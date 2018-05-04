Секс в большом кино: за что исключили Полански и Косби

Комик Билл Косби и режиссер Роман Полански исключены из Американской киноакадемии. Объявление о возможном исключении было сделано еще за два дня до голосования членов совета организации. В официальном заявлении говорится:

«Совет продолжает поощрять этические стандарты, которые требуют от членов поддерживать ценности Академии уважения человеческого достоинства»

В сексуальных скандалах Роман Полански был замешан неоднократно, как и номинирован на премию «Оскар», которую он получил в 2003 году за фильм «Пианист». В 1977 году режиссер признал свою вину в деле об изнасиловании 13-летней Саманты Геймер. Открыто девушка заявила о случившемся в интервью Ларри Кингу в 2003 году. Полански познакомился с Самантой под предлогом съемок парижского выпуска журнала Vogue.

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Перед вынесением приговора адвокаты режиссера согласились смягчить меру наказания, но в последний момент судья отказался отпускать Полански без лишения свободы. Тогда режиссер был заключен под стражу на 42 дня. Непосредственно перед вынесением приговора режиссер бежал из США.

В ноябре прошлого года издание Daily Mail написало еще о пяти женщинах, обвиняющих Полански в домогательствах. Говорится, что преступления совершены еще в 60-е и 70-е годы прошлого века.

Причем жертвы Полански говорят об изнасиловании в детском и подростковом возрасте.

Одна из женщин рассказала, что режиссер домогался до нее во время ужина в одном швейцарском отеле в присутствии ее родителей, актеров Джека Николсона и Анжелики Хьюстон.

Анонимными не остались художница Марианна Бернанд, актрисы Ренате Лангер и Шарлотта Льюис, которые также сделали смелые заявление в адрес режиссера. Похожие обвинения выдвинула жительница Лос-Анджелеса Робин М.

По его собственному признанию, Полански всегда привлекали девушки в подростковом возрасте. Например, свою третью жену Эммануэль Сенье он встретил, когда ей было 19 лет.

На данный момент режиссер работает над своим очередным фильмом «D» о знаменитом шпионском процессе конца XIX века, ставшем причиной большого социального конфликта во Франции на рубеже веков.

Жертвы Романа Полански часто говорили об использовании им наркотического вещества. Наркотики фигурировали и в делах комика, «главного папы Америки» Билла Косби. По этой статье его судили в апреле.

В сексуальных домогательствах комика обвиняют более 30 женщин. Первый иск против Косби был подан Андреа Констенд. Дело в отношении 80-летнего актера тянется еще с 2016 года. Все жертвы говорят, что Косби подмешивал им сильнодействующее снотворное перед изнасилованием. Также комика обвиняли в преступлении сценаристка Джоан Тарши и американская модель Дженис Дикинсон.

В отличие от Полански, Билл Косби продолжает отрицать свою вину.

Репутация позволила Косби сдерживать социальные сети на протяжении многих лет. Однако в 2014 году о преступлениях комика заговорили и его коллеги. Так, Ганнибал Бересс назвал Косби насильником прямо в стендапе. В этом же году Барбара Боуман, выступавшая свидетельницей по делу 2005 года, написала колонку для Washington Post с собственным признанием.

Продолжением судебных дел стал отказ таких компаний, как NBC и Netflix, сотрудничать с комиком. Теперь лауреат «Эмми», «Грэмми» и «Золотого глобуса» лишился и места в киноакадемии.

Косби стал любимцем Америки в 70-х годах благодаря собственному комедийному шоу на телевидении. В те же годы комик принимал активное участие в борьбе за равноправие афроамериканцев. В 1977 году была заложена именная звезда Коби на Голливудской Аллее славы.

За всю 91-летнюю историю из Американской киноакадемии были исключены всего четыре человека. В 2017 году из организации решением совета директоров был исключен и продюсер Харви Вайнштейн в связи с сексуальными скандалами.

Самым первым деятелем киноидустрии, оставшемся за бортом, стал актер Кармине Кариди. Его исключили в 2004 году за отправленные конфиденциальные видеоролики другу, которые попали в интернет.