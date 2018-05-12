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«Евровидение». Финал. LIVE

Онлайн-трансляция финала конкурса песни «Евровидение-2018»

В Лиссабоне проходит финал международного конкурса песни «Евровидение». Впервые с 2000 года Россия не будет представлена в шоу после того, как Юлия Самойлова не смогла пройти полуфинальную стадию. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию конкурса.
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23:35

А вот и новость от организаторов конкурса. Человека, выбежавшего на сцену во время выступления британки Сури задержала полиция и отвела его в участок. Сури предложили перепеть песню, но британская делегация отказалась, посчитав, что номер все равно получился хорошо.

23:36

Колоритно смотрелся болгарский квинтет. Вокалистка щеголяла прической в стиле Сиа, а парни спели очень красиво.

23:33

Болгарская группа Equinox с песней «Bones» выступает под 18-м номером.

23:31

Бодро очень выступила Саара. Профессионально отработала подтанцовка и сама певица спела хорошо.

23:29

Короткий перерыв подошел к концу, и на сцену выходит представительница Финляндии. Саара Аалто исполняет песню «Monsters».

23:27

Наступила небольшая пауза, в которой ведущая сообщила нам, что в этом году ушла из жизни победительница первого конкурса «Евровидение» в 1956 году Лиз Ассиа из Швейцарии.

23:25

Джессика явно училась движениям, глядя на Бейонсе, но песня все-таки более стандартного эстрадного толка. Правда, ближе к концу был восхитительный бридж с крещендо и красивой паузой, и песня сразу заиграла новыми красками.

23:22

Полюбившаяся многим Джессика Мобой из Австралии представляет песню «We Got Love».

23:21

Классный номер, построенный на контрасте. Такие грозные бородатые дядьки с длинными волосами исполняют в общем-то лиричную песню. Очень хорошая аранжировка с объемными ударными добавляет всему действу эпичности.

23:18

Викинг из Дании Расмуссен с нежным тенором исполняет песню «Higher Ground».

23:17

В принципе все грамотно. Конец 80-х — начало 90-х сейчас в моде на поп-сцене. Подтанцовка исполнила кусочек брейк-данса, а сам Михал уверенно и раскованно исполнил свой номер.

23:14

Позади ровно половина конкурсантов — 13. Под 14-м номером выступает чех Михал Йозеф с ретро-рэпом «Lie To Me».

23:13

Костюмы французам создал сам Жан-Поль Готье. Правда, песня не была такой уж яркой.

23:08

Красивую рок-балладу исполнил Эугент. Больше всего он отличился отличными вокальными данными, приличным диапазоном и хорошей техникой пения. Он, не напрягаясь, залез в третью октаву, что, конечно, заслуживает уважения.

23:06

Албанский рокер Эугент Бушпепа на сцене. Он исполняет композицию «Mall» на родном языке.

23:05

Самый откровенный номер вечера. Шульте посвятил песню своему ушедшему из жизни отцу, а на большом экране были показаны семейные фотографии конкурсанта.

23:10

Франция вступает в борьбу! Дуэт Madame Monsieur поет композицию с незамысловатым названием «Mercy».

23:02

Германия на очереди! Михаэль Шульте исполняет песню «You Let Me Walk Alone».

23:01

Честно говоря, песня вряд ли может претендовать на победу. Да, здесь есть народные мотивы, но сам номер без каких-либо оригинальных задумок. А на «Евровидении» побеждают, как мы знаем, самые яркие и оригинальные исполнители.

22:58

Сербская группа Balkanika исполняет уже знакомую нам песню «Nova Deca».

22:56

Ох, не обошлось без заминки! Причем, на этот раз это действительно был незапланированный инцидент. На сцену выбежал какой-то человек из зала, отобрал у Сури микрофон и испортил целую фразу, пока певице не вернули микрофон. Будем надеяться, что на результате это не скажется. Песня-то хорошая, и Сури здорово поет.

22:54

Вот это да! Весь зал подпевает как на рок-концерте! По всем абсолютно признакам мы видим на сцене Энни Леннокс. Может, правда, легенда мировой музыки замаскировалась?

22:51

После небольшой паузы на сцену выходит еще одна представительница большой пятерки — Сури из Великобритании с песней «Storm».

22:48

Проникновенно спела Клаудиа. Но с песней, победившей в прошлом году, эта вряд ли сможет соперничать. И еще Собрал был тогда невероятен. Вряд ли Португалия будет претендовать на второй подряд успех.

22:45

А теперь хозяйка конкурса! Клаудиа Паскоал с песней «O Jardim».

22:45

Ну хорош! Он действительно харизматичен, отлично смотрится на сцене, взял свою излюбленную скрипку и завел публику в зале.

22:41

Ну и один из любимцев публики, победитель «Евровидения-2009», белорусский норвежец Александр Рыбак. Он исполняет песню «That's How You Write A Song».

22:29

Элина обладает поставленным оперным сопрано, что собственно и привело в восторг публику в полуфинале. В общем-то, оперный голос всегда будет выигрышно смотреться на эстрадной сцене. Хотя Элине, конечно, вряд ли дадут роль Виолетты в Большом театре, но выучка у нее очень хорошая.

22:37

А сейчас выступает сенсация нынешнего года Элина Нечаева из Эстонии с песней «La Forza» на итальянском языке.

22:36

У Сезара так начинается номер, что на первых же кадрах ждешь, что сейчас запоет Джон Ледженд. Но таким голосом конкурсант не обладает. В целом неплохо, но вряд ли он сможет выделиться на фоне такого количества участников.

22:34

Следующий участник — австриец Сезар Сампсон с композицией «Nobody But You». Опять про любовь. «Никто, кроме тебя» переводится песня.

22:31

К слову, Ева — отличный пример того, что не обязательно обладать запредельными вокальными данными, чтобы понравиться зрителю — она же прошла в финал. Зато спела искренне и с чувством. А в конце номера на сцену выходит ее супруг, тренер сборной Литвы по баскетболу, и они держатся за руки и обнимаются. Вот и секрет успеха!

22:29

Ева Засимаускайте из Литвы выступает под номером «четыре». Она исполняет композицию «When We're Old». Песня о большой любви, которой не страшно время.

22:27

Ой, молодец! Изменила Леа этот момент! Она не стала делать вид, что что-то пошло не так, а выкринула: «Остановите музыку» и спела первую часть припева а капелла. И это правильно — этим она должна запомниться.

22:25

Участница из Словении Леа Сирк на очереди с песней «Hvala, ne!» Она удивила многих в полуфинале, когда якобы сломалась фонограмма, а певица продолжила петь. Трюк сработал. Посмотрим, что будет в финале.

22:23

Очень лиричную историю рассказал нам испанский дуэт. Само собой, пели они про любовь. Выглядело очень правдоподобно, и поэтому музыканты сорвали бурю аплодисментов в зале.

22:21

А теперь выступает Испания, входящая в большую пятерку. Мы их не видели в полуфинале. Страну представляют Амайя и Альфред с песней «Tu Cancion».

22:20

Главная фишка номера — когда после контрапункта, загорается лестница, которая ведет к роялю, а сам Melovin эмоционально играет на инструменте. Вышло все без заминок.

22:17

И конкурс стартовал! Свой номер исполняет украинец Melovin. Он начинает петь, лежа внутри сценического рояля, а затем эффектно, как граф Дракула, поднимается наверх. Песня называется «Under The Ladder».

22:14

Завершилось представление конкурсантов и на сцену вышли четыре прекрасных ведущих, которые традиционно поздоровались: «Доброе утро, Европа! И привет, Австралия!».

22:07

Начался парад флагов — 26 человек вышли на сцену в том порядке, в каком будут выступать исполнители, а следом за ними началось представление всех участников конкурса.

22:03

В отличие от полуфиналов сегодня все будет торжественно и зрелищно. Программа большого спортивно-музыкального вечера начинается с исполнения двух классических португальских песен в исполнении Анны Моры и Маризы.

22:01

Итак, большое шоу начинается!

21:55

Сегодня мы увидим 26 участников, которые поведут борьбу за первое место. Музыка будет самой разнообразной — от металкора до хип-хопа. Каждый участник постарается оставить о себе самое яркое впечатление.

21:45

Добро пожаловать в Лиссабон на «Алтис-Арену»! Важнейший момент почти наступил. Через несколько минут начнется финал конкурса песни «Евровидение». И мы будем внимательно следить за развитием событий в столице Португалии.