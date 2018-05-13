Неуловимые «Мстители»: супергероев не обойти

В американском бокс-офисе могла бы присутствовать интрига, не будь там «Мстителей». На деле же очередное детище «марвеловского» монстра уже третью неделю подряд не оставляет мокрого места от конкурентов, превзойдя их достижения за отчетный уикенд в разы.

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Впрочем, еще до выхода «Войны бесконечности» в свет было очевидно, что бороться та будет вовсе не со «сверстниками», а с признанными титанами мирового проката — картине, на секундочку, справедливо прочат финиш в тройке самых кассовых лент всех времен.

За отчетные выходные лента братьев Руссо собрала в американском прокате $61,8 млн, доведя общую сумму по региону до $547,8 млн, а в общей сложности фильм имеет на своем счету уже $1,6 млрд (спасибо включившемуся в дело Китаю, где все стартовало просто фантастически, а также Дню матери в США).

В итоге «Мстители» на данный момент входят в пятерку самых кассовых лент в истории, с жадностью посматривая на позиции «Мира Юрского периода» (уже скоро рубеж будет пройден), седьмого эпизода «Звездных войн» «Пробуждение силы» (ожидается горячее сражение) и, возможно, даже самого «Титаника».

К слову, именно новая серия захватывающих приключений Тони Старка и его множественной звездной компании стала первым супергеройским фильмом, сумевшим преодолеть психологическую отметку в миллиард в иностранном прокате.

Вторым и третьим в американском бокс-офисе в минувший уикенд, по предварительным данным, стали комедия «Душа компании» про прелести студенчества и триллер «Проникновение», получивший не самую лучшую прессу (как и творение Бена Фэлкоуна, впрочем) — именно такая дислокация, к слову, в преддверии выходных и ожидалась.

Оба фильма, активно эксплуатирующие тему материнства, естественно, не просто так были выпущены под День матери, собрав за 11-13 мая $18,5 млн и $16,5 млн соответственно.

Успехом подобные сборы можно считать разве что для «Проникновения» — картина хоть и не оправдала ожидания наиболее оптимистичных прогнозистов, ощутимо не добрав до $20 млн, но все же практически утроила в кратчайшие сроки собственный бюджет, составивший скромные $6 млн.

На четвертой строчке оказался «За бортом», на минувшей неделе показавший второй результат прямиком за недосягаемыми «Мстителями» — в этот уикенд сборы по США у неоднозначного ремейка комедии из 80-х с Куртом Расселом и Голди Хоун в главных ролях составили $10,1 млн, доведя общую сумму по региону до $29,6 млн.

Будучи направленным в основном на мексиканскую аудиторию (Рассела здесь замещает национальная суперзвезда Эухенио Дербес), фильм в выходные стартовал на просторах страны сомбреро и буритто с внушительным результатом в $10,5 млн, внеся большой вклад в общую кассу ленты.

Ожидаемо осталось в топ-5 «Тихое место» Джона Красински, за отчетный период заработавшее $6,4 млн — суммарный сбор любопытного хоррора с Эмили Блант на данный момент составляет уже почти $170 млн, что в десять раз больше его вполне себе скромного бюджета.

Открывать вторую половину десятки лучших на сей раз пришлось, мягко говоря, не самым интеллектуальным (но этого от них и не требуется) «Красотке на всю голову» с Эми Шумер и «Рэмпейджу» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Разжились за уикенд они $3,7 млн и $3,4 млн соответственно.

При этом ситуация у лент кардинально разная — если «Красотке» еще на минувшей неделе удалось окупить свой 32-миллионный бюджет, то вот 120-миллионный боевик (а у него уже пятая неделя, кстати) пока что по этому вопросу явно проседает.

Почти выпала из топ-10 «Талли» (всего вторая неделя), комедийная драма за авторством Джейсона Райтмана с Шарлиз Терон по все той же актуальной в эти выходные теме материнства — она собрала за уикенд $2,2 млн, доведя общую сумму по США до почти $7 млн.

Любопытно, что лента и близко не претворила в жизнь ожидания от сборов, которые изначально были куда более оптимистичными, причем не помогли в этом фильму даже в целом неплохие отзывы зрителей и критиков.

Естественно, до сих пор держится в десятке и еще один «марвеловский» блокбастер — «Черная пантера», занявшая восьмую позицию на своей уже 13 неделе в прокате.

Подкрепленное мощными треками недавнего лауреата Пулитцеровской премии Кендрика Ламара супергеройское кино за 11-13 мая заработало в США $1,9 млн, доведя общую кассу по миру до $1,34 млрд — это, если что, десятый результат всех времен (с почетной строчки недавно были выбиты «Звездные войны» с их «Последними джедаями»).

Девятым на выходных оказался документальный «Р.Б.Г.» Джули Коэн (не является родственницей знаменитых во всем мире братьев) и Бетси Уэст о легендарной Рут Бейдер Гинзбур, члене Верховного суда США, ставшей второй судьей женского пола и первой еврейской судьей.

В прошлом десятилетии журнал Forbes даже включил ее в список 100 самых влиятельных женщин.

Лента на своей второй неделе собрала за уикенд почти $1,2 млн за счет расширения числа демонстрирующих оную кинотеатров — причем уже к будущим выходным показатель должен возрасти еще сильнее.

Замкнула десятку комедия «Секса не будет!!!» с известным рестлером, героем многочисленных мемов и пранков Джоном Синой — ее результат составил $1,13 млн.

Впрочем, не стоит забывать, что уже на следующей неделе в прокат выйдет продолжение хулиганского «Дэдпула» — а значит, кому-то (читай — всем) в десятке явно придется подвинуться.