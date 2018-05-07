Новый рекорд «Мстителей»: миллиард за четыре дня

Уже почти совестно писать про рекорды фильма «Мстители: Война бесконечности», однако деваться некуда — лента стала самым успешным дебютантом за всю историю российского проката, взяв в первые выходные фантастические 1140 млн рублей. Таким образом, результат пятой части «Пиратов Карибского моря» «Мертвецы не рассказывают сказки» был превзойден с почти стомиллионным запасом — те в 2017-м собрали за уикенд только 1050 млн рублей.

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Также в субботу команда Мстителей и целый легион из друзей собрали, по предварительным данным, 326,9 млн рублей. Больше в рамках одного дня российского проката не собирала ни одна лента. До этого рекорд принадлежал первому «Дэдпулу», который два года назад заработал 326,4 млн рублей 14 февраля — в День Святого Валентина.

Но и на этом успехи не заканчиваются: предположительно, после окончательной обработки данных нас ждет рекорд по количеству проданных билетов — тут «Война бесконечности» могла обойти тех же пятых «Пиратов», которых за первые дни проката в России и СНГ посмотрели 3,72 млн зрителей.

Помимо этого, новый рубеж был взят и в отношении IMAX-экранов. Здесь новые «Мстители» обогнали одну из предыдущих частей киновселенной Marvel «Тор: Рагнарек» уже за первые три дня, взяв 148 млн рублей. IMAX-копии фильма о скандинавском боге в ноябре заработали 136,5 млн рублей.

Выход в прокат подобного рода монстра не оставляет практически никаких шансов соседствующим лентам. Тем не менее, военная драма «Собибор» режиссера-дебютанта Константина Хабенского со скидкой на эти условия сумела выступить довольно неплохо и собрала за уикенд 107 млн рублей. Учитывая, что серьезное кино о холокосте никак нельзя сравнить с попкорновым аттракционом, эта сумма выглядит вполне удовлетворительной.

Итоговая касса совпала с прогнозами аналитиков — впрочем, исход был ясен еще несколько месяцев назад, когда у Минкульта так и не получилось передвинуть премьеру «Мстителей» на 11 мая, как планировалось изначально.

Досталось от супергероев и «Тренеру» Данилы Козловского, который ожидаемо собрал 52,9 млн рублей в течение выходных. Суммарно за три недели проката первый режиссерский опус Козловского заработал уже 788,2 млн рублей. Это делает ленту шестой в списке самых кассовых за всю историю российского кино.

Триквел полнометражных и трехмерных «Смешариков» «Дежавю», как и на прошлой неделе, идут сразу за «Тренером». Второй уикенд принес создателям 36 млн рублей. Всего объемные зверушки утянули из кошельков российских родителей 223 млн рублей.

Закрывает пятерку лидеров дебютировавший неделей ранее хоррор «Правда или действие». За прошедшие выходные ужастик заработал 19,9 млн, доведя итоговые сборы до 137,7 млн. В конечном итоге лента неплохо выступила в прокате — если учесть предшествовавшую семидневную рабочую неделю, возрастные ограничения и мегаломанский эпик Marvel.

Сильнее всего пострадал «Остров собак» Уэса Андерсона, который стал в итоге только седьмым. Без преувеличения гениальная лента, ознаменовавшая возвращение режиссера к стоп-моушен-анимации, взяла только 12,3 млн рублей, хотя расчет шел на гораздо большую сумму

Провалившиеся на старте «Танки» Кима Дружинина под натиском «Мстителей» и других новинок окончательно просели. Касса уикенда еле-еле перевалила за 10 млн рублей. Всего картина заработала 84,7 млн.

Первую десятку закрывают старожилы бокс-офиса «Тихое место» и «Рэмпейдж» со сборами 5,7 млн и 1,5 млн рублей соответственно. За все время проката сборы хоррора и фантастического боевика более-менее выровнялись — новаторский ужастик Джона Красински взял 328,7 млн, тогда как вновь спасающий мир Дуэйн «Скала» Джонсон собрал 385,2 млн рублей.

Стоит отметить, что небольшой шанс отыграться у лент отечественного производства будет 9 Мая — в первую очередь, конечно, у «Собибора» и «Танков».