Женщина в зеленом: Тамара де Лемпицка

В среду, 16 мая, исполняется 120 лет со дня рождения польско-американской художницы, автора известных картин «Прекрасная Рафаэлла» и «Женщина в зеленом Bugatti» Тамары Лемпицкой.

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Урожденная Мария Гурвич-Гурская появилась на свет в Варшаве, которая на тот момент входила в состав Российской империи, на стыке XIX и XX столетий — а именно в 1989 году. Семья у будущей деятельницы искусства была не бедная: ее отец являлся предпринимателем российско-еврейского происхождения, тогда как мать — светской львицей и дочерью знатного польского банкира.

В год начала Первой мировой войны 16-летняя Тамара перебралась в Санкт-Петербург, где вскоре сумела обаять завидного холостяка Тадеуша Лемпицкого и в столь юном возрасте стать его супругой.

Однако долго и счастливо прожить возлюбленным было не суждено: по окончании кровопролитной войны страна погрязла в революции, и уже спустя короткий промежуток времени мужем художницы всерьез заинтересовались чекисты. К счастью, Тамаре всеми правдами и неправдами все-таки удалось спасти Тадеуша, и пара тут же сбежала сначала в Польшу, а затем и в Париж.

Переезд во Францию изменил жизнь девушки — именно там она впервые по-настоящему окуналась в мир живописи и стала частой гостью на светских мероприятиях. Она взяла себе псевдоним Тамара де Лемпицка — именно с дворянской приставкой «де», хотя ее муж не был дворянином. Параллельно с этим рушится их брак: семья испытывала финансовые проблемы, из-за чего Тадеуш начал пить и впал в тяжелую депрессию.

У них с супругом также была общая дочь Кизетта, но ей, как рассказывают, ни сама Тамара, ни ее муж должного внимания не уделяли — куда трепетнее к ребенку относилась ее бабушка Мальвина, мать Лемпицкой.

Любопытно, что Кизетте художница посвятила целую серию картин, написав множественно портретов дочери — например, «Кизетта на балконе», «Кизетта спит» и другие.

Разгульная жизнь Тамары, которой она отдалась после переезда во Франции, не была ни для кого секретом. Так, многие прописывали ей романы с различными мужчинами и женщинами — в том числе с известными писательницами и моделями. Будучи частью богемного парижского общества, де Лемпицка общалась с великими художниками той эпохи, среди которых был и Пабло Пикассо.

Связи женщины помогают ей быть еще более востребованными у публики: на выставки ее имени выстраиваются целые очереди, тогда как автопортрет «Женщина в зеленом Bugatti» и вовсе попадает на обложку одного модного европейского журнала, представляя своего автора как идеал независимой и уверенной в себе представительницы поколения.

Примерно в то же время де Лемпицка знакомится с бароном Раулем Куфнером и, еще более отдаляясь от семьи (с Тадеушем они, правда, тогда уже были не вместе), отправляется в США покорять Голливуд.

Конец 1930-х вообще был пиком творчества и славы художницы — в эти годы она писала портреты короля Испании Альфонса XIII и королевы Елизаветы Греции, а ее работы были желанными экспонатами на различных престижных выставках, зачастую ее собственных.

Незадолго до начала Второй мировой войны Тамара уговаривает барона, на тот момент уже ее мужа, переехать жить в Америку, опасаясь угрозы миру в Европе со стороны нацисткой Германии. Причем перебралась она в Штаты в итоге без своей дочери — той удалось покинуть оккупированный Париж лишь уже в военные годы, после чего Кизетта присоединилась к матери в Калифорнии, уплыв на другой континент через спасительный Лиссабон.

Считается, что непостоянная де Лемпицка нашла в Куфнере своего человека, сумевшего справиться с ее непростым характером — и в результате они счастливо прожили почти долгих 30 совместных лет. Разлучила супругов лишь смерть барона в 1961 году, после которой Тамара распродала многие вещи и имущество мужа, а затем отправилась в серию путешествий по миру.

Позднее она перебралась в Техас, чтобы быть поближе к дочери, у которой в местном Хьюстоне была своя семья.

Последние годы де Лемпицка провела в Мексике в компании на тот момент уже овдовевшей Кизетты, приехавшей ухаживать за пожилой матерью в провинцию. Тамара де Лемпицка скончалась в 1980 году на 82 году жизни.

Американо-польская художница, являвшаяся одной из самых известных представительниц стиля ар-деко, в своих работах в основном отдавала предпочтение четким контурам и ярким цветам, которые придавали ее картинам характерную строгость и при этом экспрессивность.

Сама «баронесса с кисточкой», как ее прозвали за любовь к светскому обществу и огромный талант, заявляла, что является «первой женщиной, которая писала чисто и точно, делая собственные полотна законченными».