«У меня нет жизни вне «Дэдпула»

— Когда вы поняли, что сиквелу быть — еще до релиза «Дэдпула» или позже?

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— Мы изначально надеялись на это. С Реттом (Ризом) и Полом (Верником) мы сматривали идею продолжения еще во время съемок первого «Дэдпула». Тогда это казалось наивной надеждой, но за несколько недель до выхода картины стало понятно, что студия даст зеленый свет для создания сиквела. К тому же, первый уикенд я могу охарактеризовать лишь словом «неслабо»… (За выходные фильм собрал более 132 миллионов долларов).

— Этот уикенд, по-видимому, был не только успехом, но и чем-то вроде подтверждения ваших ожиданий.

— Это была отчасти проверка.

Весь наш проект — история о том, что долгая работа (11 лет моей жизни), в конце концов окупилась.

К тому же, при минимальном бюджете лента добилась того, чего не добивались и более дорогие картины. И «Дэдпул 2» тоже далек от крупнобюджетных предприятий Marvel.

— Извлекли ли вы какие-нибудь уроки из первой части для создания «Дэдпула 2»?

— Да, кино должно быть искренним. Почему «Дэдпул» так хорошо резонировал с аудиторией? Это было безвозмездно. Мы добились этого без сторонних вмешательств и инвестиций.

В итоге удалось сломать четвертую стену для общения с аудиторией, которого вы не получаете во многих фильмах, не говоря уже о супергеройских лентах.

— Это главное, в таком случае?

— Да, мы действительно следуем принципу, что Дэдпул принадлежит поклонникам. Фанаты — те, кто сделали этот фильм, и те, для кого мы делаем сиквел. Это, можно сказать, наш босс. В процессе написания сценария и съемок мы думали о том, что делаем это кино именно для фанатов. Ну и для нас, конечно. Во втором фильме взаимодействия получилось даже больше, чем в первом. Теперь не надо рассказывать, откуда персонаж появился, почему стал таким. Напомнить об этом можно и манерой его поведения.

— В чем главное различие двух частей?

— Если первый фильм был историей любви, то «Дэдпул 2» — семейная картина.

Может показаться странным, но для сюжета и его неизбежного финала мы взяли много из принципов студии Pixar. Мы всегда хотели добавить чего-то магического в ленту, не отрицать надежду на лучшее.

— Pixar — далеко не первое, что приходит в голову, когда думаешь о Дэдпуле...

— Так мы и не хотели, чтобы вы думали о Pixar! Однако наша команда использовала их определенные приемы. Нам нравится, что они делают со своими героями. У каждого персонажа есть своя линия, неважно маленькая или большая.

— Как изменился Дэдпул?

— Он дорос до того, что хочет завести семью. Теперь он не стремится выступать только соло. Однако Дэдпул остается горделивым и рассеянным, что создает хаос в его мире. Именно поэтому он опять выходит из-под контроля. Он одновременно повзрослел и впал в детство, если можно так выразиться. Многие из нас в определенный момент чувствуют себя чересчур комфортно, когда находят место в мире, так и произошло с Дэдпулом. Это состояние привело его к определенным неприятностям, которые помогли ему принять правильные решения.

— Как вам удалось усидеть на трех стульях: ведущего актера, сценариста и продюсера? Стал ли этот проект всепоглощающим для вас? Возможна ли теперь жизнь вне фильма?

— У меня нет жизни вне фильма, он действительно поглотил меня полностью. Свободное время, которое многие актеры и продюсеры посвящают разработке новых идей, — для меня роскошь. Я стараюсь уделять время семье, но иногда и это не удается.

Все роли актера, продюсера и сценариста сливаются для меня в единое целое. Зато я знаю, как играть Дэдпула и как изобразить его на экране.

— Вы изначально планировали вводить X-Force во второй фильм?

— Главным было ввести Домино и Кейбла. Затем в процессе мы подумали, а почему бы не создать сценарий, в котором появляется целая куча персонажей X-Force. Каждого из них мы изобразили по-особенному. Со многими героями зрители уже знакомыми, аудитория в предвкушении. Не могу дождаться, когда их увидят зрители.

— Снимая «Дэдпула 2», вы не ощущали, что создаете новую вселенную, что-то вроде новой версии X-Force, семьи «Team Deadpool». Есть ли какие-то возможности для дальнейшей работы внутри уже известных больших киновселенных Marvel или X-Men?

— Дэдпул — что-то вроде своего собственного острова в этом мире. Он имеет возможность напрямую общаться с аудиторией, он не обязан лишь сидеть в песочнице с другими супергероями X-Men. Мне нравится, что мы работаем внутри киновселенной, но не всегда играем по ее правилам.

— Вы считаете, что третья часть уже не будет называться «Дэдпул 3», а станет фильмом о команде супергероев?

— Да, я бы предположил, что это будет команда X-Force, которую ждут уникальные приключения. Интересно будет создать новых персонажей, у которых кардинально разнятся взгляды на супергеройство. Дэдпул хорошо работает в любых условиях.



Спасение мира не является частью его мышления. Дэдпул больше беспокоится о человеке. Он поставил бы на кон свою жизнь ради ребенка, но не ради планеты.

Есть что-то интересное в Дэдпуле, он представляет какой-то контркультурный аспект в этом мире супергероев. Мне всегда нравилось это в нем.