«Евровидение». Полуфинал. LIVE

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Последняя, 19-я по счету, участница первого полуфинала выходит на сцену. Это Элени Фоурейра из Кипра с песней «Fuego». Целое огненное шоу утсроила киприотка.
И все! Сови номера представили все 19 конкурсантов, и скоро начнется голосование.
Ирландец Райан О'Шонесси представляет песню «Together».
На очереди дуэт из Швейцарии ZiBBZ с композицией «Stones». Колоритно и необычно смотрятся швейцарцы на сцене. А еще они, видимо, захватили с футбольного стадиона файеры и зажгли их под конец песни. Выглядело оригинально.
Постепенно приближается к концу первый полуфинал. На сцену выходит представитель Армении Севак Ханагян с песней «Qami». Он поет на родном языке.
Очень горячо поддержали гречанку зрители в зале, а тем временем наступил черед финской певицы Саары Аалто с композицией «Monsters».
А теперь выступает Янна Терзи из Греции с композицией «Oniro Mou». Греки по традиции поют на «Евровидении» исключительно на родном языке. Держат марку.
Позади уже 12 конкурсантов, и осталось нам посмотреть семь номеров. На сцену выходит австриец Сезар Сампсон с песней «Nobody But You».
Еще одна бывшая югославская республика — на сцену выходит певица Франка из Хорватии с песней «Crazy».
К слову, Франка — невеста защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который в выходные оформил чемпионство России. Его одноклубник Дмитрий Тарасов у себя в инстаграме призвал подписчиков голосовать за Франку.
Следующий на очереди македонский дуэт Eye Cue с композицией «Lost And Found».
Наступила очередь Болгарии, которую представляет группа Equinox с песней «Bones». Весьма колоритный квинтет а ля Black Eyed Peas предстал перед зрителями.
Не откладывая дело в долгий ящик, встречаем певицу из Эстонии Элину Нечаеву, которая своим хорошо поставленным сопрано исполняет композицию «La Forza» на итальянском языке.
Следом за израильтянкой на сцену выходит представитель Белоруссии Alexeev с песней «Forever». Напомним, что он украинец, и это даже вызвало недовольство некоторых белорусов. Но за певца вступился президент страны Александр Лукашенко, который отметил, что певец честно выиграл отбор на конкурс.
После короткой паузы конкурс продолжается. На сцене один из фаворитов по мнению букмекеров певица из Израиля Нетта с песней «Toy».
Не удивительно, что Нетта относится к фаворитам, так как она подготовила вполне современную композицию в стиле Рианны.
Наступила небольшая пауза в шоу. И одна из ведущих вышла в зону, где сидят конкурсанты с делегацией, пообщаться с исполнителями. Айзель сыграла на детском пианино отрывок из своей песни, а албанский певец показал свои многочисленные татуировки.
На сцену выходит Ева Засимаускайте из Литвы. Она исполняет композицию «When We're Old». Это стандартная медленная баллада, стилизованная под Адель.
А теперь песню «Lie To Me» исполнит представитель Чехии Миколаш Йозеф. Очень нравится певец зрителям. Решили аранжировщики добавить немного модного хип-хопа в композицию, но это, увы, больше похоже Vanilla Ice, а не на Ice Cube.
На сцене певица Сеннек из Бельгии с песней «A Matter Of Time».
Неожиданная ассоциация. Но песня стилистически подошла бы к вступительным титрам к фильму о Джеймсе Бонде.
Не успел прозвучать финальный аккорд, а мы уже видим Юджента Бушпепу из Албании с композицией «Mall». Это неожиданно — Бушпепа поет на родном языке, а не на английском, как подавляющее большинство конкурсантов. Чувствуется налет 90-х годов в аранжировке песни.
Так как это полуфинал, то очень быстро протекает программа, и мы уже видим представление исландского исполнителя Ари Олафссона с песней «Our Choice».
На контрасте с зажигательной композицией азербайджанки, Олафссон предлагает балладу.
На сцену выходит певица Айзель из Азербайджана. Она исполняет песню «X My Heart».
Мы перемещаемся в «Алтис-Арену». На сцену уже вышли четыре прекрасных ведущих, которые поприветствовали публику и телезрителей и объявили о начале конкурса.
В этом году «Евровидение» впервые проходит в Португалии. Основной темой конкурса и его оформления стал океан, так как Лисаабон — один из крупнейших портовых городов Европы.
Добрый вечер! Приветствуем всех читателей на первом полуфинале международного конкурса песни «Евровидение». Уже через 15 минут начнется шоу, и на сцену выйдет представительница Азербайджана.