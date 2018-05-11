«Ленивый алкоголик»: еще 70 серий «Рика и Морти»

Сценаристы и продюсеры популярного шоу искренне надеются на возобновление работы не только в душé, но и в ду́ше. Автор сериала Дэн Хармон в своем инстаграме опубликовал забавный видеоролик, в котором они с Джастином Ройландом в пене обсуждают новые эпизоды.

«Ничего более грандиозного в моем душе не происходило», — написал Хармон.

Самым острым все же остается вопрос о дате выпуска телесериала. В СМИ все чаще говорят о конце 2019-го. Поклонники «Рика и Морти» уже просят оставить в покое создателей, чтобы они работали плодотворнее.

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«Джастин был так любезен с нами, объявил о релизе, так что мы все должны оставить его в покое на некоторое время вместо того, чтобы надоедать ему напоминаниями», — написала одна из пользовательниц.

Хотя сам Ройланд наоборот призывает пользователей расспрашивать о новых эпизодах «Рика и Морти» под хэштегом #theydrawingit.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP — Justin Roiland (@JustinRoiland) 10 мая 2018 г.

Еще в марте ситуация с возобновлением работы мультипликаторов оставалась неясной. Тогда Дэн Хармон писал в твиттере о сложности создания новых серий шоу. Продолжение все еще не было заказан телеканалом.

В четвертый сезон уже не верили, а мультипликатора один из пользователей назвал «ленивым алкоголиком», которому нужно прекратить бесполезно тратить время.

Тогда фанат обвинил создателей в работе над музыкальным роликом «Oh Mama» для хип-хоп-дуэта Run the Jewels. Они якобы переметнулись, и «следующего сезона от них не дождешься» (на самом деле команда «Рика и Морти» к клипу отношения не имела).

«Cоздание шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться весьма сложной задачей», — ответил Хармон. Особенно, если учитывать «ленивый алкоголизм».

Пророком в этой ситуации стал один из сценаристов Райан Ридли, который в одном из интервью признался, что «сильно удивится, если четвертый сезон выйдет раньше второй половины 2019 года».

О задержках между третьим и четвертым сезонами говорит и один из героев мультика Мистер Пупибатхол в финальной серии. «Вы не увидите меня в четвертом сезоне, например, очень долго», — протроллил зрителей персонаж. «К тому времени я, может, отращу огроменную бородищу, как у Санта Клауса... И у меня будет парочка внуков и тому подобное».

Сами авторы в конце эпизода посоветовали читать комиксы во время ожидания, но для русскоязычной публики — это не лекарство. Далеко не все выпуски издаются на русском языке. Хармон и Ройланд никогда не заканчивают ситком на последней ноте, не оставляют загадок, а прямо в лоб говорят «жди, если хочешь». Может, поэтому избалованному зрителю нравится такой жесткий подход.

Отказаться от продолжения шоу было бы странным — наполненный абсурдом и жестким юмором сериал стал невероятно популярным в международном масштабе. Вся группа сценаристов отмечает, что главные виновники торжества Дэн Хармон и Джастин Ройланд — настоящие гении. Сначала они пишут, потом озвучивают, и при этом все оказывается импровизацией.

Реальной проблемой задержек с выходом сериала может оказаться элементарная нехватка времени и ресурсов. Последний сезон создателям пришлось урезать с 14-ти до десяти серий. В интервью изданию Entertainment Weekly Хармон признавался, что в основном винит за это себя.

«Я все еще учусь, как эффективно делать шоу и при этом сохранять внутреннего перфекциониста в каждом из нас, — отметил сценарист. — Мне хотелось бы думать, что я вынес достаточно из своих ошибок в третьем сезоне, чтобы мы смогли бы сейчас сделать 14 серий, но при этом я должен ответить: «Да, но ты парень, который говорил, что мы можем сделать 14 эпизодов, и оказался не прав, так что мы не будем тебя слушать».

«Рик и Морти» на американских каналах появился в 2013-м, а в следующем году его увидел и российский телезритель (впрочем, пиратский перевод Сыендука появился почти мгновенно). Американский мультипликационный постмодернизм в лице «Южного парка» и «Времени приключений» не менялся в течение нескольких лет, и сериал с научно-популярным бэком, продолжающий традиции Мэтта Грейнинга и его «Футурамы», стал глотком свежего воздуха.

Сериал Джастина Ройланда вырос из пародии на «Назад в будущее» Роберта Земекиса. Хотя фантастического в мультипликационной версии достаточно, но все же во времени герои не путешествуют — в отличие от своих прототипов. Ну и Рик Санчез со слюнями и бешеным взглядом в разы безумнее доброго дедушки Дока.

Анонсированные 70 серий — это огромный проект, которого хватит минимум на пять сезонов. Уловка это или нет, намерены ли создатели продлить жизнь «Рика и Морти» на следующие десятилетия, побьют ли они 29-летний рекорд «Симсонов» — узнаем не скоро.