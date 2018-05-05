Плейлист недели: Дэдпул с Селин Дион и вызывающая Агилера

Florence and the Machine — «Hunger»

После трех лет творческого перерыва Florence and the Machine засели в студию и написали новый альбом под названием «High as Hope», релиз которого намечен на 29 июня. Очередным синглом с предстоящего диска стала песня «Hunger», на которую уже успели снять красивый клип.

В новом треке группа не предложила поклонников каких-то откровений, а продолжает выдерживать свой стиль, за что, собственно, мы ее и любим. И конечно же особенно любим обладательницу волшебного голоса Флоренс Уэлч. В песне узнаются практически все повлиявшие на коллектив великие исполнительницы — Кейт Буш, Стиви Никс и Тори Эймос. В «Hunger» особенно заметна динамика, напряжение и нерв Fleetwood Mac их «золотого» периода.

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Alice in Chains — «The One You Know»

Alice in Chains — едва ли не последний оплот классического гранжа начала 90-х. Nirvana и Soundgarden перестали существовать, Pearl Jam превратились в современную версию Grateful Dead, а Stone Temple Pilots не могут найти себя после смерти волшебного Скотта Вейланда. Alice in Chains тоже уже давно могли прекратить свое существование с кончиной Лейна Стейли, однако Джерри Кэнтрелл уверенно взял на себя роль единоличной движущей силы группы, что с успехом доказывает последние десять лет.

Сингл «The One You Know» с предстоящего альбома квартета, название которого пока еще не разглашается, наглядно демонстрирует умение Кэнтрелла развить из одного аккорда целую историю с отклонениями, элегантными модуляциями, при этом не отходя от своего фирменного тягучего стиля.

Селин Дион — «Ashes» (из саундтрека к фильму «Дэдпул 2»)

Новую песню Селин Дион лучше не слушать, а смотреть. К чести канадской певицы, надо отметить, что она практически не утратила своих вокальных данных, а техника владения голосом у нее никуда не делась. Разве что со временем немного понизился тембр, что наоборот придает певице свежего звучания.

А посмотреть в клипе есть на что. Само собой, если это песня с официального саундтрека к сиквелу «Дэдпула», то здесь появится сам «the merc with a mouth», станцует на высоких каблуках и отвесит шутку про «Титаник».

Кристина Агилера — «Accelerate» ft. Ty Dolla $ign, 2 Chainz

Поп-дива Кристина Агилера, которую понемногу начали уже забывать, выпустила сингл «Accelerate» к первому за шесть лет студийному альбому певицы под названием «Liberation». Агилера решила поэкспериментировать с самыми модными тенденциями современной американской поп-музыки. Ее предыдущий лонгплей с музыкальной точки зрения был очень силен, однако серьезно пострадал от мастеринга, по вине которого вся фонограмма была чересчур скомпрессирована, и слушать это было крайне тяжело.

«Accelerate» представляет певицу с совершенно новой стороны. Тут уже дело вкуса, нравится кому трэп или нет, но Агилера вновь всех удивила кардинальным изменением в стиле, немного зачитала рэп и облила себя киселем… или крахмальным раствором — кому как больше нравится. Что удивительно, при всей эксплуатации модных фишек песня отдает некоторой ностальгией, которая усиливается использованием VHS-эффектов в клипе.

LSD — «Genius» ft. Sia, Diplo, Labrinth

LSD — как следует из названия, супергруппа с участием певицы с выдающимся голосом, перспективного британского рэпера и уже зарекомендовавшего себя хип-хоп продюсера и диджея. На выходе получилась гремучая смесь.

Здесь есть фирменные мелизмы Сии, необычный тембр Labrinth и выверенный продакшн Дипло. Звучит все очень изящно и не слишком навязчиво. В общем, вкус музыкантам не изменил и они не перенасытили трек своими оригинальными приемами. Все это приправлено соответствующей психоделичной анимацией.

Equals — «Triumph»

Самые оригинальные в этом плейлисте ребята из дуэта Equals записали дебютный альбом «1997». Пока их почти никто не знает, но с таким необычным материалом они должны в скором времени выйди на более широкого слушателя.

Пожалуй, наиболее близким к правде определением их музыки будет помесь фанка с высококачественным трип-хопом. В песне под названием «Triumph» они и вовсе погружаются в некое подобие евродэнса, что полностью ломает и переворачивает представление о коллективе.

Matrang — «Вода»

Еще один ностальгический трек — на этот раз от отечественного исполнителя Matrang. Подписавшийся на модный хип-хоп лейбл «Газгольдер» 22-летний Алан Хадзарагов выпустил клип на песню «Вода».

Тут все рассчитано на подверженного ностальгии слушателя. В клипе присутствует уже упомянутые VHS-эффекты, сам Matrang звучит тягуче и монотонно, а под конец трек больше всего напоминает легендарную песню Лики Стар 20-летней давности «Одинокая луна». Хотя, конечно, у Лики креатива было на порядок больше.