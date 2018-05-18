Президент США объединил Спилберга и Ди Каприо

Режиссер Стивен Спилберг и актер Леонардо Ди Каприо обсуждают возможное возобновление творческого союза ради биографической ленты об Улиссе Гранте — легендарном полководце северян во время Гражданской войны в Америке и 18-м президенте США. Пока что переговоры о совместной работе двух культовых деятелей кинематографа находятся на ранней стадии.

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Права на экранизацию биографии политика, написанной Роном Черноу, в конце минувшего года приобрели студия Lionsgate и продюсерский центр самого Ди Каприо Appian Way Productions. Адаптировать сценарий для предстоящей ленты будет Дэвид Джеймс Келли, ранее работавший с Lionsgate и Appian Way Productions над картиной «Робин Гуд: Начало», которая выйдет в ближайшем сентябре.

Как отмечает издание The Hollywood Reporter,

у Спилберга есть желание срежиссировать биографический фильм и пригласить на главную роль Ди Каприо, с которым он в последний раз сотрудничал еще в 2002 году, снимая трагикомедию «Поймай меня, если сможешь», получившую две номинации на «Оскар».

Сейчас не ясно, когда именно они начнут работу над байопиком — и смогут ли вообще. И у Ди Каприо, и у Спилберга график на ближайшее время расписан полностью. Режиссер в данный момент готовится к работе над пятой частью саги об Индиане Джонсе, съемки которой стартуют в 2019-м, а также присматривается к ремейку мюзикла «Вестсайдская история» и рассчитывает заняться им после приключений с Харрисоном Фордом.

Что касается Ди Каприо, то у него на очереди новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в котором его партнерами по площадке станут Брэд Питт и Марго Робби.

Стоит отметить, что из биографии Хайрема Улисса Гранта определенно может получиться занимательное кинополотно.

Он родился в Огайо в 1822 году в семье выходцев из Шотландии. Окончив военную академию в Вест-Пойнте, Грант вскоре отправился на миссурийскую границу, где происходили периодические столкновения с индейцами. Спустя некоторое время он принял участие в войне с Мексикой, после чего отказался от дальнейшей службы и стал фермером.

Впрочем, спокойно дожить до старости у Гранта не вышло: началась Гражданская война, и Улисс возглавил один из добровольческих отрядов.

В рядах северян он достаточно быстро заявил о себе и в итоге стал командиром всех войск Союзной армии — и в итоге успешно разбил конфедератов, выиграв ключевую для развития государства войну.

После серии военных успехов Линкольн лично назначил военачальника генералом-лейтенантом — тогда это звание в американской армии прозвучало впервые. Следующий нововведенный титул также принадлежал Гранту: в 1866 году он становится генералом. Это звание ему присудили уже как победителю Гражданской войны.

«Я никогда не выступал за войну, кроме как за путь к миру», — говорил полководец.

Но и на этом его восхождение по условной карьерной лестнице не закончилось. С 1867-го он занимал кресло военного министра, а уже через два года Грант был избран президентом США.

Будучи кандидатом от Республиканской партии, он стал фаворитом на выборах, получив 214 голосов против 80. Один из его первых проектов — разрешение участвовать в выборах всем мужчинам, в том числе и темнокожим.

Как военный полководец Грант, естественно, стремился к расширению границ государства. В 1870-м в состав страны входит и вольнолюбивый штат Джорджия.

Кроме того, он пытался устранить конфликт с Югом и договориться с индейцами. В присоединившихся штатах Грант активно продвигал республиканскую линию политики, опираясь на афроамериканских избирателей. Однако миролюбивый курс не увенчался успехом из-за недостаточного знания политической расстановки сил.

Во время второго президентского срока Гранта в республиканской среде назревали конфликты, связанные с крахом фондовых бирж и раскрытием коррупционных дел.



Из-за 22-ой поправки в Конституции США, согласно которой кандидат не может стать президентом более двух раз, второй срок Гранта стал последним.

После ухода с поста лидера страны Грант так и не вернулся к фермерству, но попробовал себя в роли путешественника и писателя. С женой он отправился в кругосветное путешествие, в рамках которого посетил королеву Викторию, Папу Римского Льва XIII, канцлера Германии Отто фон Бисмарка и других высокопоставленных лиц. В бизнесе бывший президент потерпел неудачу, после чего вернулся к писательству и начал издаваться в журнале Century. В этом ему помогал его друг Марк Твен.

В последние годы написание статей о гражданской войне и мемуаров отвлекали Гранта от страшной болезни. Он скончался в возрасте 63 лет в городе Маунт-Макгрегор от рака пищевода.

Портрет Гранта изображен на пятидесятидолларовой купюре образца 1996 года.