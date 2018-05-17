Назад в театр: Орбакайте сменила Хаматову в «Современнике»

Российская певица Кристина Орбакайте приглашена на главную роль в спектакле «Двое на качелях» московского театра «Современник». Известие подтвердила сама 46-летняя Орбакайте, подчеркнувшая, что приглашение играть в театре стало для нее «громом среди ясного неба».

«Я подумала, что если откажусь, потом могу себе этого не простить. С другой стороны, понимала и понимаю, какой рискованный шаг я делаю, и очень много людей вокруг, которые мне об этом очень часто напоминают»,

— передает слова заслуженной артистки России «Московский комсомолец».

Она также отметила, что вернуться к театральной деятельности ей было трудно — последний подобный опыт случился с Орбакайте около 15 лет назад.

Любопытно, что художественный руководитель театра Галина Волчек, являющаяся постановщиком спектакля, пригласила певицу в «Двое на качелях» на роль, которую ранее исполняла Чулпан Хаматова.

О том, что Хаматова, одна из ведущих актрис «Современника», оставила театр, было известно и ранее, когда она объявила о «творческом отпуске». При этом пауза в карьере 42-летней Хаматовой, по сведениям источника «Газеты.Ru», должна была растянуться всего на шесть месяцев. Тогда же Чулпан назвала слухи об ее полноценном уходе из театра «враньем», пояснив, что она остается в «Современнике», «но за кулисами».

Теперь же нет почти никаких сомнений, что анонсированный отпуск актрисы точно не уложится в полгода (по крайней мере, на сцене «Современника» ее в ближайшие месяцы зрители не увидят) —

в «Двое на качелях» ее заменили Орбакайте, в «Трех товарищах» и «Трех сестрах», где Хаматова также исполняла главные роли, играют другие участницы труппы, тогда как в спектакль «Играем… Шиллера!» недавно была введена Елена Яковлева.

Как известно, Яковлева в свое время играла в «Современнике», однако затем покинула столичный театр, где ее сменила как раз Хаматова. Говоря о своем возвращении, актриса пояснила, что вновь выйти на сцену «Современника» ее попросила лично Волчек, которая призналась, что «не хочет терять спектакль».

В то же время Хаматову ее поклонники смогут увидеть на подмостках «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, где в мае-июне проходит премьера спектакля Евгения Кулагина «Две комнаты», одну из главных ролей в коем исполняет именно Чулпан.

«Две комнаты» — во многом экспериментальная постановка, основанная на импровизации двух актрис (напарницей Хаматовой является Инга Оболдина).К моменту начала репетиций существовала лишь идея, тогда как всем «мясом» «скелет» действа обрастал уже по ходу работы с артистками. Постановка длится полтора часа, и за это время Хаматова с Оболдиной не имеют ни единой возможности увидеть друг друга, будучи разделенными стеной — при этом косвенно взаимодействовать им необходимо.

Всего два актера выходят на сцену и в более классическом «Двое на качелях» — спектакль, длящийся три часа, на подмостках «Современника» представляют лишь Кирилл Сафонов и с недавних пор Орбакайте.

Постановка, премьера текущей версии которой состоялась в начале 2015 года, была создана на основе произведения Уильяма Гибсона, невероятно значимого для карьеры Волчек — именно «Двое на качелях» были ее первой режиссерской работой и шли на сцене «Современника» почти тридцать лет. Считается, что именно благодаря успеху спектакля Волчек вскоре стала художественным руководителем театра.

Что касается Орбакайте, то первый большой актерский опыт случился с ней еще в возрасте 11 лет, когда дочку Примадонны Аллы Пугачевой утвердили на главную роль в фильме «Чучело» (1983) Ролана Быкова.

Уже в 90-х, будучи достаточно известной певицей, Орбакайте стала активно сниматься в крупных кинопроектах, сыграв, например, в «Виват, гардемарины!», «Благотворительном бале» и «Фаре». Кроме того, она озвучила журналистку Звездочку в актуальном и поныне мультфильме «Незнайка на Луне».

В 2007-2011 гг. Орбакайте снялась в трилогии «Любовь-морковь», в каждой из частей которой ей приходилось «меняться телами» — то со своим экранным мужем Гошей Куценко, то с другими членами киношной семьи.

Последним до недавних пор спектаклем с участием певицы была постановка «Даная» (2001) Московского государственного театра эстрады.