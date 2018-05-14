Рейв-митинг в Тбилиси: электронная музыка и протесты

В минувшие выходные в Тбилиси у здания парламента Грузии прошел стихийный митинг, участие в котором приняли тысячи человек.

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Поводом для негодования протестующих стала проведенная в ночь на 12 мая местной полицией антинаркотическая операция, в ходе которой состоялись обыски в ночных клубах города «Басиани» и «Галерея».

Согласно официальным данным, в результате операции правоохранителям удалось задержать восьмерых наркоторговцев.

Полиция также уточнила, что рейд по клубам тщательно планировался по итогам полномасштабного расследования, начавшегося после гибели нескольких людей, посещавших эти заведения, от передозировки наркотиков.

При этом свидетели операции утверждают, что спецназ в рамках рейда явно превысил полномочий, неоднократно применив силу к посетителям клуба — протестующие даже прозвали операцию «полицейским беспределом».

12 мая на протестную акцию в центре Тбилиси собрались около трех тысяч человек. Участники митинга требовали отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

По информации СМИ, среди протестующих также были замечены члены «Единого национального движения», правящей в прошлом партии.

Отличительной чертой данных протестов стала их внешняя схожесть с одним большим рейвом —

недовольные действиями правоохранителей, выступавшие под лозунгом «Мы танцуем вместе, мы сражаемся вместе», митинговали, отрываясь под громкую электронную музыку, что создавало ощущение импровизированного и внушительного в своих масштабах фестиваля.

Уже вечером субботы с официальным заявлением по ситуации выступили в Парламенте Грузии. Председатель высшего законодательного органа страны Ираклий Кобахидзе, комментируя вызвавшую массовые недовольства акцию, назвал ее правомочной.

«Проведение этой специальной операции по задержанию наркоторговцев носило вполне правомочный характер, — сказал он. — В ходе спецоперации никто не пострадал, по имеющимся у нас данным, полиция действовала корректно».

Отвечая на вопрос о потенциально превышении полномочий полицией, политик подчеркнул, что «конкретную оценку этому можно будет сделать лишь после более тщательного изучения».

Позднее в тот же день с митингующими встретился сам Гахария, чьей отставки среди прочих и требовали участники акции.

«Наша общая задача — мирно и спокойно завершить сегодняшний вечер, сегодняшнюю акцию, — заявил Гахария толпе. — Я предлагаю перевести диалог в рабочий режим».

Один из организаторов митинга в свою очередь отметил, что «министр готов привлечь к ответственности сотрудников полиции, если будет установлено превышение ими полномочий».

По сообщения очевидцев, многие протестующие не покидали митинг вплоть до рассвета, заночевав в палатках.

13 мая акция была временно приостановлена, однако затем возобновилась.

При этом параллельно с возобновившимся митингом в Тбилиси стартовали и контракции ультраправых движений, участники которых были против действий собравшихся у здания парламента Грузии.

Согласно заявлениям одного из руководителей контракции, отставки премьера страны требовали ранее и они сами, однако тогда к ним никто не присоединился.

Также члены движения пригрозили грузинской молодежи созданием гражданской гвардии, если та «не прекратит распущенность».

В результате местной полиции ради избежания столкновения участников акций пришлось разделить группы путем оцепления района вокруг парламента.

Кроме того, правоохранителями, по информации прессы, были задержаны несколько человек, пытавшихся прорваться к охраняемому зданию.

О завершении обеих акций протеста было объявлено уже в ночь на 14 мая. В прямом эфире телекомпании Imedi мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что переговоры между Гахарией и членами митингующих окончены успешно.

Он также заявил, что власти сделали все для предотвращения эскалации ситуации в городе.

«Для всех нас главное — сохранение стабильности в стране, забота о жизни и здоровье жителей, — сказал он. — Усилия, предпринятые главой МВД и властями страны для деэскалации напряженности, были эффективными».

Один из представителей движения против действий правоохранителей позднее уточнил, что следующий митинг запланирован на 19 мая и в его ходе будет объявлено о результатах выполнения договоренностей с МВД.

Вечером 14 мая перед недовольными также выступил Квирикашвили, призвавший людей к спокойствию.

Во время своего обращения политик выразил мнение, что на данный момент для страны задача по деэскалации напряженности является главной.

Уже к утру все протестующие покинули площадь перед парламентом Грузии — как ожидается, вплоть до будущих выходных.