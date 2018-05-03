Кукрыниксы: легкие и актуальные

Забавный для русского уха псевдоним объединил в 1924 году художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова — тогдашних студентов московского ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских). Современники Маяковского, они восхищались его рубленным стилем — поэт воплощал их мысли и настроения; ровесники века, они были увлечены пафосом перемен. Так рождался их собственный почерк, легче всего узнаваемый в жанре плаката и карикатуры.

Темы, которые они отражали в своих произведениях, будто взяты из сегодняшнего дня, однако поражает не только актуальность, но также количество и конкретика.

Достаточно взглянуть на «Транспорт и дороги в старой Москве» и «Из школы дети возвратились, как разукрасил их ремонт!», созданные в 30-х годах. Коллекционер Алексей Егоров, соорганизатор мероприятия, поделившийся работами из своего собрания, полагает, что в том числе и по этой причине родилась идея масштабной экспозиции.

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Искусствовед Владимир Погодин, чей портрет представлен на выставке, много общался с Кукрыниксами. Он помнит их веселыми, легкими и вполне осознающими свое место в истории людьми. Такими они и оставались до самого конца, может быть, это и был их секрет долголетия — последний участник знаменитого трио скончался в 2000 году.

А надорваться было от чего: с самого начала Великой Отечественной войны Кукрыниксы (и в мирное время довольно деятельные) работали, не покладая рук. За их творчеством пристально следил Иосиф Сталин.

От оплота политической сатиры ждали яркости, юмора и — самое трудное — свежести. И так каждый день. Неудивительно, что позже им дали звание полковника — всем троим.

Погодин рассказывает, что рисовали художники довольно быстро, — по крайней мере, шаржи: один набрасывал фигуру, второй тут же брался за черты. Эти юмористические портреты были невероятно схожи с оригиналом.

«Вот она, реальность в сатирической графике! Например, портрет художника Юрия Королева — он и в жизни был точно таким, — говорит искусствовед. — А вот изображение пейзажиста Николая Ромадина, непосредственно передающее его основную черту — саркастичность».

Творчество мастеров удивительно своим разнообразием — в нем есть место лирическим и живописным образам.

Зимой 1942 года немцы только покинули подмосковное Петрищево — место гибели Зои Космодемьянской, а художники уже узнавали у местных жителей подробности трагедии. Так появилась акварель Порфирия Крылова «Деревня Петрищево».

Экспозиция включает работы из собраний Третьяковской галереи, Исторического музея и других учреждений культуры, а также из личных коллекций. Продлится выставка до 3 июня.