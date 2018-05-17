«Думала отказаться от «Евровидения»

Российская певица Юлия Самойлова рассказала, кого бы отправила представлять страну на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2019». По словам артистки, от России на песенное состязание в следующем году должна поехать исполнительница Manizha.

Манижа Хамраева, выступающая под псевдонимом Manizha, стала известной благодаря коротким музыкальным видео в социальной сети Instagram и лишь закрепила успех полномасштабными клипами на свои главные хиты — в Youtube на данный момент их посмотрели в общей сложности несколько миллионов человек.

«Пожалуй, назову певицу Manizha», — сказала Самойлова журналистам на пресс-конференции.

Кроме того, певица призналась, что хотела отказаться от участия в «Евровидении-2018» еще на этапе подготовки к конкурсу.

«У меня были мысли отказаться от «Евровидения», особенно когда подготовка к конкурсу шла не так, как я это представляла, — заявила Юлия. — Возможно, мои представления были слишком смутными. Но я подумала, что смогу справиться с этой задачей».

При этом она подчеркнула, что все же не жалеет об участии в состязании.

«И все-таки это моя мечта — пусть наивная, но я шла к ней. И я рада, что в моей жизни это произошло», — передает ее слова ТАСС.

Певица также отметила, что критика в ее адрес началась еще до старта самого «Евровидения».

«У меня было много свободного времени, и я обращала внимание на эти комментарии. Почему была такая реакция? Наверное, это был маятник: сначала было слишком много положительных эмоций, теперь должен быть противовес», — заключила Самойлова.

Говоря о своих дальнейших планах, артистка рассказала, что в начале лета у нее выйдет альбом.

«Это будет мой первый мини-альбом, в него войдут пять авторских песен. Я надеюсь, что все пойдет по плану и в начале июня мы его выпустим», — пояснила певица.

По ее словам, сборник «будет ближе к андерграунду», и поэтому на радиостанции она не рассчитывает.

«Это будет достаточно экспериментальным шагом. Я не рассчитываю на радиостанции, так что работа, скорее, ближе к андеграунду, — заявила россиянка. — Все будет не в том стиле, в котором меня привыкли видеть — точно не эстрада».

В ходе пресс-конференции она также заявила, что не забывала слова во время своего выступления на «Евровидении-2018», однако спеть идеально эмоции ей все же помешали — как призналась сама артистка, она едва не заплакала перед выходом на сцену.

Конкурс «Евровидении-2018» состоялся на минувшей неделе в португальском Лиссабоне. Самойлова при этом должна была выступить в рамках соревнования еще в минувшем году, когда состязание проходило в Киеве, однако на территорию Украины ее не пустили из-за посещения певицей Крыма уже после референдума на полуострове.

В итоге было решено отправить Самойлову в Португалию, однако удачно выступить ей там не удалось — впервые в истории конкурса Россия вылетела из борьбы еще до начала финала.

Не оценили зрители выступление Юлии по нескольким причинам. Во-первых, композиция «I Won't Break» («Я не сломаюсь»), мягко говоря, изначально казалась несколько устаревшей, во-вторых — из-за волнения не очень качественно спела и сама Самойлова.

Победительницей «Евровидения-2018» стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy» («Игрушка»).

Любопытно, что всего спустя пару дней после триумфа на международном музыкальном конкурсе она отклонила предложение выступить на церемонии награждения премии МУЗ-ТВ. Менеджеры певицы объяснили данное решение гей-парадом в Тель-Авиве, намеченным на тот же день, что и мероприятие в России.

Победу Барзилай, к слову, не проигнорировали и в правительстве страны — так, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сначала отметил успех певицы в своем твиттере, затем поздравил ее лично по телефону, а еще спустя время принял вместе с супругой артистку в собственной резиденции.

В ходе встречи политик среди прочего совместно с Барзилай исполнил танец «курочки», частично повторив выступление самой певицы на сцене конкурса.