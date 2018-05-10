«Женский взгляд» на политику: Оксане Пушкиной — 55

10 мая Пушкиной исполнилось 55 лет, и это не мешает ей по-прежнему быть активным участником общественной и культурной жизни страны. В этом году пленарные заседания и встречи с избирателями Пушкина сочетала с зачетами и курсовыми.

В апреле телеведущая окончила РАНХиГС с красным дипломом.

«Стыдно было плохо учиться. Публичный человек — заложник своей профессии, статуса. Но какое же невероятное наслаждение от того, что смогла, что преодолела, что не подвела своих коллег, а главное — себя! Горизонты стали шире, знаний больше и друзей прибавилось!», — написала Пушкина в своем аккаунте в инстаграме.

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Будущая телеведущая родилась в Петрозаводске. Ее мать работала специальным корреспондентом программы «Время», а отец был тренером сборной страны по легкой атлетике. Несмотря на то, что маленькая Оксана преуспевала в гимнастике и музыке, она все же решила пойти по стопам мамы. В 1985 году Пушкина окончила факультет журналистики ЛГУ.

Первым трагическим моментом в жизни телеведущей стал развод родителей. Девочка очень тяжело перенесла эту перемену, и впоследствии циклы ее авторских передач будут посвящены этой семейной теме.

Из-за печальных событий Пушкина познакомилась со своим первым мужем Владиславом Коноваловым. Будучи еще студенткой, она отправила письмо об истории отношений ее родителей в редакцию проекта «Дети раздоров», над которым как раз и работал Коновалов.

После знакомства с ним Пушкина попадает в молодежную редакцию 5-го канала Ленинградской студии телевидения, а в 1991 года уже выпускает циклы ежемесячных программ. Международный опыт Пушкина получила в Сан-Франциско, где стажировалась на телеканале ABC. Уже там телеведущая начала изучать менеджмент и маркетинг телевизионных станций.

После возвращения в Россию в спецвыпуске программы «Взгляд» Пушкина представила историю фигуристки Ирины Родниной. Позже, уже в 2014 году, телеведущая выступит автором и режиссером фильма о подруге «Ирина Роднина. Женщина с характером». А затем они станут коллегами, пройдя выборы в Госдуму от партии «Единая Россия».

До ухода с ОРТ в 1999 году Пушкина вела телепроект «Женские истории Оксаны Пушкиной», а уже после — вела ту же тематическую программу, переименованную в «Женский взгляд» на НТВ.

За 35 минут телеведущая раскрывала известных персон не как культурных и общественных деятелей, а как обычных людей. Приемом Пушкиной было не кричать о громких подробностях биографии артистов, а говорить о них будто мельком.

Последний выпуск программы состоялся перед возвращением на Первый канал в 2013 году. В 49 лет телеведущая запустила новое авторское ток-шоу с категоричным названием «Я подаю на развод». По словам самой Пушкиной, многие ее друзья удивлялись тематике передачи, ведь Оксана недавно вышла замуж за Алексея Широких.

С сентября 2014 года Пушкина продолжает решать проблемы граждан уже в рамках Общественной палаты Подмосковья. В июне 2015, по предложению Андрея Воробьева, она заняла должность детского уполномоченного по правам ребенка в Московской области. В ток-шоу телеведущая появляется все реже, последний опыт — программа «Зеркало для героя», которая выходила с марта по июль 2016 года.

Несмотря на достаточно мягкий образ, который создала Пушкина на телевидении, она периодически позволяет себе быть жесткой и чересчур откровенной с гостями своих передач. Так в одном из выпусков «Зеркала для героя» Пушкина начала общаться с гостей Анастасией Волочковой в резкой манере, что вызвало волну негодования со стороны окружения бывшей примы Большого театра. Причем, тот факт, что Пушкина является крестной матерью дочери балерины Ариадны, никак не повлиял на манеру общения ведущей.

В 2016-м Пушкина участвовала в выборах в Государственную думу от «Единой России», после чего стала зампредом думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Как и в своих ток-шоу, Пушкина не боится громких высказываний на политической арене. В скандале с главой Комитета по международным делам Леонидом Слуцким телеведущая не поддержала мнения большинства. 1 марта комиссия Госдумы по депутатской этике рассмотрела заявление журналисток о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого, не подтвердив нарушений.

Это решение поддержали многие депутаты, а Пушкина, напротив, выступила на стороне журналисток и предложила лишать политиков должности за домогательства.

В 2007 году Пушкина была удостоена Ордена Дружбы за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу. Также она является лауреатом национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской академии бизнеса и предпринимательства.