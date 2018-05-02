«Это песня обо мне»: Самойлова спела в Лиссабоне

Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», впервые исполнила свой номер на сцене в Лиссабоне на арене Parque das Nacoes, передает ФАН.

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Соответствующее видео появилось в интернете. На записи видно, как Самойлова сидит на возвышении, напоминающем скалу. На сцене находятся также три бэк-вокалиста и танцора. Певица прибыла в Португалию двумя днями ранее, передает НСН.

«Мы проходим регистрацию… Все очень здорово, немного волнительно. Пожелайте нам удачи», — сказала певица в ролике, опубликованном на ее странице в инстаграме.

Самойлова под шестым номером представит песню «I Won't break» во втором полуфинале, который пройдет 10 мая, передает RT.

Авторами композиции стали Леонид Гуткин, Нетта Нимроди и Арье Бурштейн — они же писали прошлогоднюю «Flame Is Burning», с которой Юлия должна была выступать на «Евровидении-2017». Гуткин также был одним из авторов песен для «Евровидения» для Дины Гариповой и Полины Гагариной.

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — поделилась сама Самойлова.

Известно, что в конкурсе произошли изменения в системе подсчета голосов. Меры приняты для того, чтобы сократить влияние отдельных членов жюри на итоговый результат. До этого года в основе системы голосования лежала «линейная весовая модель» — модель, при которой равноценным считался голос каждого члена экспертного совета. Ранее случались ситуации, когда один член жюри занижал оценку конкурсанту, в отличие от других четырех коллег. Это могло отбросить участника на более низкие позиции.

«После каждого конкурса мы оцениваем возможности и планируем шаги по укреплению процедуры голосования. Иногда эти изменения большие, иногда маленькие. С изменением подсчета голосов жюри, мы гарантируем, что лучшие песни получат достойную оценку. Теперь мнение экспертной группы ценится выше, чем позиция одного человека», — рассказывал Джон Ола Санд, исполнительный супервайзер конкурса от имени ЕВС.

Санд также пояснял, что сама логистика работы жюри не изменится. Из 43 стран участниц «Евровидения» в состав жюри войдут пять представителей. Этими представителями могут стать люди разных музыкальных профессий: радиодиджеи, артисты эстрады, композиторы и продюсеры. Каждый из них голосует отдельно и составляет личный рейтинг.

Новый метод подсчета голосов не повлияет на равное распределение голосов между телезрителями и представителями жюри. Эта перемена укрепит выбор топ-10 исполнителей рейтинга. К такому выводу пришла вся референс-группа песенного конкурса. Эта группа — официальный руководящий орган конкурса, состоящий из 43 представителей.

В начале апреля координатор развлекательных программ немецкого телеканала ARD и ответственный за «Евровидение» в Германии Томас Шрайбер в беседе с Deutsche Welle высоко оценил номер Юлии Самойловой.

По словам Шрайбера, он надеется, что новое «Евровидение» не вызовет политических дискуссий — в отличие от 2017 года, когда проводивший «Евровидение» Киев запретил на въезд в Украину российской участнице Юлии Самойловой из-за визитов в присоединенный к России Крым. Однако гарантировать этого стопроцентно, по его мнению, нельзя.

«Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире. Для меня такие дискуссии — свидетельство значимости конкурса», — резюмировал он.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию еще на прошлом «Евровидении» — именно ее кандидатуру назвал Первый канал ровно год назад, 12 марта 2017-го. Но тогда конкурс проходил в Киеве, и Юлию не пустили на Украину по решению Службы безопасности этой страны — силовики посчитали, что ее визит в Крым летом 2015 года является нарушением украинских законов, и сделали ее персоной нон грата на Украине на три года.

Фактический недопуск Самойловой до конкурса был поддержан украинскими властями; Европейский вещательный союз (ЕВС) пытался урегулировать ситуацию, Первому каналу и певице было предложено заменить исполнителя или участвовать в полуфинале дистанционно.

Эти предложения были отвергнуты, Россия в конкурсе-2017 участия не принимала, Украина получила предупреждение, а в правила «Евровидения» были внесены изменения, касающиеся выбора участника шоу — теперь претенденты не должны иметь проблем с правоохранительными органами страны-хозяйки.