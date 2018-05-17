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Назад в театр: Орбакайте сменила Хаматову в «Современнике»

Волчек заменила Хаматову на Орбакайте в спектакле «Современника»

Кристина Орбакайте и Чулпан Хаматова РИА «Новости»
Кристина Орбакайте и Чулпан Хаматова
Певица Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле «Двое на качелях» московского театра «Современник». По словам самой Орбакайте, она могла бы не простить себе отказ от возможности вернуться на сцену спустя 15 лет.

Российская певица Кристина Орбакайте приглашена на главную роль в спектакле «Двое на качелях» московского театра «Современник». Известие подтвердила сама 46-летняя Орбакайте, подчеркнувшая, что приглашение играть в театре стало для нее «громом среди ясного неба».

«Я подумала, что если откажусь, потом могу себе этого не простить. С другой стороны, понимала и понимаю, какой рискованный шаг я делаю, и очень много людей вокруг, которые мне об этом очень часто напоминают»,

— передает слова заслуженной артистки России «Московский комсомолец».

Она также отметила, что вернуться к театральной деятельности ей было трудно — последний подобный опыт случился с Орбакайте около 15 лет назад.

Любопытно, что художественный руководитель театра Галина Волчек, являющаяся постановщиком спектакля, пригласила певицу в «Двое на качелях» на роль, которую ранее исполняла Чулпан Хаматова.

О том, что Хаматова, одна из ведущих актрис «Современника», оставила театр, было известно и ранее, когда она объявила о «творческом отпуске». При этом пауза в карьере 42-летней Хаматовой, по сведениям источника «Газеты.Ru», должна была растянуться всего на шесть месяцев. Тогда же Чулпан назвала слухи об ее полноценном уходе из театра «враньем», пояснив, что она остается в «Современнике», «но за кулисами».

Теперь же нет почти никаких сомнений, что анонсированный отпуск актрисы точно не уложится в полгода (по крайней мере, на сцене «Современника» ее в ближайшие месяцы зрители не увидят) —

в «Двое на качелях» ее заменили Орбакайте, в «Трех товарищах» и «Трех сестрах», где Хаматова также исполняла главные роли, играют другие участницы труппы, тогда как в спектакль «Играем… Шиллера!» недавно была введена Елена Яковлева.

Как известно, Яковлева в свое время играла в «Современнике», однако затем покинула столичный театр, где ее сменила как раз Хаматова. Говоря о своем возвращении, актриса пояснила, что вновь выйти на сцену «Современника» ее попросила лично Волчек, которая призналась, что «не хочет терять спектакль».

В то же время Хаматову ее поклонники смогут увидеть на подмостках «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, где в мае-июне проходит премьера спектакля Евгения Кулагина «Две комнаты», одну из главных ролей в коем исполняет именно Чулпан.

«Две комнаты» — во многом экспериментальная постановка, основанная на импровизации двух актрис (напарницей Хаматовой является Инга Оболдина).К моменту начала репетиций существовала лишь идея, тогда как всем «мясом» «скелет» действа обрастал уже по ходу работы с артистками. Постановка длится полтора часа, и за это время Хаматова с Оболдиной не имеют ни единой возможности увидеть друг друга, будучи разделенными стеной — при этом косвенно взаимодействовать им необходимо.

Всего два актера выходят на сцену и в более классическом «Двое на качелях» — спектакль, длящийся три часа, на подмостках «Современника» представляют лишь Кирилл Сафонов и с недавних пор Орбакайте.

Постановка, премьера текущей версии которой состоялась в начале 2015 года, была создана на основе произведения Уильяма Гибсона, невероятно значимого для карьеры Волчек — именно «Двое на качелях» были ее первой режиссерской работой и шли на сцене «Современника» почти тридцать лет. Считается, что именно благодаря успеху спектакля Волчек вскоре стала художественным руководителем театра.

Что касается Орбакайте, то первый большой актерский опыт случился с ней еще в возрасте 11 лет, когда дочку Примадонны Аллы Пугачевой утвердили на главную роль в фильме «Чучело» (1983) Ролана Быкова.

Уже в 90-х, будучи достаточно известной певицей, Орбакайте стала активно сниматься в крупных кинопроектах, сыграв, например, в «Виват, гардемарины!», «Благотворительном бале» и «Фаре». Кроме того, она озвучила журналистку Звездочку в актуальном и поныне мультфильме «Незнайка на Луне».

В 2007-2011 гг. Орбакайте снялась в трилогии «Любовь-морковь», в каждой из частей которой ей приходилось «меняться телами» — то со своим экранным мужем Гошей Куценко, то с другими членами киношной семьи.

Последним до недавних пор спектаклем с участием певицы была постановка «Даная» (2001) Московского государственного театра эстрады.