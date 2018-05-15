Курсы валют$ 62.51 (+0.643) 74.13 (+0.379)
Москва: +19°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
Издевательства фон Триера и другие трейлеры недели

«Тошнотворный» Ларс фон Триер и другие трейлеры в подборке «Газеты.Ru»

Кадр из фильма «Дом, который построил Джек» (2018) Zentropa
Кадр из фильма «Дом, который построил Джек» (2018)
Шокирующий всех на свете Ларс фон Триер, политическая комедия Спайка Ли, новый визуальный эксперимент скандального Гаспара Ноэ и очередной скринлайф Тимура Бекмамбетова — «Газета.Ru» собрала самые интересные трейлеры за прошедшую неделю.

«Дом, который построил Джек» («The House That Jack Built»), Ларс фон Триер

Нечасто бывает, когда важнейшим событием в мире кино становится не премьера фильма, а премьера трейлера. Но такое случилось на этой неделе. Вышел дебютный полноценный трейлер первого за пять лет фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Живой классик мирового кинематографа помирился с Каннским фестивалем и представил на нем во внеконкурсной программе свою новую работу. Картина выйдет в широкий прокат в ноябре этого года.

Уничтожив все человечество, заклеймив женщин, а затем их оправдав, датчанин обратился на этот раз к истории серийного убийцы в исполнении Мэтта Диллона. Зная фон Триера, зрителя ждет не обычный триллер про маньяка, а тяжелое путешествие и погружение в сознание и образ мыслей подобных людей. Можно смело ожидать диаметрально противоположной реакции на новую картину фон Триера, но именно этим он и прославился. Известно, что на премьерном показе фильма на фестивале часть зрителей покинула зал, что скорее всего и нужно было скандальному датчанину. Некоторые даже назвали работу фон Триера «тошнотворной».

Реклама

«Богемская расподия» («Bohemian Rhapsody»), Декстер Флетчер, Брайан Сингер

История группы Queen и ее фронтмена Фредди Меркьюри, которую сняли Декстер Флетчер и Брайан Сингер, выйдет в прокат осенью этого года, а сегодня можно посмотреть первый трейлер ожидаемой многими картины «Богемская рапсодия».

В роли Меркьюри выступил Рами Малек, который блестяще воплотил певца на экране. Во всяком случае, внешнее сходство очень близко, впрочем, как и остальные музыканты группы в фильме похожи на реальных Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона.

«Черный клановец» («Blackkklansman»), Спайк Ли

Фильм, о котором очень много говорят, участник конкурсной программы Каннского фестиваля, наконец, обзавелся собственным трейлером. Режиссер Спайк Ли, постоянно обращающийся к теме расового неравенства, снял полутриллер-полукомедию «Черный клановец».

Картина рассказывает о темнокожем полицейском, который решает внедриться в одну из ячеек «Ку-клукс-клана». По понятным причинам он отправляет вместо себя своего напарника из еврейской семьи, а сам отвечает за телефонные переговоры. Полицейские настолько втерлись в доверие членов организации, что им предложили возглавить одну из ячеек.

«Экстаз» («Climax»), Гаспар Ноэ

Скандальный аргентинец Гаспар Ноэ снял новую картину «Экстаз», трейлер к которой вышел на этой неделе. Ноэ известен своими экспериментами над формой, даже в большей степени, чем содержанием, и короткая нарезка кадров из фильма уже настраивает зрителя на нужный лад.

В тизере нам показывают много танцев, сангрии и веселья, однако последние кадры явно свидетельствуют о том, что у радостных героев фильма что-то пошло не так, причем дело оборачивается все хуже и хуже.

«Хищник» («The Predator»), Шейн Блэк

Шейн Блэк — знаковая фигура для экшн-фильмов. Именно он придумал и написал «Смертельное оружие» и «Последнего бойскаута», перевернув весь жанр с ног на голову. Уже в нулевых годах Блэк сел за режиссерское кресло, сняв «Поцелуй навылет», «Железного человека 3» и «Славных парней». Теперь его призвали возродить культовую франшизу «Хищник».

Новый «Хищник» — не ремейк, а перезапуск всей серии. Блэк числится режиссером и автором сценария проекта, а главной звездой картины станет Оливия Мунн. Фильм расскажет о том, как мальчик случайно нашел неизвестное устройство и активировал вызов на Землю хорошо всем известных кровожадных инопланетян-охотников. К слову, сам Шейн Блэк сыграл одну из ролей в оригинальной картине 1987 года с Арнольдом Шварценнегером.

«Эскобар» («Loving Pablo»), Фернандо Леон Де Араноа

Экранную пару Хавьера Бардема и Пенелопу Крус в эти дни вовсю обсуждают в Каннах в связи с фильмом-открытием фестиваля «Все знают». Но Крус с Бардемом снялись в еще одном очень любопытном фильме «Эскобар» про знаменитого наркобарона Пабло Эскобара.

Фильм основан на мемуарах колумбийской журналистки Вирджинии Вальехо, которая приехала к Эскобару брать у него серию интервью и неожиданно для себя влюбилась в него без памяти. А что могут сотворить на экране два оскароносца, мы прекрасно знаем.

«Суперсемейка 2» («Incredibles 2»), Брэд Берд

Полнометражный мультфильм студии Pixar «Суперсемейка 2» появится на экранах всего мира в середине июня, а пока можно насладиться новым трейлером.

Ролик анонсирует нового героя истории — младенца Джек-Джека, с которым вынужден сидеть Боб Парр, пока его супруга занимается спасением мира от злодеев. Долгожданный сиквел выходит через 14 лет после оригинала.

«Поиск» («Searching»), Аниш Чаганти

Продюсер Тимур Бекмамбетов продолжает внедрять в массы изобретенный им жанр скринлайф, где все действие фильма происходит на мониторе компьютера. В августе состоится премьера ленты Аниша Чаганти «Поиск», спродюсированная Бекмамбетовым.

Фильм представляет собой триллер, в котором главный герой в исполнении известного актера Джона Чо ищет пропавшую дочь, заручившись помощью детектива. Все действие картины развернется на экране компьютера персонажа Чо.