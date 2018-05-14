Банда из Бирмингема впечатлила BAFTA

Криминальная эпопея «Острые козырьки» Стивена Найта стала лучшим британским сериалом 2017 года по версии Британской академии кино и телевизионных искусств.

Сериал рассказывает о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века. В центре повествования клан Шелби, который стал одним из самых влиятельных и жестоких в городе. Отличительной чертой банды были зашитые в козырьки головных уборов лезвия.

Уже после церемонии Стивен Найт поделился дальнейшими планами по поводу своего детища и анонсировал продление сериала на три новых сезона. Найт также сообщил о намерении снять полнометражный сиквел.

«Я хотел снять историю семьи между двумя войнами, так что всегда планировал завершить сериал первой воздушной тревогой 1939 года», — приводит слова создателя сериала Radio Times.

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Победа «Острых козырьков» стала во многом неожиданной, так как многие критики и эксперты пророчили триумф биографического сериала «Корона» о королеве Британии Елизавете II. Проект повествует о ее жизни с 1947 года по наши дни. Сериал стал одним из самых дорогих в истории телевидения, однако члены BAFTA не оценили размаха и эпичности телефильма. «Корона» была номинирована в общей сложности в трех категориях, но победу одержала лишь в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Приз получила Ванесса Кирби, сыгравшая принцессу Маргарет.

Интересная борьба развернулась в международной номинации, где за приз боролись четыре американских проекта «Вражда», «Вьетнам», «Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь».

Премия была вручена «Рассказу служанки», который снискал признание и у себя на родине.

Сериал получил четыре премии «Эмми» и два «Золотых глобуса». Исполнительница главной роли Элизабет Мосс получила оба приза за лучшую женскую роль. «Рассказ служанки» повествует о тоталитарном мире будущего, в частности, о вымышленной республике «Гилеад», в которой неограниченной властью обладают военные.

Задача британских академиков была очень непростой, так как каждый из номинантов может похвастать сильным актерским составом и интересным сюжетом. Главными звездами «Вражды», рассказывающей об отношениях двух звезд Голливуда Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд, являются Сьюзен Сарандон и Джессика Ланг. В детективной драме «Большая маленькая ложь» отметились Николь Кидман, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли, а мини-сериал «Вьетнам» примечателен участием Питера Койота.

В номинации «Лучшая мужская роль» победу одержал знаменитый Шон Бин, чья карьера испытала второй резкий взлет после роли Эддарда Старка в первом сезоне «Игры престолов».

Британский актер сыграл религиозной драме «Сломленный» отца Майкла, который стал куратором и духовным лицом небольшой общины в Северном городском приходе.

Приз за лучшую женскую роль получила Молли Уиндсор в криминальной драме «Три девушки», обогнав фаворита Клэр Фой, сыгравшую роль Елизаветы II в «Королеве». «Три девушки» также победили в номинации «Лучший мини-сериал».

Лучшим актером второго плана стал Брайан О'Бирн в детективной драме «Мальчик в синей футболке». Сериал рассказывает о трагическом происшествии десятилетней давности, когда 16-летний хулиган убил мальчика. Причем свидетелей преступления было очень много, однако все они испугались давать показания. Сериал стал большим событием на британском телевидении, но получил только одну телевизионную премию BAFTA.

Лучшим комедийным сериалом, по мнению академиков, стал сатирический ситком «Эта страна», рассказывающий о жизни молодых людей в сельской Британии. Сериал пользуется большой популярностью на Туманном альбионе — уже вышло два сезона, а премьера третьего запланирована на следующий год.

«Эта страна» также получила премию за лучшую женскую комедийную роль. Почетного приза удостоилась Дэйзи Мэй Купер. Однако мужскую комедийную роль больше оценили в «Искателях сокровищ». Премию в соответствующей номинации получил Тоби Джонс, сыгравший археолога-любителя, который со своим приятелем отправился на поиски древнего саксонского клада.