Издевательства фон Триера и другие трейлеры недели

«Дом, который построил Джек» («The House That Jack Built»), Ларс фон Триер

Нечасто бывает, когда важнейшим событием в мире кино становится не премьера фильма, а премьера трейлера. Но такое случилось на этой неделе. Вышел дебютный полноценный трейлер первого за пять лет фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Живой классик мирового кинематографа помирился с Каннским фестивалем и представил на нем во внеконкурсной программе свою новую работу. Картина выйдет в широкий прокат в ноябре этого года.

Уничтожив все человечество, заклеймив женщин, а затем их оправдав, датчанин обратился на этот раз к истории серийного убийцы в исполнении Мэтта Диллона. Зная фон Триера, зрителя ждет не обычный триллер про маньяка, а тяжелое путешествие и погружение в сознание и образ мыслей подобных людей. Можно смело ожидать диаметрально противоположной реакции на новую картину фон Триера, но именно этим он и прославился. Известно, что на премьерном показе фильма на фестивале часть зрителей покинула зал, что скорее всего и нужно было скандальному датчанину. Некоторые даже назвали работу фон Триера «тошнотворной».

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История группы Queen и ее фронтмена Фредди Меркьюри, которую сняли Декстер Флетчер и Брайан Сингер, выйдет в прокат осенью этого года, а сегодня можно посмотреть первый трейлер ожидаемой многими картины «Богемская рапсодия».

В роли Меркьюри выступил Рами Малек, который блестяще воплотил певца на экране. Во всяком случае, внешнее сходство очень близко, впрочем, как и остальные музыканты группы в фильме похожи на реальных Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона.

«Черный клановец» («Blackkklansman»), Спайк Ли

Фильм, о котором очень много говорят, участник конкурсной программы Каннского фестиваля, наконец, обзавелся собственным трейлером. Режиссер Спайк Ли, постоянно обращающийся к теме расового неравенства, снял полутриллер-полукомедию «Черный клановец».

Картина рассказывает о темнокожем полицейском, который решает внедриться в одну из ячеек «Ку-клукс-клана». По понятным причинам он отправляет вместо себя своего напарника из еврейской семьи, а сам отвечает за телефонные переговоры. Полицейские настолько втерлись в доверие членов организации, что им предложили возглавить одну из ячеек.

«Экстаз» («Climax»), Гаспар Ноэ

Скандальный аргентинец Гаспар Ноэ снял новую картину «Экстаз», трейлер к которой вышел на этой неделе. Ноэ известен своими экспериментами над формой, даже в большей степени, чем содержанием, и короткая нарезка кадров из фильма уже настраивает зрителя на нужный лад.

В тизере нам показывают много танцев, сангрии и веселья, однако последние кадры явно свидетельствуют о том, что у радостных героев фильма что-то пошло не так, причем дело оборачивается все хуже и хуже.

«Хищник» («The Predator»), Шейн Блэк

Шейн Блэк — знаковая фигура для экшн-фильмов. Именно он придумал и написал «Смертельное оружие» и «Последнего бойскаута», перевернув весь жанр с ног на голову. Уже в нулевых годах Блэк сел за режиссерское кресло, сняв «Поцелуй навылет», «Железного человека 3» и «Славных парней». Теперь его призвали возродить культовую франшизу «Хищник».

Новый «Хищник» — не ремейк, а перезапуск всей серии. Блэк числится режиссером и автором сценария проекта, а главной звездой картины станет Оливия Мунн. Фильм расскажет о том, как мальчик случайно нашел неизвестное устройство и активировал вызов на Землю хорошо всем известных кровожадных инопланетян-охотников. К слову, сам Шейн Блэк сыграл одну из ролей в оригинальной картине 1987 года с Арнольдом Шварценнегером.

«Эскобар» («Loving Pablo»), Фернандо Леон Де Араноа

Экранную пару Хавьера Бардема и Пенелопу Крус в эти дни вовсю обсуждают в Каннах в связи с фильмом-открытием фестиваля «Все знают». Но Крус с Бардемом снялись в еще одном очень любопытном фильме «Эскобар» про знаменитого наркобарона Пабло Эскобара.

Фильм основан на мемуарах колумбийской журналистки Вирджинии Вальехо, которая приехала к Эскобару брать у него серию интервью и неожиданно для себя влюбилась в него без памяти. А что могут сотворить на экране два оскароносца, мы прекрасно знаем.

Полнометражный мультфильм студии Pixar «Суперсемейка 2» появится на экранах всего мира в середине июня, а пока можно насладиться новым трейлером.

Ролик анонсирует нового героя истории — младенца Джек-Джека, с которым вынужден сидеть Боб Парр, пока его супруга занимается спасением мира от злодеев. Долгожданный сиквел выходит через 14 лет после оригинала.

«Поиск» («Searching»), Аниш Чаганти

Продюсер Тимур Бекмамбетов продолжает внедрять в массы изобретенный им жанр скринлайф, где все действие фильма происходит на мониторе компьютера. В августе состоится премьера ленты Аниша Чаганти «Поиск», спродюсированная Бекмамбетовым.

Фильм представляет собой триллер, в котором главный герой в исполнении известного актера Джона Чо ищет пропавшую дочь, заручившись помощью детектива. Все действие картины развернется на экране компьютера персонажа Чо.