт. Многие, впрочем, раскритиковали самого музыканта, резонно отметив, что тот поступил опрометчиво.

«Ламар остановил концерт, потому что девушка, которую он САМ позвал на сцену исполнить его СОБСТВЕННУЮ песню и которой он при этом не сказал о каком-то запрете и правилах, произнесла это слово? Очень глупо. Не произноси того, что не хочешь слышать от своих фанатов»,

— написал в твиттере один из пользователей.

Интересно, что на ютьюбе можно найти немало видео с концертов Кендрика, где он также приглашает на сцену счастливчиков из толпы для совместного исполнения «M.A.A.D City» — но итог выступления оказывается совершенно иным.

На одном из наиболее популярных роликов по теме зал «разрывает» темнокожая девушка — и читает трек она действительно отлично, «раскачивая» толпу, но «n-word» при этом без всяких проблем использует, не вызывая ни у кого возмущения.

Ранее один из самых популярных рэперов в мире Канье Уэст шокировал США своими заявлениями о расизме. В частности, темнокожий музыкант поделился мнением, что нынешнее внимание афроамериканцев к теме рабства похоже на их собственный выбор.

«Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет, это звучит как выбор», — поразил сообщество Уэст, у которого уже в этом июне выходит новый альбом.

Также он выразил свое восхищение действующим президентом Штатов Дональдом Трампом, которого темнокожее население страны, мягко говоря, не жалует.

Что касается самого Кендрика, то он известен как один из активных борцов с расизмом и посвящает проблеме целые композиции и альбомы. В 2018 году Ламар стал лауреатом Пулитцеровской премии, оказавшись первым рэпером, удостоившимся престижной награды.