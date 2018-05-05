Россия остановила «Бесогон»

Телеканал «Россия 24» снял с эфира 6 мая выпуск авторской программы режиссера, председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова «Бесогон». Причины такого решения в сообщении телеканала не указываются, однако есть краткое описание тем выпуска.

«Бесогон» рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире. Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят?

Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь? Почему конкретные вопросы, которые Россия пытается задавать другим странам, растворяются в общих пространных ответах, которые уводят и отвлекают от сути, от главного? Кому это выгодно, и что скрывается за этой коммуникационной фальшью? Есть ли во всех этих взаимоотношениях — как внутри страны, так и вовне — место нравственности? Кто является ее носителями, и что является ее мерилом? И при чем тут Гарри Поттер?», — говорится в анонсе.

Реклама

В эфире телепередачи «Бесогон» от 20 апреля Михалков заявил о сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны по инициативе главы МЧС Владимира Пучкова, приобретении техники по завышенным ценам, а также искажении ведомством статистики в свою пользу. Глава ведомства сказал, что эти сообщения не соответствуют действительности, передает ФАН.

«Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите», — сказал министр.

В июне прошлого года Михалков дал эксклюзивное интервью «Газете.Ru». среди прочего, режиссер ответил на вопрос, действительно ли он чувствует потребность высказываться на острые социально-политические темы или в этой программе для вас есть творческий вызов.

«Смысл в том, что я в первую очередь сам себе отвечаю на вопросы, которые меня интересуют. Я, как русский художник, пытаюсь проанализировать происходящее вокруг, то, что меня волнует. Мы абсолютно независимы — ни один человек на канале не знает, о чем будет следующий выпуск. И канал получает готовый продукт буквально накануне эфира», — рассказал Михалков.

По его словам, представители власти никогда не оказывали влияния на программу.

«Это огромное преимущество, я бы даже сказал кайф. Никакая рука Кремля, ни государственная политика никогда не являлись и не являются заказчиками нашей программы. Нас шесть человек, мы сидим, читаем, листаем, ищем то, что нам интересно», — пояснил режиссер.

Он также прокомментировал предыдущее снятие выпуска «Бесогона» с эфира.

«Я честно предупредил, что, если выпуск не будет дан в эфир, я выложу его в открытый доступ в интернете. За короткий срок его посмотрели почти пять миллионов человек. Мы поняли друг друга. И я надеюсь, такого больше не произойдет», — указал Михалков.

В марте прошлого года в Москве неизвестные обстреляли окна «Студии ТРИТЭ» Никиты Михалкова, передает НСН.

Осенью 2016 года произошел такой же инцидент. Данный факт подтвердила пресс-секретарь режиссера Евгения Дорофеева. Отмечалось, что случившееся связывают с деятельностью Михалкова и его программой «Бесогон ТВ», передает RT.

«Мы продолжаем связывать данные происшествия с деятельностью Никиты Сергеевича. В первую очередь, с его авторской программой «Бесогон ТВ», которая выходит на федеральном канале, имеет широкий резонанс и регулярно подвергается нападкам со стороны тех, чьи интересы затрагиваются в этой передаче», — сказала Дорофеева.

В декабре 2015 года Михалков сообщал, что телекомпания ВГТРК запретила выпуск его телепрограммы «Бесогон». Канал также запретил 38-й выпуск программы без объяснения причин.

«Получив более года назад предложение выпускать нашу программу на канале, я был заверен в том, что выбор тем и повестки всегда будет за нами, за мной, как за автором программы», — говорилось в заявлении Михалкова.

При этом видео было опубликовано на страницах Михалкова в соцсетях. Режиссер отмечал, что все выпуски программы были записаны без финансового участия канала, а канал не выплачивал за них авторского вознаграждения. Тогда ВГТРК заявила о готовности продолжить сотрудничество с Никитой Михалковым.

«Холдинг ВГТРК давно и плодотворно сотрудничает с Никитой Сергеевичем Михалковым. Именно на каналах «Россия 1» и «Культура» были показаны все его последние художественные и документальные фильмы, многие из которых были сделаны при участии ВГТРК. Холдинг и впредь готов поддерживать творческие начинания мастера», — заявили в компании.

«Он не был показан по этическим причинам. В эфире каналов холдинга не допускается появление материалов, которые наши коллеги по телевизионному цеху могут расценить как недружественные и тем более — оскорбительные. По опыту 1990-х российское телевидение знает, как возникают и к чему приводят «эфирные войны», — объяснили в холдинге.