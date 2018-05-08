Трейлеры недели: Человек-муравей, Робин Гуд и Готти

«Человек-муравей и Оса» («Ant-Man and the Wasp»), Пейтон Рид

Главный ролик этой недели (и без того проходящей под эгидой Marvel) — первый полноценный трейлер выходящего в июне кинокомикса «Человек-муравей и Оса». Блокбастер станет вторым сольником о Человеке-муравье. Как и в прошлый раз, режиссерское кресло занял Пейтон Рид, а главные роли исполнили Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас. Фильм станет 20-м в главной киновселенной Marvel.

События ленты будут разворачиваться между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Скотт Лэнг будет пытаться совмещать семейную жизнь с обязанностями Человека-муравья. На этот раз действовать он будет в паре с Осой, которой стала Хоуп Пим. Также в фильме должна появиться мать Хоуп и жена Хэнка Пима, потерявшаяся в квантовом мире, — ее сыграла Мишель Пфайффер.

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«Робин Гуд: Начало» («Robin Hood»), Отто Батхерст

На подходе очередная экранизация баллад и преданий о Робине Гуде — дебют в большом кино режиссера Отто Батхерста, работавшего над сериалами «Острые козырьки» и «Черное зеркало». В главной роли снялся звезда «Kingsman» Тэрон Эджертон, а образ Маленького Джона примерил Джейми Фокс. Продюсировал в том числе Леонардо Ди Каприо.

О сюжете пока известно мало, однако создатели обмолвились, что лента расскажет о возвращении Робина из крестового похода в родную Англию. Герой будет страдать от посттравматического синдрома, что, в прочем, не помешает ему объявить войну коррумпированной власти.

В сети появился трейлер биографической драмы «Кодекс Готти» — как не сложно догадаться, посвященной одному из самых известных и кровавых мафиозных боссов Америки Джону Готти. Режиссером картины стал Кевин Коннолли, известный зрителю в основном по главной роли в сериале и полнометражке «Антураж». Готти сыграл Джон Траволта.

Лента охватит почти всю жизнь криминального авторитета — от первых шагов в преступном мире до преклонного возраста, когда уже надо задумываться о передаче поста лидера семейства Гамбино наследнику. Здесь нельзя не отметить первоклассную работу гримеров, которые сумели превратить 62-летнего Траволту и в молодого парня, и в доживающего последние годы старика.

«Шпионская игра» («The Catcher Was a Spy»), Бен Луин

Еще один интригующий релиз — трейлер приключенческого триллера «Шпионская игра» с (опять же) Полом Раддом, Марком Стронгом, Гаем Пирсом и Полом Джаматти. Также задействованы Джефф Дэниелс, Сиенна Миллер и Том Уилкинсон. Картина экранизирует биографический роман Николаса Давидоффа об известном бейсболисте и тренере Моррисе «Мо» Берге, который во время Второй мировой работал на УСС (на его базе потом создавалось ЦРУ).

В ленте покажут, как Берг выполнял свое первое задание. Герой отправляется в нацистскую Германию, чтобы узнать у физика-теоретика Вернера Гейзенберга, одного из лидеров немецкой ядерной программы, как близко он подошел к созданию ядерной бомбы, — и в случае чего убить его. Спойлер: в действительности Берг пришел на лекцию Гейзенберга с пистолетом, однако ученый ни слова не сказал о своей работе, а в личной беседе сообщил шпиону, что его коллеги сильно отстают от американцев в этом вопросе. Кстати, после войны Берг продолжил работать на разведку и пытался выяснить, как обстоят дела с ядерной программой в СССР.

«Искаженный» («Distorted»), Роб В. Кинг

Недавно вышел трейлер психологического триллера «Искаженный» режиссера Роба В. Кинга. В фильме снялись Кристина Риччи, Джон Кьюсак и Брендан Флетчер.

Речь пойдет о художнице с биполярным расстройством и ее супруге, которые недавно потеряли ребенка. Чтобы избавиться от тягостных воспоминаний, они пеерезжают в новую квартиру, в которой установлена самая современная система безопасности. Вскоре героиня замечает, что ее соседи ведут себя очень странно, и обращается за помощью к журналисту из отдела расследований. Они выясняют, что кто-то проводит жуткий эксперимент, а все жильцы дома в нем — подопытные крысы.

«Суперфлай» («SuperFly»), Директор Икс

Подоспел трейлер ремейка классического блэксплойтэйшен-фильма 70-х годов «Суперфлай». Главной задачей было осовременить оригинальную историю — теперь главный герой, например, делает состояние на криптовалюте, а музыка скончавшегося в 1999-м великого Кертиса Мэйфилда заменена саундтреком рэпера Фьючера (основная тема, впрочем, сохранена). В актерский состав ленты вошли Тревор Джексон, Дженнифер Моррисон, Майкл Кеннет Уильямс и Джейсон Митчелл. Постановщиком стал режиссер-дебютант Директор Икс — известный американский клипмейкер.

Сюжет в общих чертах соответствует первоисточнику: криминальный авторитет Прист решает отойти от дел (в данном случае — устав быть кокаиновым королем и криптовалютным трейдером). Однако перед тем, как уйти на покой, он вынужден разобраться с мексиканским наркокартелем, который претендует на территорию его группировки.