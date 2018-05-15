«Шесть минут — вечность»: вышел трейлер фильма о Queen

Вышел первый трейлер многострадального байопика о группе Queen «Богемская рапсодия», и он скорее всего не разочарует поклонников творчества коллектива.

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Проект действительно создавался с большим трудом и с многочисленными сменами главных действующих лиц. Тем не менее то, что еще недавно казалось чудом, свершилось. Уже объявлена мировая премьера картины — 24 октября этого года. В России лента выйдет в прокат неделей позже. Выход в свет трейлера окончательно подтверждает факт почти стопроцентной готовности фильма к релизу.

Картина расскажет об истории группы Queen с момента ее формирования.

Зритель увидит первые шаги никому не известного квартета на пути к славе, моменты величайшего триумфа группы и само собой проблемы внутри коллектива. Не обойдет лента вниманием и страшную болезнь Меркьюри — слухи о том, что фронтмен болен СПИДом стали появляться уже в 1986 году.

Фильм, еще не выйдя в прокат, обзавелся сложной и наполненной различными перипетиями биографией. Еще в начале десятых годов комик Саша Барон Коэн принял участие в переносе на экран истории группы и был принят на роль Меркьюри. Однако в 2013 году у Коэна возник конфликт с гитаристом группы Брайаном Мэем. Музыкант хотел, чтобы картина рассказала и о годах после смерти легендарного фронтмена, что не устраивало актера, который в итоге, не договорившись с музыкантом, покинул проект и отказался играть Меркьюри.

Позднее Коэн в интервью Говарду Стерну назвал Мэя «отличным музыкантом, но плохим продюсером», на что музыкант парировал пассажем о любви актера «искажать факты».

Но проект не забросили, и он продолжал существовать в вялотекущем режиме, правда, без исполнителя главной роли.

Первым режиссером будущего фильма был объявлен Том Хупер, который к тому моменту стал настоящей звездой. В 2010 году он снял «Король говорит!», который получил три главных «Оскара» — за лучший фильм, режиссуру и сценарий. Исполнитель главной роли Колин Ферт также получил золотую статуэтку.

Два года спустя Хупер снял мюзикл «Отверженные» по одноименному роману Виктора Гюго, получивший три «Оскара», два из которых, правда, были техническими за грим и звукорежиссуру. Зато одна из звезд картины Энн Хэтэуэй получила заветную премию за лучшую женскую роль второго плана.

Казалось, что с таким мастером за режиссерским креслом, байопик о Queen обречен на успех, однако Хупер покинул проект вскоре после ухода Саши Барона Коэна.

Производство фильма оказалось под большим вопросом после потери режиссера и ведущего актера. Лишь несколько лет спустя постановщиком картины согласился стать Декстер Флетчер, хорошо известный зрителю по роли «Мыла» в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». В 2016 году Флетчер снял тепло встреченный публикой «Эдди «Орел» про единственного в истории Британии прыгуна на лыжах с трамплина, выступившего на Олимпиаде.

Но недолго на производстве царило спокойствие и всеобщее согласие, и Флетчер, как и многие до него, покинул проект из-за творческих разногласий.

В конечном итоге в режиссерское кресло сел сам Брайан Сингер — автор «Обычных подозреваемых» и создатель киновселенной про Людей Икс. При нем работа пошла намного более слаженно.

Именно Сингер взял на роль Фредди Меркьюри звезду сериала «Мистер Робот» Рами Малека и не прогадал. Уже с появлением первых фотоматериалов стало заметно, насколько точно Малек воплотил образ легендарного музыканта на экране, а выход трейлера только подтвердил первые впечатления.

Съемки фильма стартовали в начале 2017 года, и шли в спокойном режиме, пока в декабре не появилась сенсационная новость — Сингер был уволен с поста режиссера. Еще большей неожиданностью стало решение вернуть в кресло постановщика Флетчера, который, по всей видимости, смог прийти к согласию с продюсерами, и успешно завершил съемочный процесс.

Пока еще рано судить о художественных достоинствах картины, но атмосфера 70-х и 80-х годов и внешнее сходство актеров с настоящими музыкантами Queen в трейлере впечатляет.