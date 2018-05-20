«Дэдпул» скинул «Мстителей» с вершины

Продолжавшемуся несколько недель доминированию третьих «Мстителей» пришел конец — скинул с вершины Тони Старка и компанию их коллега по «марвеловской» вселенной Дэдпул (формально, конечно, в нее не входящий). В свой дебютный уикенд самый хулиганский супергерой в истории заработал в американском прокате $125 млн, тогда как мировые сборы ленты Дэвида Литча и вовсе составили $301 млн.

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Ожидалось, что сиквел в отчетные выходные возьмет рекордную кассу для фильмов с рейтингом «R» (по крайней мере — именно на это намекал впечатляющий старт на неделе).

Однако в реальности «Дэдпул-2» все же чуть уступил, проиграв первой части саги о шутнике-убийце, которая в свое время начала со $132 млн — а также с огромным трудом превзошел результат недавней экранизации«Оно» Стивена Кинга ($123 млн).

Естественно, не остался фильм и без полноценных рекордов. Так, лента с Райаном Рейнольдсом в главной роли показала лучший в истории студии Fox международный старт, побив державшееся четыре года достижение седьмой части «Людей Икс» — «Дней минувшего будущего».

Что интересно, провернул все это «Дэдпул» без помощи китайской аудитории. Там лишь недавно показали первую часть эпопеи (событие произошло в рамках Пекинского кинофестиваля), тогда как о премьере сиквела еще не было и речи.

Вторыми в отчетный уикенд стали, конечно же, «Мстители».

Набрав еще $28,6 млн, «Война бесконечности», разрывающая прокат уже четвертую неделю, прямо сейчас находится в шаге от попадания в тройку самых кассовых лент в истории ($1,8 млрд) — выше только «Аватар», «Титаник» и «Звездные войны: Пробуждение силы». При этом «Мстители» на данный момент владеют абсолютными рекордами по сборам в целом ряде стран — например, в Бразилии, Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, Боливии, Чили, Перу и многих других.

Замкнул топ-3 сильнейших в эти выходные еще один дебютант проката — «Книжный клуб» режиссера Билла Холдермэна.

Картина с достаточно примечательной завязкой (четверо дам почтенного возраста зачитываются нашумевшим эротическим бестселлером «Пятьдесят оттенков серого», что в корне меняет их жизнь) и хорошим актерским составом (Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген и Мэри Стинберген являются обладательницами в общей сложности аж четырех статуэток «Оскара») в своей первый уикенд сумела собрать $12,5 млн.

Интересно, что 80% (!) аудитории юмористической ленты составили женщины; при этом лишь 40% из посмотревших «Книжный клуб» в кино оказались младше 50 лет.

Четвертую строчку на сей раз заняла комедия «Душа компании» о масштабных переменах в жизни домохозяйки путем ее отправления в колледж: детище Бена Фэлкоуна, в минувшие выходные ставшее вторым, собрало $7,7 млн.

Последним членом пятерки лучших отчетного уикенда оказалось «Проникновение» ($6,5 млн), также дебютировавшее лишь неделей ранее. Триллер Джеймса МакТига не особо понравился критикам, однако в прокатном плане получился удачным — имея крайне скромный бюджет, фильм уже сейчас может похвастаться почти пятикратным его отбитием, так что провальной картину уж точно назвать нельзя.

Шестую позицию заняли «Псы под прикрытием» Раджи Госнелла, когда-то создававшего «Один дома — 3», обе части полнометражного «Скуби-Ду», а также «Смурфиков».

И вот здесь уже впору говорить о самом настоящем фиаско.

Незамысловатая лента о детективе и его говорящем псе, по совместительству являющемся большим фанатом рэпа, показала 13-й с конца результат ($6 млн) среди картин, дебютировавших за последние 35 лет в как минимум 3000 кинотеатрах.

Прямо следом за неудачником уикенда расположился фильм «За бортом»: направленный на мексиканскую аудиторию ремейк популярной комедии 80-х с Куртом Расселом и Голди Хоун в главных ролях в свои третьи выходные обогатился на $4,7 млн.

Восьмое место американского бокс-офиса заняло «Тихое место» ($4 млн) Джона Красински с Эмили Блант в главной роли — и это на седьмой неделе проката! Примечательный хоррор ныне может похвастаться очень внушительной финансовой статистикой — собственный бюджет лента окупила уже в десять с лишним раз и явно не планирует останавливаться на достигнутом.

Двумя последними представителями топ-10 этого уикенда стали забавный боевик «Рэмпейдж» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и документальный «Р.Б.Г.» о легендарной судье Рут Бейдер Гинзбур, собравшие $1,5 и 1,28 млн соответственно.

Уже на следующей неделе на самой вершине бокс-офиса США станет еще горячее — к «марвеловским» «монстрам» проката присоединится долгожданный спин-офф «Звездных войн» про Хана Соло, тепло принятый на завершившемся Каннском фестивале.