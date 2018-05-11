Провал на «Евровидении»: кто виноват и что делать

России надо самой определиться, нужно ей «Евровидение» или нет. Каждый раз, когда российский конкурсант занимает невысокое место, первым делом появляется мнение о том, что нам не очень-то и нужно это «Евровидение», и уровень у него невысокий, и еще целый ряд подобных оправданий.

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Тем не менее каждый год от нашей страны туда едут делегаты — и каждый год финал шоу набирает большие рейтинги. Значит, не так уж и безразличны мы к конкурсу.

Историю выступления России на «Евровидении» можно смело назвать успешной. Победа Димы Билана, несколько призовых мест, попадания в шестерку лучших — это признаки настоящего тяжеловеса на европейской сцене.

Отечественные исполнители за десятки лет подняли планку настолько, что зрители всегда ждут от соотечественников высоких результатов. Непопадание в десятку стало считаться провалом.

Что же произошло в нынешнем году? Речь уже идет не о слабом результате в финале, а о раннем вылете с конкурса — итоге, который буквально оглушил зрителей и группу поддержки Юлии Самойловой. И как бы ни хотелось искать, по обыкновению, оправдания в «нечестном судействе», невыход Самойловой в финал конкурса объясняется совершенно объективными факторами.

Фоторепортаж: Юлия Самойлова не прошла в финал "Евровидения" __is_photorep_included11747017: 1

Во-первых, за редкими исключениями от России на «Евровидение» едут уже известные и состоявшиеся исполнители — попросту говоря, звезды. Нашу страну в разное время представляли «Мумий Тролль», Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Сергей Лазарев, t.A.T.u., Дина Гарипова, SEREBRO. Кому-то они не нравятся, кому-то — наоборот, но звездный статус у них не отнять.

Были и неожиданные проекты, самым успешным из которых стали «Бурановские бабушки». Они произвели настоящий фурор и заняли второе место.

Но подобные трюки часто повторять нельзя — надоест зрителю. В истории «Евровидения» был только один такой финт, принесший победу, — хард-рокеры из Финляндии Lordi. Но на то он и эффект неожиданности, что повторно он уже не подействует.

Поэтому возникает вопрос к Первому каналу, который решил отправить неизвестную доселе певицу на столь ответственное мероприятие. К Самойловой в этой ситуации есть только технические претензии — она спела откровенно плохо и ниже своих возможностей. Она умеет петь, и она далеко не любитель, но и назвать ее выдающейся певицей при всем желании не получится.

С прошлым годом все понятно. Кандидатура Самойловой выглядела совершенно логичной в современных российских реалиях, и конфликт со страной-хозяйкой «Евровидения» в какой-то степени сыграл России даже на руку. Хотя без конкурса мы все же остались.

По-человечески решение отправить в Португалию Самойлову можно понять. По всем формальным признакам это была не ее вина, что в прошлом году она не смогла выступить. Это — своего рода компенсация. Если отменяют рейс на самолет, то пассажиры не бегут заново покупать билеты. Авиакомпания им все возмещает.

Но в случае с Юлией в Португалии как раз компенсация получилась не равноценной. Ее отправили на конкурс, написали песню, поставили номер, но сама песня оказалась на порядок хуже, чем та, с которой она должна была выступить в Киеве.

Композиция «I Won't Break» в принципе не выдерживает никакой критики. По форме, аранжировке и задумке она застряла где-то в начале нулевых (на дворе, напомним, уже 2018 год). О чем думали композиторы и создатели номера, неизвестно. Но с таким материалом на «Евровидение» не едут. Не надо забывать, что это, прежде всего, конкурс песни, а не исполнителей. И далеко не всегда в его истории побеждали выдающиеся вокалисты, но всегда выигрывали яркие, запоминающиеся номера на оригинальные композиции.

Вспоминая победу Димы Билана, первое, что приходит на ум, — харизма всех троих участников номера: самого Билана, фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона.

В этом году ничего подобного не было и в помине. Конечно, артисты балетной группы «Тодес» — профессионалы, но они смотрелись на сцене в полном отрыве от музыки и эмоционального посыла.

Вдобавок к блеклой песне подвела и сама Юлия. Это был не ее день. Самойлова просто плохо ее спела.

Уже на репетициях было слышно, что ей очень тяжело дается вокал, хотя материал не требует каких-либо выдающихся данных. Что с ней произошло в эти дни? На этот вопрос может ответить только сама певица, если захочет. Но спела она хуже себя самой. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть записи с ее концертов.

В ноты она попадать умеет, но в четверг этого не случилось. И Россия закономерно осталась без финала «Евровидения».

Сама Юлия стойко сдержала удар и спокойно отреагировала на свой провал.

«Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — цитирует Самойлову РИА «Новости».

Если считать прошлый год, то уже два раза подряд наша страна не представлена на популярнейшем международном конкурсе песни. В третий раз такого допускать никто не хочет, и можно с большой долей уверенности предположить, что в следующем году на «Евровидение» поедет кто-то из топовых исполнителей.

Если России это, конечно, нужно.