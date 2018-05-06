«Мстители» одолели джедаев

Очередная неделя — очередные рекорды «Мстителей», оставляющих после себя выжженную землю в тех местах, где должен быть бокс-офис. Свежий хит студии Marvel в кратчайшие сроки заработал свой первый миллиард долларов в мировом прокате.

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Сумма набралась всего за 11 дней — в то время как седьмой эпизод «Звездных войн» «Пробуждение силы» в 2015 году взял такую кассу только за 12. На этой неделе к общей гонке подключилась Россия, на следующей — будет релиз и в Китае.

Непосредственно в Северной Америке фильм «Мстители: Война бесконечности» заработал за прошедший уикенд $112,47 млн, тогда как общая касса ленты в США и Канаде достигла $450,8 млн. Кинокомикс преодолел рубеж в $450 млн всего за девять дней, что уступает лишь тому же «Пробуждению силы», которое в свое время за вторые выходные проката сорвало $496,91 млн.

Вторую строчку североамериканского бокс-офиса занял дебютировавший ремейк романтической комедии 1987 года «За бортом» с Куртом Расселом и Голди Хоун. Название осталось прежним, сюжет более-менее тоже, однако героев оригинальной ленты поменяли между собой полами. Теперь вместо вредной миллиардерши яхтой заведует и позже теряет память Эухенио Дербес, а в качестве уборщицы и инициатора обмана выступила Анна Фэрис. Режиссером выступил сценарист пресноватой семейной комедии «Мы — Миллеры» Боб Фишер.

Картина, ориентированная в первую очередь на латиноамериканскую аудиторию, оправдала возложенные на нее ожидания, взяв $14,75 млн на старте (на $100 млн меньше «Мстителей»!). Впрочем, поскольку бюджет «За бортом» скорее всего и крутится где-то в районе $14 млн, результат должен устроить студию.

Замыкает первую тройку уже пятую неделю не покидающий ее хоррор Джона Красински «Тихое место» с Джоном Красински и Эмили Блант. За последние выходные он заработал $7,6 млн, а в целом за все время проката — $159,89 млн. Фильм стал настоящим хитом для своего жанра и возрастной категории.

Другая лента-дебютант этой недели, комедийная драма Джейсона Райтмана по сценарию Диабло Коди «Талли» с Шарлиз Терон, стала лишь шестой. Несмотря на положительные отзывы в прессе, выручка фильма составила всего лишь $3,18 млн. Это уже четвертая совместная работа Райтмана и Коди, которые до этого сняли «Джуно», «Тело Дженнифер» и «Бедную богатую девочку» — последнюю, кстати, тоже с Терон.

Третья новинка этой недели стала только десятой — это ужастик «Логово монстра» с Дэвидом Теннантом, собравший всего лишь $1,75 млн. В России, кстати, эта картина вышла еще в середине апреля, но также продемонстрировала довольно печальные результаты.

За три недели все-таки окупившая свой 32-миллионный бюджет «Красотка на всю голову» с Эми Шумер стала четвертой и сумела взять $4,9 млн и довести общую кассу до $37,8 млн. За пределами США картина пока не вышла.

Пятую позицию занял дурацкий (но забавный) фантастический боевик «Рэмпейдж» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, насобиравший за выходные еще $4,62 млн. Таким образом, сборы фильма на родине составили $84,79 млн, что довольно слабовато для картины с бюджетом в $120 млн. Впрочем, ситуацию сильно спасли хорошие интернациональные сборы — причем в некоторых странах фильм еще даже не вышел.

Предыдущий фильм Marvel «Черная пантера», вышедший три месяца назад, также сохраняет позицию в первой десятке.

Уикенд принес студии еще $3,14 млн. Пока что лента занимает девятую строчку рейтинга самых кассовых фильмов в истории с $1,33 млрд, однако все еще продолжает сокращать разрыв со второй частью «Гарри Поттера и Даров Смерти» — осталось всего $6 млн.

Подобная картина будет наблюдаться еще по меньшей мере две недели: ближайший крупный релиз — «Дэдпул 2» — запланирован на 18 мая, а весь предшествующий месяц был отдан на растерзание «Мстителям». Уже сейчас «Война бесконечности» является 15-м самым кассовым фильмом всех времен. Аналитики же прочат картине третье место — место «Пробуждения силы».