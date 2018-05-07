Рэмбо отправится воевать в Мексику

Сильвестр Сталлоне собирается приступить к производству пятого фильма известной франшизы «Рэмбо». По информации Deadline, начало съемок запланировано на сентябрь этого года. Новая серия о приключениях ветерана Вьетнамской войны Джоне Рэмбо расскажет о борьбе главного героя с мексиканским картелем. Ранее появлялись слухи, что главным врагом Рэмбо будет террористическая группировка ИГИЛ (организация запрещена на территории России).

По сюжету, Джон, мирно живущий на ранчо, узнает о похищении дочери своего друга. В попытках ее спасти Рэмбо пересекает американо-мексиканскую границу и сталкивается с одним из самых опасных картелей южного соседа США.

Главную роль в фильме сыграет сам Сталлоне. Он же выступит и сценаристом картины. Продюсером ленты станет Ави Лернер, с которым актер сотрудничал в другой известной серии «Неудержимые». В Голливуде ходили слухи, что звезда сядет и в режиссерское кресло, однако пока они не подтверждаются.

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Сейчас Сталлоне работает над еще одной сверхпопулярной серией фильмов про боксера Рокки Бальбоа, сделавшей его знаменитым. Актер снимает сиквел картины «Крид: Наследие Рокки» под названием «Крид 2». Спин-офф рассказывает о сыне героя оригинальной франшизы Аполло Крида — Адонисе, боксерским воспитанием которого решил заняться повесивший перчатки на гвоздь Рокки Бальбоа. В серию вернется герой «Рокки 4» Иван Драго в исполнении Дольфа Лундгрена.

Это уже будет восьмой фильм киновселенной, которая стартовала в 1976 году с фильма «Рокки», получившего три премии «Оскар».

Популярность персонажа, сыгранного Сталлоне, настолько велика, что в Филадельфии, где происходит действие первого фильма, стоит статуя, посвященная главному герои франшизы.

Джон Рэмбо — второй по популярности герой, сыгранный Сталлоне. Первый фильм про приключения бывшего военного вышел на экраны в 1982 году и назывался «Первая кровь». К слову, настроение, стилистика и посыл ленты заметно отличаются от того, что зрители увидели в продолжениях.

Оригинальная картина представляет собой экранизацию популярного одноименного романа Дэвида Моррелла 1972 года. Несмотря на большое количество экшн-сцен, фильм несет в себе отчетливый антивоенный посыл, и скорее относится к жанру военно-социальной драмы. Основной конфликт разворачивается между шерифом маленького городка на севере США, который арестовал ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо за бродяжничество, но тот сбегает из полицейского участка и становится целью погони, раздувшейся до национального масштаба.

Образ, созданный Сталлоне настолько полюбился зрителям, что через три года вышло продолжение под названием «Рэмбо: Первая кровь 2». Сценарий к фильму писал уже сам Сталлоне в соавторстве с Джеймсом Камероном.

Сиквел сконцентрировался на боевых навыках протагониста и его умении в одиночку справляться с полчищами врагов, практически полностью проигнорировав драматическую составляющую. Действие ленты происходит во Вьетнаме, где Рэмбо спасает оставшихся после вывода американских войск из страны военнопленных. Как следствие, картина получила негативные отзывы критиков, однако очень сильно выступила в прокате и побила несколько рекордов американского бокс-офиса.

Третья часть франшизы, вышедшая в 1988 году, превратилась в самопародию. Рэмбо на этот раз был отправлен в Афганистан, чтобы спасти своего единственного друга полковника Сэма Траутмана. Фильм был настолько нелеп, что Сталлоне получил «Золотую малину» за главную мужскую роль, а сама картина получила еще семь номинаций на антипремию.

Совершенно справедливо серия была забыта, пока в 2008 году Сталлоне не принял решения возродить своего героя. Актер написал сценарий к фильму «Рэмбо IV» и сам же выступил режиссером. Картина собрала умеренную кассу и была принята теплее, чем триквел 20-летней давности. По сюжету, Рэмбо отправился в очередную горячую точку планеты — Мьянму, где бывший военный занялся спасением христианских миссионеров из плена бирманских военных. В Мьянме картина была запрещена к показу, как провоцирующая граждан к свержению военной диктатуры, установившейся в стране.