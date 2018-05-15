«Там нет жизни и музыки»: Певцов раскритиковал «Евровидение»

Российский актер Дмитрий Певцов обрушился с критикой на международный песенный конкурс «Евровидение», обвинив его в политизированности. Мнением 54-летний артист поделился со своими подписчиками в инстаграме.

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По словам Певцова, музыкальное соревнование «уже давно является ангажированным и политизированным», тогда как «настоящего конкурса больше нет».

«Посмотрите — бородатая женщина, какие-то выродки в масках… Что там происходит? Там давно уже нет жизни, нет музыки, — обратился актер к подписчикам посредством видеозаписи. — «Евровидение» — давным-давно сгнивший и проданный конкурс».

Он также заявил, что в конкурсе нет никакой реальной интриги, так как победитель оного якобы почти всегда известен заранее, а большинство песен для участников из разных стран пишет некая «шведская команда».

«Почти все песни — 80% для всех участников — пишет одна и та же шведская команда. Все подсчеты — чистый обман, никаких доказательств! Следующий победитель известен на 98%, так как это $30-40 млн для организации конкурса у себя в стране, и нужен «доброволец», — подписал Певцов видео с критикой.

Коснулся актер и темы поражения россиянки Юлии Самойловой, которая на «Евровидении-2018» не сумела пробиться в финал — ранее у России подобных фиаско не случалось никогда.

«Большое «спасибо тем, кто, понадеявшись на европейскую «толерантность», отправил на конкурс Юлию Самойлову, — заключил Певцов. — Забыли об их европейских двойных стандартах? Ай-ай, какая оплошность».

Чуть позднее артист опубликовал в инстаграме еще один большой пост про «Евровидение», который начал со слов «выключая эмоции».

В нем он среди прочего выразил мнение, что уже не первый десяток лет «большой спорт, большой кинематограф и шоу-бизнес перестали быть местом, где нет политики».

«Теперь и результат, и место проведения, и состав участников (вспомним Олимпиаду и допинг-скандал с недопущением наших спортсменов) имеют огромное политическое значение, — заверил Певцов. — Так что… Прощай, «праздник спорта». Ау, «чистый» кинематограф! Покойся с миром, «музыка без политики».

При этом он пояснил, что иногда «чудеса здесь случаются — и побеждают сильнейшие», но это является лишь «совпадением с политической ситуацией или исключением из правил».

Напоследок артист посоветовал российской стороне «внимательнее и продуманнее» относиться к участию страны в «Евровидении».

«Если уж Россия решила зачем-то опять лезть в этот международный «музыкальный котел», давайте будем внимательнее, продуманнее, более стратегически относиться к участию нашей страны в этих политико-музыкальных играх, где можно все, но давно уже почти нет жизни»,

— заключил известный актер.

Конкурс «Евровидение-2018» состоялся на минувшей неделе в португальском Лиссабоне.

Россия в музыкальном состязании была представлена 29-летней Юлией Самойловой, которая выступала с песней «I Won't Break» («Я не сломаюсь»), но, к сожалению, во многом сенсационно не смогла даже пробиться в финал — отечественная певица заметно волновалась, в результате чего исполнила достаточно простенькую композицию не самым лучшим образом.

Как известно, честь страны Самойлова должна была защищать еще в минувшем году, когда конкурс проходил в Киеве, однако не была допущена на Украину из-за посещения Крыма уже после референдума на полуострове.

Победительницей «Евровидения-2018» стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy» («Игрушка»).

Любопытно, что выиграть в состязании Барзилай не помешал даже неприятный конфуз, произошедший с ней после первого полуфинала, в котором она также стала лучшей.

Оказалось, что по окончании выступления, спуская по лестнице и активно приветствуя фанатов, певица споткнулась, после чего упала на ступеньки — к счастью, обошлось здесь все, видимо, без серьезных травм.

Уже будучи триумфатором «Евровидения», Нетта отклонила приглашение на церемонию награждения премии МУЗ-ТВ. Позднее о причинах данного решения рассказал программный директор телеканала Андрей Разыграев.

«Пригласили победительницу «Евровидения» выступить на премии МУЗ-ТВ, но менеджмент артистки решительно отказал — в этот день в Тель-Авиве гей-парад. У всех свои ценности», — написал Разыграев в фейсбуке.