Въезд закрыт: Сурганову не пустили на Украину

Работники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну известную российскую певицу Светлану Сурганову за посещение Крыма.

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Кроме того, бывшей солистке и скрипачке группы «Ночные снайперы» запретили въезд на Украину на три года. Об этом сообщил в своем фейсбуке спикер пограничной службы Олег Слободян.

«Минувшей ночью в пропускном пункте «Жуляны» пограничники не пропустили на Украину еще одну артистку из России, — написал он. — И снова причиной отказа стало посещение оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска».

Он также пояснил, что Сурганова посещала Крым в 2016 году.

«В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016-го она действительно посещала Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через два дня вернулась в Россию. На Украину Светлана прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений»,

— поведал спикер.

Кроме того, представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что начиная с 2017 года украинские пограничники не пустили в страну более 100 артистов и других публичных деятелей из России.

«В общей сложности за 2017-18 гг. пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в страну уже 117 артистам и другим публичным деятелям из России», — заключил он.

Как известно, власти Украины с недавних пор запрещают въезд в страну тем, кто посещал Крым уже после референдума о присоединении полуострова к России, который состоялся в 2014 году и не был признан украинским правительством, считающим территорию оккупированной.

В результате многие российские артисты, в разное время планировавшие выступления в соседствующем государстве, не были пропущены сотрудниками пограничных служб страны

— так, к примеру, в минувшем апреле на Украину не смог попасть популярный отечественный рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников), тогда как ранее подобное же ограничение было наложено на его коллегу по «цеху» Басту (Василий Вакуленко).

Светлана Сурганова — одна из основательниц культовой рок-группы «Ночные снайперы», солисткой и скрипачкой которой она являлась в течение девяти лет.

Приняв участие в записи нескольких альбомах группы, которая изначально выступала как акустический дуэт (напарницей Сургановой была Диана Арбенина, нынешний лидер «Ночных снайперов») и уже лишь спустя время перешла на более привычный текущим слушателям формат, 49-летняя артистка покинула коллектив в 2002-м, отправившись в сольное плавание.

Уже спустя год Светлана создала собственную группу, дав ей название «Сурганова и Оркестр», дискография которой на данный момент насчитывает уже девять студийных альбомов.

В 2016-м Сурганова действительно посетила Крым, дав в Севастополе концерт собственной группы в поддержку нового диска под названием «#МируМир», выпущенного в конце 2015 года.

Еще до поездки на полуостров певица в одном из интервью отмечала, что присоединение Крыма к России в целом логично и вызывает у нее «внутреннее воодушевление».

«Есть объективные факты: число русскоговорящих людей в Крыму, исторические подоплеки — все это надо учитывать, — говорила Сурганова РИА «Новости». — Поэтому случилось то, что, по всей видимости, объективно должно было случиться.

Думаю, все-таки довольных людей на территории Крыма осталось много больше, чем недовольных. У меня внутреннее воодушевление по этому поводу».

Любопытно, что несколько лет назад во многом противоположная ситуация произошла с экс-напарницей Сургановой Арбениной — за критику военных действий на территории Украины лидеру «Ночных снайперов», согласно ее же собственным словам, стали «перекрывать кислород», что проявлялось в множественных отменах концертов группы в России по разным не особо очевидным причинам.

При этом в Минкульте тогда заявляли, что не имеют никакого отношения к проблемам «Ночных снайперов» с гастрольной деятельностью, подчеркивая, что «министерство никогда не запрещало, не запрещает и не будет запрещать никакие концерты».