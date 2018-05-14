Мстители бесконечности: блокбастер удержал трон

Суперблокбастер «Мстители: Война бесконечности» вторую неделю подряд удерживает лидерство в российском прокате. Для любого другого фильма это было бы большим достижением, но не для картины братьев Руссо. Вышедший на неделю раньше в США фильм возглавляет бокс-офис у себя на родине три недели подряд. И мало кто сомневался, что и в России марвеловские супергерои будут также безраздельно царить.

Причем «Мстители» не просто показали лучший результат — их касса составила 379,5 млн рублей.

Это больше, чем собрали все остальные фильмы в десятке лучших, вместе взятые. Общие сборы суперхита составили 1808,8 млрд рублей.

Рассказывать о многочисленных рекордах картины уже бессмысленно, потому что «Мстители» методично их бьют практически во всех странах, и уже стали самым кассовым фильмом Marvel в истории.

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Фильм собрал более $1,5 млрд в мире, и теперь главная интрига заключается в том, как быстро «Мстители» доберутся до отметки в $2 млрд, и смогут ли они обойти «Титаник», до которого осталось чуть более $580 млн. Позиции самого кассового фильма за всю историю «Аватара» пока выглядят незыблемыми.

На фоне мощнейшего выступления «Мстителей» остальные картины в российском прокате выглядят крайне блекло.

Однако нельзя не отметить режиссерский дебют Константина Хабенского «Собибор», который вторую неделю подряд занимает вторую строчку в российском бокс-офисе с 63,5 млн рублей.

Общие сборы военной драмы составили достойные 253 млн рублей.

Таким образом, в прошедший уикенд, ни одна премьера не смогла показать достойного результата, что бывает не так уж и часто. Конечно, бороться с «Мстителями» невозможно, но в этой ситуации вакантным оставалось второе место, которое все равно не покорилось новинкам, хотя заветное «серебро» было близко.

Стартовавший на этой неделе сиквел популярной у нас в стране французской серии «Такси» разочаровал прокатчиков, добравшись лишь до третьей позиции.

Картина Франка Гастамбида «Такси 5» собрала в отечественном прокате 62,5 млн рублей, чуть-чуть не дотянувшись до «Собибора». В оправдание ленты говорит лишь то, что она прошла в 1206 кинотеатрах, что на 200 меньше, чем у фильма Хабенского.

Однако слабый показатель картины обусловлен скорее качеством самого продукта.

Попытка сыграть на ностальгических чувствах зрителя и популярности франшизы оказалась неудачной. Во многом это связано с отсутствием полюбившихся всем персонажей в исполнении Сами Насери, Фредерика Дифенталя и Марион Котийяр.

Из старых знакомых в фильме остался Бернар Фарси, который в оригинальной тетралогии сыграл незадачливого комиссара Жибера.

События разворачиваются через 11 лет после четвертой части серии. Жибер дослужился до мэра Марселя и теперь дает ответственное задание справиться с «бандой итальянцев» на Ferrari. Новобранец марсельской полиции Сильван Маро, которого сыграл сам режиссер картины Франк Гастамбид, пытается поймать преступников вместе с племянником героя первых четырех частей Даниэля на культовом белом Peugeot.

Четвертый результат в прошедшие выходные показал старожил российского проката «Тренер» режиссера-дебютанта Данилы Козловского.

Фильм собрал вполне достойные 20,7 млн рублей для четвертой недели.

Почти за месяц футбольная драма собрала уже 844,2 млн рублей и ни разу не выпадала из пятерки лучших.

Картина близко подобралась к отметке в 1 млрд рублей, однако преодолеть психологически важную планку ей вряд ли удастся, тем более что в минувший уикенд лента прошла всего в 735 кинотеатрах.

Пятерку самых кассовых фильмов замкнул еще один ветеран бокс-офиса «Смешарики: Дежавю», собравшие 15 млн. рублей.

Очень скромно — всего лишь с шестым результатом — стартовала в России антиутопия Эндрю Никкола «Анон». Режиссер «Гаттаки» и «Оружейного барона», а также сценарист «Терминала» и «Шоу Трумена» представил на суд зрителя лихо закрученный триллер с Клайвом Оуэном и Амандой Сайфред, однако достучаться до киноманов у него не получилось. Фильм собрал весьма скромные 14,8 млн рублей, и это в премьерную неделю.

Если последние две недели в российском прокате были слишком предсказуемыми, то две следующие обещают жаркую битву за зрителя. Уже 17 мая на широкие экраны одновременно со всем миром выходит «Дэдпул 2», который по всем прогнозам должен свергнуть своих коллег супергероев с трона. А еще через неделю киноманы дождутся одноименной экранизации «Черновика» Сергея Лукьяненко и «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» ветерана голливудского цеха Рона Хауарда.