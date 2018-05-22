Трейлеры недели: суровый «Маугли» и детектив Джонни Депп

Знаменитый актер Энди Серкис, который сыграл почти всех животных и монстров в блокбастерах, выступил режиссером в экранизации «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Фильм называется «Маугли», и его создатели обещают быть намного ближе к первоисточнику, чем хорошо всем известная «диснеевская» история.

Релиз «Маугли» достаточно рискован, так как в позапрошлом году в кинотеатрах прошел киноремейк классического диснеевского мультфильма «Книга джунглей», где использовалась технология захвата движения. Нет сомнений в том, что Серкис, мастер этого приема, сделает картинку не хуже. Вопрос лишь в том, сможет ли он привлечь аудитории более мрачным и реалистичным подходом к знаменитым историями Киплинга. Роли озвучивали сам Серкис, Кристиан Бэйл, Бенедикт Камбербэтч и Кейт Бланшетт.

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«Город лжи» («City of Lies»), Брэд Фурман

Один из самых ожидаемых проектов года. Основанный на реальных событиях детектив с участием Джонни Леппа и Фореста Уитакера «Город лжи» расскажет о последствиях убийств легендарных рэпера Notorious B.I.G. и Тупака Шакура, которые до сих пор официально не раскрыты.

Фильм расскажет о полицейском в исполнении Джонни Деппа, который спустя 20 лет после проваленного расследования возвращается к убийствам музыкантов. На этот раз на помощь к нему приходит репортер, которого играет Уитакер. Они распутывает клубок невероятного заговора, в котором могут быть замешаны полицейские.

«Миссия невыполнима: Последствия» («Mission: Impossible — Fallout»), Кристофер МакКуорри

Новый трейлер шестой части популярной серии — «Миссия невыполнима: Последствия» — немного приоткрывает сюжет фильма, в котором, судя по кадрам, Генри Кавилл не спасает как Супермен планету, а очень похож на злодея, гоняющегося и стреляющего в Тома Круза.

К уже звездному составу франшизы присоединились Алек Болдуин и Анджела Бассет, которые предстали в образе боссов шпионских организаций. И впервые с третьего фильма Мишель Монахэн получит полновесную роль, что означает — жена Итана Ханта вернулась, и он не будет больше исподтишка наблюдать за ней в конце картины. Сцены экшна в трейлере как всегда завораживают.

«Шок и трепет» («Shock and Awe»), Роб Райнер

Вышел трейлер к новому фильму Роба Райнера «Шок и трепет», основанному на реальном журналистском расследовании, которое подвергло сомнению утверждения президента Джорджа Буша-младшего о наличии у Ирака оружия массового поражения, что привело к печально известно одноименной военной кампании.

Джеймс Марсден и Вуди Харрельсон сыграют журналистов, которые провели расследование. К ним присоединились такие звезды, как Томми Ли Джонс, Милла Йовович и Джессика Бил.

«Пункт назначения: Свадьба» (»«Destination Wedding), Виктор Левин

Киану Ривз и Вайнона Райдер играют в романтической комедии «Пункт назначения: Свадьба», которая рассказывает о двух отчаявшихся гостях собственно свадьбы.

Добрый милый фильм расскажет о том, как незнакомые обозлившиеся на судьбу люди изрядно друг друга раздражают, но вынуждены мириться с присутствием друг друга. И, конечно, их приключения приведут к зарождению большой любви.

Вышел забойный трейлер нового боевика с Марком Уолбергом «22-я миля». Здесь будет много перестрелок, погонь и мордобоя.

Агент ЦРУ, работающий в Индонезии, должен доставить до аэропорта важного свидетеля. До самолета всего 22 мили, но их не так просто преодолеть — ведь за свидетелем ведется настоящая охота. В фильме также снялись Джон Малкович, бывшая чемпионка ММА Ронда Раузи и индонезийская звезда «Рейдов» Ико Уайс.

«Кровоточащая сталь» («Bleeding Steel»), Чжан Лицзя

Китайский блокбастер «Кровоточащая сталь» добрался, наконец, до запада. Всенародно любимый Джеки Чан, вернувшийся из Голливуда на родину, продолжает активно сниматься в Гонконге. На этот раз Джеки предстанет в непривычном для себя амплуа героя фантастического боевика без намека на комедию.

По сюжету, герою Джеки Чана пересадили сверхтехнологичное сердце, в результате чего он стал непобедимым спецагентом. В фильме также появятся биомеханические костюмы и футуристические средства передвижения.

«Черные воды» («Black Water»), Павел Патрики

И еще одно кино для любителей ностальгии. Боевик «Черные воды» с участием героев 80-х — 90-х Жана Клода ван Дамма и Дольфа Лундгрена заполучил официальный трейлер.

Неважно, насколько хорош в итоге получится фильм, но лицезрение дуэта из «Универсального солдата» согреет сердце многим любителям боевиков. Ван Дамм тут делает все, за что его так любят — дерется, стреляет и картинно ходит по палубе подводной лодки ЦРУ.