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«Евровидение». Полуфинал. LIVE

Онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса «Евровидение-2018»

В Лиссабоне проходит первый полуфинал международного конкурса песни «Евровидение-2018». «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию музыкального шоу.
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23:24

Последняя, 19-я по счету, участница первого полуфинала выходит на сцену. Это Элени Фоурейра из Кипра с песней «Fuego». Целое огненное шоу утсроила киприотка.

23:28

И все! Сови номера представили все 19 конкурсантов, и скоро начнется голосование.

23:29

Ирландец Райан О'Шонесси представляет песню «Together».

23:17

На очереди дуэт из Швейцарии ZiBBZ с композицией «Stones». Колоритно и необычно смотрятся швейцарцы на сцене. А еще они, видимо, захватили с футбольного стадиона файеры и зажгли их под конец песни. Выглядело оригинально.

23:11

Постепенно приближается к концу первый полуфинал. На сцену выходит представитель Армении Севак Ханагян с песней «Qami». Он поет на родном языке.

23:07

Очень горячо поддержали гречанку зрители в зале, а тем временем наступил черед финской певицы Саары Аалто с композицией «Monsters».

23:03

А теперь выступает Янна Терзи из Греции с композицией «Oniro Mou». Греки по традиции поют на «Евровидении» исключительно на родном языке. Держат марку.

23:00

Позади уже 12 конкурсантов, и осталось нам посмотреть семь номеров. На сцену выходит австриец Сезар Сампсон с песней «Nobody But You».

22:53

Еще одна бывшая югославская республика — на сцену выходит певица Франка из Хорватии с песней «Crazy».

К слову, Франка — невеста защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который в выходные оформил чемпионство России. Его одноклубник Дмитрий Тарасов у себя в инстаграме призвал подписчиков голосовать за Франку.

22:49

Следующий на очереди македонский дуэт Eye Cue с композицией «Lost And Found».

22:45

Наступила очередь Болгарии, которую представляет группа Equinox с песней «Bones». Весьма колоритный квинтет а ля Black Eyed Peas предстал перед зрителями.

22:41

Не откладывая дело в долгий ящик, встречаем певицу из Эстонии Элину Нечаеву, которая своим хорошо поставленным сопрано исполняет композицию «La Forza» на итальянском языке.

22:37

Следом за израильтянкой на сцену выходит представитель Белоруссии Alexeev с песней «Forever». Напомним, что он украинец, и это даже вызвало недовольство некоторых белорусов. Но за певца вступился президент страны Александр Лукашенко, который отметил, что певец честно выиграл отбор на конкурс.

22:33

После короткой паузы конкурс продолжается. На сцене один из фаворитов по мнению букмекеров певица из Израиля Нетта с песней «Toy».

Не удивительно, что Нетта относится к фаворитам, так как она подготовила вполне современную композицию в стиле Рианны.

22:30

Наступила небольшая пауза в шоу. И одна из ведущих вышла в зону, где сидят конкурсанты с делегацией, пообщаться с исполнителями. Айзель сыграла на детском пианино отрывок из своей песни, а албанский певец показал свои многочисленные татуировки.

22:26

На сцену выходит Ева Засимаускайте из Литвы. Она исполняет композицию «When We're Old». Это стандартная медленная баллада, стилизованная под Адель.

22:22

А теперь песню «Lie To Me» исполнит представитель Чехии Миколаш Йозеф. Очень нравится певец зрителям. Решили аранжировщики добавить немного модного хип-хопа в композицию, но это, увы, больше похоже Vanilla Ice, а не на Ice Cube.

22:19

На сцене певица Сеннек из Бельгии с песней «A Matter Of Time».

Неожиданная ассоциация. Но песня стилистически подошла бы к вступительным титрам к фильму о Джеймсе Бонде.

22:14

Не успел прозвучать финальный аккорд, а мы уже видим Юджента Бушпепу из Албании с композицией «Mall». Это неожиданно — Бушпепа поет на родном языке, а не на английском, как подавляющее большинство конкурсантов. Чувствуется налет 90-х годов в аранжировке песни.

22:11

Так как это полуфинал, то очень быстро протекает программа, и мы уже видим представление исландского исполнителя Ари Олафссона с песней «Our Choice».

На контрасте с зажигательной композицией азербайджанки, Олафссон предлагает балладу.

22:07

На сцену выходит певица Айзель из Азербайджана. Она исполняет песню «X My Heart».

22:02

Мы перемещаемся в «Алтис-Арену». На сцену уже вышли четыре прекрасных ведущих, которые поприветствовали публику и телезрителей и объявили о начале конкурса.

21:57

В этом году «Евровидение» впервые проходит в Португалии. Основной темой конкурса и его оформления стал океан, так как Лисаабон — один из крупнейших портовых городов Европы.

21:45

Добрый вечер! Приветствуем всех читателей на первом полуфинале международного конкурса песни «Евровидение». Уже через 15 минут начнется шоу, и на сцену выйдет представительница Азербайджана.