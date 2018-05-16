«Даже смерть не разделила их»: умерла Елена Гремина

18 мая не стало Елены Греминой — руководительницы московского театра документальной пьесы «Театр.doc». В ноябре ей бы исполнилось 62 года.

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Печальную новость подтвердил ее сын и один из основателей театра Александр Родионов. Гремина скончалась рано утром в отделении реанимации Боткинской больницы. По информации СМИ, у нее была почечная и сердечная недостаточность.

На официальной странице учреждения в фейсубке появилась запись о смерти Греминой. «Сегодня умерла наш директор, драматург и режиссер Елена Гремина, — написали в «Театре.doc». — Никаких слов пока нет, ничего нет».

Свои соболезнования выразила правозащитница Зоя Светова. «Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять», — написала она у себя в фейсбуке.

«Я только что узнала, говорят, что правда, — цитирует заместителя директора театра Викторию Холодову ТАСС. — Это очередной шок для нас... Все сейчас очень неожиданно. 1 апреля [скончался] Михаил Угаров, сейчас вот она».

«Их уход печальный и непостижимый, — приводит слова худрука и главного режиссера театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза «Эхо Москвы». — Это не просто печально, это очередная трагедия.

Они сделали замечательный, выдающийся, уникальный театр, талантливейшие люди. Я говорю о них вдвоем, потому что они неразделимы. Даже смерть одного не разделила их».

Гремина и Угаров стояли у истоков направления «новая драма», которое базируется на максимально точно отражении современной действительности. Гремина была автором пьес, основанных на документальном материале, которые ставили в «Театре.doc».

К числу самых известных ее работ относятся постановки спектакля «Сентябрь.doc», посвященного трагическим событиям в Беслане, «Час восемнадцать» — в память умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского, а также пьеса «Двое в твоем доме». Два последних были номинированы на престижную российскую премию «Золотая маска».

В 2015 году в театре состоялась премьера спектакля «Болотное дело», а в 2017-м вышла постановка «Новая Антигона» по пьесе Елены Костюченко, рассказывающая истории матерей убитых в Беслане детей.

Впервые работа Греминой нашла воплощение на театральной сцене в 1992 году, когда в Московском театре имени Пушкина вышел спектакль по ее пьесе «Русское затмение» («Дело корнета О-ва»). Также постановки по ее произведениям выходили в московских Театре Ермоловой и Театре имени Станиславского, а также в петербургском театре им. Комиссаржевской и многих других российских городах.

В 1993 году на сцене МХАТа состоялась премьера пьесы «За зеркалом», посвященной Екатерине II. Роль императрицы исполнила знаменитая оперная певица Галина Вишневская.

В 2002 году Гремина стала одной из основательниц проекта «Документальный театр», который действует до сих пор.

Елена Гремина известна в театральных кругах как организатор фестивалей «Новая драма», «Новая пьеса», «Любимовка», «Кинотеатр.doc», а также конкурсов драматургии, лабораторий и семинаров для молодых драматургов.

1 апреля ушел из жизни супруг Елены Греминой, художественный руководитель и сооснователь «Театра.doc» Михаил Угаров. Он скоропостижно скончался в результате сердечного приступа.

Вместе с женой и сыном он руководил «Театром.doc», помимо этого занимался постановками в МХТ имени Чехова, Et Cetera и театрах «Школа современной пьесы» и «Практика».

Руководство «Театра.doc» объявило сбор средств на похороны Угарова — правительство Москвы отказалось предоставить бесплатное место для захоронения на Троекуровском кладбище, сославшись на то, что у режиссера «нет заслуг перед государством».

Нужная сумма была собрана в течение суток.

Знавшие Гремину отмечают, что смерть мужа стала для нее сильным ударом. «Она болела давно, был перелом ноги в декабре 2016 года. Она тяжело выкарабкивалась из этого, это отразилось на здоровье: были проблемы с почками, давлением и сердцем. Смерть Угарова подкосила ее еще больше.

Она — ангел на Земле, лучший человек из всех, кого я знала в своей жизни, — цитирует слова режиссера и актрисы Анастасии Патлай «РЕН ТВ». — Это все непереносимо, на ней держался театр, ее усилиями, верой, энергией все делалось. Этот утопический проект, без поддержки, был возможен только благодаря ей».

Дата и место прощания с Еленой Греминой пока не сообщаются.