«Дэдпул» и его друзья: главные премьеры недели

«Дэдпул 2»

На этой неделе состоялась долгожданная премьера продолжения истории самого противоречивого, болтливого и неполиткорректного супергероя Дэдпула. После ошеломительного успеха первой части производство сиквела было делом времени. «Дэдпул» при всей его комедийности и несерьезности оказался краеугольным фильмом в индустрии кинокомиксов, доказав, что картины с рейтингом «R» могут собирать баснословную кассу. «Дэдпул 2» тоже не рассчитан на детскую аудиторию, и здесь будут все те же вульгарные шутки и море крови.

Вторая часть приключений Уэйда Уилсона представит зрителю еще одного культового героя вселенной «Людей Икс» супермутанта Кейбла, который в оригинальной истории приходится сыном Скотту Саммерсу и Джин Грей. Он прибывает в наше время из будущего, чтобы спасти свой мир. В целом, каноническая предыстория Кейбла в фильме более-менее сохранена. К ансамблю добавятся еще мутанты, которые объединятся в команду X-Force. Фильм снял один из режиссеров «Джона Уика» Дэвид Литч. У картины будут все шансы отобрать пальму первенства у «Мстителей» в бокс-офисе.

«Конченая»

На российские экраны выходит новый криминальный триллер «Конченая» с Марго Робби в главной роли. Это полнометражный дебют британца Вона Стайна, который имеет за плечами большой опыт работы ассистентом режиссера в таких громких проектах, как «Война миров Z», «Белоснежка и охотник» и «Красавица и чудовище».

Актерский состав картины впечатляет — к австралийской суперзвезде присоединились Саймон Пегг, Декстер Флетчер и Майк Майерс. Это криминальный триллер в стилистике нео-нуар, рассказывающей о роковой интриганке Энни, которая ведет запутанную игру сразу с несколькими мужчинами, чтобы добиться своей цели.

«За бортом»

Ремейк одноименной классической комедии 80-х с Куртом Расселом и Голди Хоун. Авторы фильма поменяли местами героев оригинала, и в роли Рассела выступает бывшая супруга Криса Пратта Анна Фэрис, а Хоуна — крайне популярный в Мексике Эухенио Дербес.

Сюжет картины построен вокруг капризного миллионера-плейбоя Леонардо, который случайно падает за борт своей яхты и теряет память. Он попадает в больницу, где простая девушка Кейт мечтает отомстить Леонардо за высокомерие и хамство и убеждает того, что он ее муж и отец троих детей.

«Третье убийство»

До России добрался участник Венецианского кинофестиваля «Третье убийство» знаменитого японца Хирокадзу Корээды. Режиссер в последние пять лет получил всемирное признание. В 2013 году его драма «Сын в отца» была отмечена специальным призом жюри Каннского кинофестиваля, а два года спустя картина «Дневник Умимати» участвовала в основной конкурсной программе главного киносмотра планеты.

Корээда, выступивший также сценаристом ленты, обращается в этот раз к жанру судебного триллера. В Японии совершено дерзкое убийство. Полиция быстро нашла преступника, и во время следствия выясняется, что обвиняемый уже был осужден за подобное преступление 30 лет назад. Теперь ему грозит высшая мера наказания. Защищать подсудимого берется молодой и энергичный адвокат, чье расследование загадочной истории приводит к неожиданным открытиям.

«Моя бывшая подружка»

Французская романтическая комедия «Моя бывшая подружка» добралась до России через четыре месяца после выхода на экраны у себя на родине

Режиссер Виктор Сейт Макари поставил классическую французскую комедию положений, которой характерны все основные элементы жанра. Фильм про отношения и про то, как найти долгожданную любовь, которая, как водится, приходит всегда с неожиданной стороны.

«Роналду против Месси»

Отдельным бонусом незадолго до старта чемпионата мира по футболу в России на большой экран решили выпустить документальный фильм про двух лучших футболистов современности Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Много действующих и бывших футболистов будут рассказывать про феномен двух игроков, а картина попытается выяснить, кто же из них лучше.