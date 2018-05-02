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раздела Спорт
«Это песня обо мне»: Самойлова спела в Лиссабоне

Самойлова провела первую репетицию на сцене «Евровидения» в Лиссабоне

Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», впервые исполнила свой номер на сцене в Лиссабоне на арене Parque das Nacoes. Самойлова под шестым номером представит песню «I Won't break» во втором полуфинале, который пройдет 10 мая.

Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», впервые исполнила свой номер на сцене в Лиссабоне на арене Parque das Nacoes, передает ФАН.

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Соответствующее видео появилось в интернете. На записи видно, как Самойлова сидит на возвышении, напоминающем скалу. На сцене находятся также три бэк-вокалиста и танцора. Певица прибыла в Португалию двумя днями ранее, передает НСН.

«Мы проходим регистрацию… Все очень здорово, немного волнительно. Пожелайте нам удачи», — сказала певица в ролике, опубликованном на ее странице в инстаграме.

Самойлова под шестым номером представит песню «I Won't break» во втором полуфинале, который пройдет 10 мая, передает RT.

Авторами композиции стали Леонид Гуткин, Нетта Нимроди и Арье Бурштейн — они же писали прошлогоднюю «Flame Is Burning», с которой Юлия должна была выступать на «Евровидении-2017». Гуткин также был одним из авторов песен для «Евровидения» для Дины Гариповой и Полины Гагариной.

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — поделилась сама Самойлова.

Известно, что в конкурсе произошли изменения в системе подсчета голосов. Меры приняты для того, чтобы сократить влияние отдельных членов жюри на итоговый результат. До этого года в основе системы голосования лежала «линейная весовая модель» — модель, при которой равноценным считался голос каждого члена экспертного совета. Ранее случались ситуации, когда один член жюри занижал оценку конкурсанту, в отличие от других четырех коллег. Это могло отбросить участника на более низкие позиции.

«После каждого конкурса мы оцениваем возможности и планируем шаги по укреплению процедуры голосования. Иногда эти изменения большие, иногда маленькие. С изменением подсчета голосов жюри, мы гарантируем, что лучшие песни получат достойную оценку. Теперь мнение экспертной группы ценится выше, чем позиция одного человека», — рассказывал Джон Ола Санд, исполнительный супервайзер конкурса от имени ЕВС.

Санд также пояснял, что сама логистика работы жюри не изменится. Из 43 стран участниц «Евровидения» в состав жюри войдут пять представителей. Этими представителями могут стать люди разных музыкальных профессий: радиодиджеи, артисты эстрады, композиторы и продюсеры. Каждый из них голосует отдельно и составляет личный рейтинг.

Новый метод подсчета голосов не повлияет на равное распределение голосов между телезрителями и представителями жюри. Эта перемена укрепит выбор топ-10 исполнителей рейтинга. К такому выводу пришла вся референс-группа песенного конкурса. Эта группа — официальный руководящий орган конкурса, состоящий из 43 представителей.

В начале апреля координатор развлекательных программ немецкого телеканала ARD и ответственный за «Евровидение» в Германии Томас Шрайбер в беседе с Deutsche Welle высоко оценил номер Юлии Самойловой.

По словам Шрайбера, он надеется, что новое «Евровидение» не вызовет политических дискуссий — в отличие от 2017 года, когда проводивший «Евровидение» Киев запретил на въезд в Украину российской участнице Юлии Самойловой из-за визитов в присоединенный к России Крым. Однако гарантировать этого стопроцентно, по его мнению, нельзя.

«Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире. Для меня такие дискуссии — свидетельство значимости конкурса», — резюмировал он.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию еще на прошлом «Евровидении» — именно ее кандидатуру назвал Первый канал ровно год назад, 12 марта 2017-го. Но тогда конкурс проходил в Киеве, и Юлию не пустили на Украину по решению Службы безопасности этой страны — силовики посчитали, что ее визит в Крым летом 2015 года является нарушением украинских законов, и сделали ее персоной нон грата на Украине на три года.

Фактический недопуск Самойловой до конкурса был поддержан украинскими властями; Европейский вещательный союз (ЕВС) пытался урегулировать ситуацию, Первому каналу и певице было предложено заменить исполнителя или участвовать в полуфинале дистанционно.

Эти предложения были отвергнуты, Россия в конкурсе-2017 участия не принимала, Украина получила предупреждение, а в правила «Евровидения» были внесены изменения, касающиеся выбора участника шоу — теперь претенденты не должны иметь проблем с правоохранительными органами страны-хозяйки.