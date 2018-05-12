«Евровидение». Финал. LIVE

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А вот и новость от организаторов конкурса. Человека, выбежавшего на сцену во время выступления британки Сури задержала полиция и отвела его в участок. Сури предложили перепеть песню, но британская делегация отказалась, посчитав, что номер все равно получился хорошо.
Колоритно смотрелся болгарский квинтет. Вокалистка щеголяла прической в стиле Сиа, а парни спели очень красиво.
Болгарская группа Equinox с песней «Bones» выступает под 18-м номером.
Бодро очень выступила Саара. Профессионально отработала подтанцовка и сама певица спела хорошо.
Короткий перерыв подошел к концу, и на сцену выходит представительница Финляндии. Саара Аалто исполняет песню «Monsters».
Наступила небольшая пауза, в которой ведущая сообщила нам, что в этом году ушла из жизни победительница первого конкурса «Евровидение» в 1956 году Лиз Ассиа из Швейцарии.
Джессика явно училась движениям, глядя на Бейонсе, но песня все-таки более стандартного эстрадного толка. Правда, ближе к концу был восхитительный бридж с крещендо и красивой паузой, и песня сразу заиграла новыми красками.
Полюбившаяся многим Джессика Мобой из Австралии представляет песню «We Got Love».
Классный номер, построенный на контрасте. Такие грозные бородатые дядьки с длинными волосами исполняют в общем-то лиричную песню. Очень хорошая аранжировка с объемными ударными добавляет всему действу эпичности.
Викинг из Дании Расмуссен с нежным тенором исполняет песню «Higher Ground».
В принципе все грамотно. Конец 80-х — начало 90-х сейчас в моде на поп-сцене. Подтанцовка исполнила кусочек брейк-данса, а сам Михал уверенно и раскованно исполнил свой номер.
Позади ровно половина конкурсантов — 13. Под 14-м номером выступает чех Михал Йозеф с ретро-рэпом «Lie To Me».
Костюмы французам создал сам Жан-Поль Готье. Правда, песня не была такой уж яркой.
Красивую рок-балладу исполнил Эугент. Больше всего он отличился отличными вокальными данными, приличным диапазоном и хорошей техникой пения. Он, не напрягаясь, залез в третью октаву, что, конечно, заслуживает уважения.
Албанский рокер Эугент Бушпепа на сцене. Он исполняет композицию «Mall» на родном языке.
Самый откровенный номер вечера. Шульте посвятил песню своему ушедшему из жизни отцу, а на большом экране были показаны семейные фотографии конкурсанта.
Франция вступает в борьбу! Дуэт Madame Monsieur поет композицию с незамысловатым названием «Mercy».
Германия на очереди! Михаэль Шульте исполняет песню «You Let Me Walk Alone».
Честно говоря, песня вряд ли может претендовать на победу. Да, здесь есть народные мотивы, но сам номер без каких-либо оригинальных задумок. А на «Евровидении» побеждают, как мы знаем, самые яркие и оригинальные исполнители.
Сербская группа Balkanika исполняет уже знакомую нам песню «Nova Deca».
Ох, не обошлось без заминки! Причем, на этот раз это действительно был незапланированный инцидент. На сцену выбежал какой-то человек из зала, отобрал у Сури микрофон и испортил целую фразу, пока певице не вернули микрофон. Будем надеяться, что на результате это не скажется. Песня-то хорошая, и Сури здорово поет.
Вот это да! Весь зал подпевает как на рок-концерте! По всем абсолютно признакам мы видим на сцене Энни Леннокс. Может, правда, легенда мировой музыки замаскировалась?
После небольшой паузы на сцену выходит еще одна представительница большой пятерки — Сури из Великобритании с песней «Storm».
Проникновенно спела Клаудиа. Но с песней, победившей в прошлом году, эта вряд ли сможет соперничать. И еще Собрал был тогда невероятен. Вряд ли Португалия будет претендовать на второй подряд успех.
А теперь хозяйка конкурса! Клаудиа Паскоал с песней «O Jardim».
Ну хорош! Он действительно харизматичен, отлично смотрится на сцене, взял свою излюбленную скрипку и завел публику в зале.
Ну и один из любимцев публики, победитель «Евровидения-2009», белорусский норвежец Александр Рыбак. Он исполняет песню «That's How You Write A Song».
Элина обладает поставленным оперным сопрано, что собственно и привело в восторг публику в полуфинале. В общем-то, оперный голос всегда будет выигрышно смотреться на эстрадной сцене. Хотя Элине, конечно, вряд ли дадут роль Виолетты в Большом театре, но выучка у нее очень хорошая.
А сейчас выступает сенсация нынешнего года Элина Нечаева из Эстонии с песней «La Forza» на итальянском языке.
У Сезара так начинается номер, что на первых же кадрах ждешь, что сейчас запоет Джон Ледженд. Но таким голосом конкурсант не обладает. В целом неплохо, но вряд ли он сможет выделиться на фоне такого количества участников.
Следующий участник — австриец Сезар Сампсон с композицией «Nobody But You». Опять про любовь. «Никто, кроме тебя» переводится песня.
К слову, Ева — отличный пример того, что не обязательно обладать запредельными вокальными данными, чтобы понравиться зрителю — она же прошла в финал. Зато спела искренне и с чувством. А в конце номера на сцену выходит ее супруг, тренер сборной Литвы по баскетболу, и они держатся за руки и обнимаются. Вот и секрет успеха!
Ева Засимаускайте из Литвы выступает под номером «четыре». Она исполняет композицию «When We're Old». Песня о большой любви, которой не страшно время.
Ой, молодец! Изменила Леа этот момент! Она не стала делать вид, что что-то пошло не так, а выкринула: «Остановите музыку» и спела первую часть припева а капелла. И это правильно — этим она должна запомниться.
Участница из Словении Леа Сирк на очереди с песней «Hvala, ne!» Она удивила многих в полуфинале, когда якобы сломалась фонограмма, а певица продолжила петь. Трюк сработал. Посмотрим, что будет в финале.
Очень лиричную историю рассказал нам испанский дуэт. Само собой, пели они про любовь. Выглядело очень правдоподобно, и поэтому музыканты сорвали бурю аплодисментов в зале.
А теперь выступает Испания, входящая в большую пятерку. Мы их не видели в полуфинале. Страну представляют Амайя и Альфред с песней «Tu Cancion».
Главная фишка номера — когда после контрапункта, загорается лестница, которая ведет к роялю, а сам Melovin эмоционально играет на инструменте. Вышло все без заминок.
И конкурс стартовал! Свой номер исполняет украинец Melovin. Он начинает петь, лежа внутри сценического рояля, а затем эффектно, как граф Дракула, поднимается наверх. Песня называется «Under The Ladder».
Завершилось представление конкурсантов и на сцену вышли четыре прекрасных ведущих, которые традиционно поздоровались: «Доброе утро, Европа! И привет, Австралия!».
Начался парад флагов — 26 человек вышли на сцену в том порядке, в каком будут выступать исполнители, а следом за ними началось представление всех участников конкурса.
В отличие от полуфиналов сегодня все будет торжественно и зрелищно. Программа большого спортивно-музыкального вечера начинается с исполнения двух классических португальских песен в исполнении Анны Моры и Маризы.
Итак, большое шоу начинается!
Сегодня мы увидим 26 участников, которые поведут борьбу за первое место. Музыка будет самой разнообразной — от металкора до хип-хопа. Каждый участник постарается оставить о себе самое яркое впечатление.
Добро пожаловать в Лиссабон на «Алтис-Арену»! Важнейший момент почти наступил. Через несколько минут начнется финал конкурса песни «Евровидение». И мы будем внимательно следить за развитием событий в столице Португалии.