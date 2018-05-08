«Евровидение». Полуфинал. LIVE

После короткой паузы конкурс продолжается. На сцене один из фаворитов по мнению букмекеров певица из Израиля Нетта с песней «Toy».

Не удивительно, что Нетта относится к фаворитам, так как она подготовила вполне современную композицию в стиле Рианны.