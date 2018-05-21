Опять Обама: экс-президент стал продюсером

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили многолетний договор со стриминговым гигантом Netflix. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщили официальные представители сервиса в твиттере кинокомпании.

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«Барак Обама и Мишель Обама подписали многолетний контракт на создание фильмов и сериалов для Netflix. В их числе могут оказаться документальные ленты и сериалы, а также спецпроекты», — говорится в сообщении компании.

Прокомментировал известие и сам 44-й президент Соединенных Штатов.

«Одной из простых человеческих радостей времен моей работы в качестве государственного служащего являлось общение с абсолютно разными, но очень увлекательными людьми из всех слоев общества с целью дальнейшего донесения их опыта до широкой аудитории, — заявил Обама. —

Именно поэтому мы с Мишель очень рады начать сотрудничество с Netflix: мы надеемся развивать и заботиться о талантливых и вдохновляющих историях, способных продвигать идеи общего сочувствия и понимания между народами на всей планете».

Жена политика, в свою очередь, выразила мнение, что их новая работа — отличное подспорье для ретрансляции действительно важных историй.

«Мы с Бараком всегда верили в силу слова — по нашему мнению, она способна вдохновлять людей, заставлять человечество думать иначе об окружающем мире и открывать наши мысли и сердца другим. Netflix является отличным помощником для всех этих историй, которыми мы хотим поделиться — и мы с нетерпением ждем начала этого захватывающего партнерства», — сказала бывшая первая леди.

В самом Netflix, говоря об итогах сделки, признались, что рады превратить сервис в дом для столь уважаемой в мире четы.

«Барак и Мишель являются одними из самых уважаемых и признанных публичных фигур в мире. Они имеют уникальные возможности для раскрытия и освещения историй людей, важных для своих сообществ и стремящихся изменить мир к лучшему, — отметил главный контент-менеджер компании Тед Сарандос. —

Мы невероятно горды в связи с тем, что сумели сделать Netflix домом для их невероятных способностей рассказывать истории».

Слухи о возможном союзе Обамы и Netflix впервые появились в прессе еще в марте этого года. Незадолго до этого экс-глава США появился в шоу Дэвида Леттермана «Мой следующий гость не нуждается в представлении», созданного все тем же стриминговым сервисом.

При этом еще изначально было известно, что если Обама все же договорится с киногигантом, он не будет использовать сотрудничество как инструмент для критики своего сменщика в Белом доме Дональда Трампа.

Сам Трамп, что любопытно, в свое время тоже был исполнительным продюсером и ведущим собственного реалити-шоу на телеканале NBC.

Суть передачи заключалась в борьбе людей за место топ-менеджера в одной из многочисленных компаний бизнесмена. Вскоре успех шоу сделал Трампа одним из самых высокооплачиваемых представителей американского телевидения.

Кроме того, нынешний лидер Штатов снялся в целом ряде полнометражных фильмов, часть из которых без всяких «но» можно назвать культовыми. Так, например, его можно увидеть в одной из сцен легендарного «Один дома: Затерянный в Нью-Йорке» с Маколеем Калкином в главной роли.

Что касается самого Обамы, то он являлся президентом США в период с 2009 по 2017 год, став первым темнокожим главой государства в истории этой страны. В 2009-м политик также получил Нобелевскую премию мира за «укрепление международной дипломатии и сотрудничество между людьми» — до него почетной награды удостаивались лишь два президента США: Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон.

Уже ближе к окончанию президентского срока Барак заявил, что планирует взять длительный отпуск после отъезда из Белого дома, однако, как оказалось, пауза у политика вышла недолгой — и уже в ближайшее время зрители увидят результаты его работы в качестве продюсера документальных фильмов и сериалов.