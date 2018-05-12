«Евровидение». Финал. LIVE

К слову, Ева — отличный пример того, что не обязательно обладать запредельными вокальными данными, чтобы понравиться зрителю — она же прошла в финал. Зато спела искренне и с чувством. А в конце номера на сцену выходит ее супруг, тренер сборной Литвы по баскетболу, и они держатся за руки и обнимаются. Вот и секрет успеха!