Вечная любовь: умер автор культовой надписи LOVE

Американский художник Роберт Индиана, один из ярчайших представителей движения поп-арт и автор известнейшей надписи «LOVE», скончался в субботу, 19 мая, в возрасте 89 лет. По информации издания The New York Times, смерть Индианы, в последние годы своей жизни ставшего затворником на отдаленном острове в штате Мэн, наступила в результате сбоя дыхательной системы.

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Индиана — ненастоящая фамилия художника, которая является данью уважения его родному Среднему Западу США. Вплоть до 1958-го он был Робертом Кларком — так его назвали родители при рождении.

Будущая звезда поп-арта появился на свет в 1928 году в американском городе Нью-Касл, штат Индиана. Роберт был единственным ребенком в семье Эрла Кларка и Кармен Уоттерс и позднее описывал собственное детство как «неприглядное».

По словам самого же художника, за первые 17 лет жизни ему пришлось более 20 раз сменить жилье из-за матери, которая «не могла продержаться на одном месте более года».

Родители Кларка развелись достаточно рано, и способствовали этому финансовые проблемы в семье — отец Роберта, лишился работы в нефтяной компании, в результате чего был вынужден зарабатывать на бензоколонке, параллельно подыскивая более прибыльную должность.

После службы в армии Роберт поступил в Чикагский институт искусств, что не стало ни для кого сенсацией, — талант юноши к рисованию проявился еще в самом его детстве, да и продолжать дело отца в нефтяном бизнесе он никогда не стремился. Правда, Кларк позднее признавался, что его всегда «гипнотизировали неоновые вывески на заправках».

К счастью, в Роберте все-таки перевесила любовь к искусству.

В 50-х годах юноша перебрался в Нью-Йорк, где поначалу работал в художественном магазине, попутно шлифуя собственное мастерство. Там он познакомился с известным скульптором-минималистом Эльсуортом Келли, с которым вскоре начал тесное общение. Именно Келли помог Роберту с переездом в лофт в Нижнем Манхэттене, который тогда еще принимал корабли.

Эти события существенно сказались на раннем творчестве художника — в его работах тогда частенько фигурировали судостроительные темы. Здесь же Кларк познакомился со знаменитыми творцами столетия — например, Джеком Янгерманом и Саем Твомбли — и принял решение сменить фамилию.

Работой всей жизни Индианы стало его знаменитейшее творение «LOVE», которое он выполнил для Музея современного искусства на Манхэттене, готовящегося к выпуску открыток на Рождество 1964 года.

Задумка Роберта заключалась в том, чтобы сложить английское «love» («любовь» — «Газета.Ru») в квадрат, где буквы «l», «v» и «e» будут выполнены в прописном стиле, а «о» предстанет в повернутом на 45 градусов формате.

Не стало одного из самых известных художников поп-арта Robert Indiana #rip : он автор знаменитой скульптуры #Love pic.twitter.com/4zvd1ZHlSW — Андрей Малахов (@a_malahov) 22 мая 2018 г.

Некоторые искусствоведы при этом считают, что первый вариант гениального произведения Индианы был в корне иным — якобы вместо «любви» автор использовал известное американское ругательство из четырех букв, находясь в тяжелой жизненной ситуации.

Годом позже творение художника, буквально «взорвавшее» общественность, сделали объемным, соорудив скульптуру. Основными цветами гаммы «LOVE» исконно являлись красный, синий и зеленый, при этом во многих вариациях «любовь» исполняли исключительно в красно-синих тонах, а где-то и вовсе ударялись в абсолютные эксперименты.

"It was a marvelous idea, but it was also a terrible mistake. It became too popular; it became too popular. And there are people who don't like popularity. It's much better to be exclusive and remote." Robert Indiana, LOVE, 1967 https://t.co/iNlIDr0BPA pic.twitter.com/zOjXYoiFZ5 — Michael Bierut (@michaelbierut) 22 мая 2018 г.

В это сложно поверить, но Индиана намеренно отказался от оформления авторских прав на «божество поп-арта», посчитав, что произведению лучше остаться «чистым». Впоследствии, правда, художник неоднократно жалел о своем решении, говоря, что пиратство (а связанного с «LOVE» пиратства действительно хватало) вредит его творению.

Справедливости ради, относился к этой проблеме Роберт и с юмором, собрав личную коллекцию разнообразных подделок «любви», а также назвав произведение «наиболее подверженным плагиату представителем искусства 20-го века».

Естественно, видоизменял «LOVE» и сам Индиана. К примеру, в 1976 году он превратил «любовь» в «голосуй» («vote»), исполняя заказ Демократической партии США, а уже в 2008-м создал для кандидаты в президенты Барака Обамы скульптуру со словом «надежда» («hope»), разрешив использование творения в предвыборной кампании будущего 44-го главы Штатов.

К слову, и саму «любовь» некоторые эксперты рассматривают не просто как самобытное произведение, но и как важный символ антивоенных настроений, крайне популярных в 60-х годах прошлого столетия.