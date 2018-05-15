В Нью-Йорке на 89-м году жизни скончался американский писатель и журналист Том Вулф. О кончине одного из самых известных представителей журналистики в истории США сообщило во вторник, 15 мая, издание The New York Times. По имеющейся информации, Вулф ушел из жизни днем ранее в одной из клиник Манхэттена.

Фоторепортаж: Умер отец "новой журналистики" Том Вулф __is_photorep_included11752303: 1

Смерть писателя также подтвердил его агент, уточнивший, что литератор попал в больницу с инфекцией.

Том Вулф наиболее известен как создатель в литературе направления под названием «новая журналистка», а также в качестве одного из самых успешных и продаваемых авторов Америки.

Вулф появился на свет в 1931 году в Ричмонде, что в штате Вирджиния, в семье студентки медучилища и ученого, иногда писавшего для местного журнала.

Согласно легенде, писателем Том захотел стать еще в самом детстве, начав постигать азы литераторства до первого юбилея. Не покинуло Вулфа увлечение и в школьные годы, в ходе которых он активно занимался ученической газетой.

Уже в возрасте 26 лет будущий лауреат многих литературных наград окончил Йельский университет с докторской степенью по специальности «Американистика» (ряд дисциплин, объединенных направленностью на изучение США). При этом от дальнейшей научной деятельности Том, несмотря на предложения, отказывался без малейших размышлений.

«Я выбрал журналистику как форму письма и влюбился в нее, — отмечал он, — а затем и в саму жизнь».

Впервые попробовал себя в качестве настоящего журналиста Вулф еще за год до этого, став сотрудником газеты The Republican.

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Всего спустя несколько лет к Тому пришла и первая слава: будучи работником The Washington Post, он отметился качественными статьями о революции на Кубе и в результате даже был удостоен личной награды одной из журналистских гильдий.

Тогда же в работах журналиста начинают все отчетливее и отчетливее прослеживаться черты неповторимого стиля, заключающегося в наполнении текстов множеством хлестких и даже едких социальных замечаний вкупе с «живым» языком.

В начале 60-х Вулф по поручению Байрона Доубелла, на тот момент главного редактора журнала Esquire, оказался в Калифорнии — и поездка эта изменила всю его жизнь.

Отправляя Тома на западное побережье страны, Доубелл поставил перед ним цель написать серию репортажей об одной из частей местной культуры.

Рассказывают, что якобы поначалу у Вулфа возникли серьезные трудности с сокращением написанного материала, но проблему быстро решил сам главред, опубликовавший труды журналиста полностью.

В результате в 1965 году в свет вышла дебютная книга Тома, получившая название «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка» (так озаглавлено одно из эссе в сборнике; и так изначально была названа статья Вулфа для Esquire).

По большей степени литературный дебют Тома представлял из себя объединенные под одной обложкой репортажи и заметки, написанные журналистом во время его путешествий по Калифорнии и рассказывающие о современной жизни Америки — причем ранее они все были опубликованы в разных топ-изданиях страны.

«Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка» произвела самый настоящий фурор, хоть и без ожидаемой критики обойтись ей тоже не удалось — тиражи скупали один за другим, только успевай их выпускать.

К слову, именно выход «малютки» считается днем рождения направления «новая журналистка»; а сам Вулф — ее пионером.

Сама по себя «новая журналистка» отличалась от других жанров способностью по-новому взглянуть на все годами наработанные стилистики, техники и правила отрасли, после чего в вольных пропорциях смешать их между собой и с приемами из литературы для пущего «возбуждения читателя».

Став благодаря сверхудачному дебюту звездой, Вулф вскоре задумал с головой окунуться в мир писателя Кена Кизи и культа его единомышленников, начав работу над «Электропрохладительным кислотным тестом» — еще одним будущим хитом.

Помимо документальных трудов, Том занимался (правда, уже позднее) и романами, оказавшись автором нескольких блестящих представителей этого жанра — речь здесь о произведениях «Костры амбиций», «Мужчина в полный рост», «Я — Шарлотта Симмонс» и «Голос крови» (последняя, к слову, была выпущена лишь в 2012 году).

Отличительной чертой стиля Тома Вулфа являлся его белый классический костюм, который настолько плотно слился с образом писателя, что стал поводом для шуток в эпизоде мультсериала «Симпсоны» с его участием.

Труды Вулфа неоднократно экранизировались, и в фильмах по произведениям журналиста зачастую снимались известные актеры — например, Джефф Бриджес, Эд Харрис, Брюс Уиллис и Том Хэнкс. В последние годы жизни легенда американской журналистики проживал в собственном доме в окружении семьи.