Российский футбол торжествует в кинотеатрах

Прошедший уикенд стал худшим по сборам в России с августа 2017 года. По предварительным данным, общая выручка российских кинотеатров в первые праздничные выходные составит около 470-480 миллионов рублей. Для сравнения, самым слабым в этом году был первый апрельский уикенд, когда кинотеатры страны собрали почти 560 млн рублей.

Впрочем, такой спад объясняется тем, что прошедшая суббота была рабочей, и это существенно отразилось на посещаемости кинотеатров.

Еще и по-настоящему громких премьер не было запланировано. Разве что третий полнометражный фильм о Смешариках смог собрать неплохую кассу.

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Но это временное затишье перед бурей, так как уже в четверг, 3 мая, в российский прокат выйдут «Мстители: Война бесконечности», которые в одиночку способны заработать больше, чем все остальные участники проката вместе взятые. Да никто и не будет конкурировать с марвеловским мастодонтом, поэтому все внимание зрителей будет обращено на супергероев.

А пока все замерли в ожидании «Мстителей», в российском прокате второй уикенд подряд лидирует футбольная драма Данилы Козловского «Тренер».

По сравнению с премьерной неделей выручка картины упала на 57%, но 147,4 млн рублей во вторые выходные все равно позволили Козловскому и его провинциальной футбольной команде возглавить российский бокс-офис.

Общие сборы «Тренера» составили уже 570,3 млн рублей, а так как праздничные выходные продлятся в два раза дольше, чем обычные, то картина вполне может замахнуться на цифры, близкие к миллиарду рублей.

На второй строчке в свой премьерный уикенд оказались «Смешарики. Дежавю», получившие примерно такой же прокат в стране, как «Тренер». Оба фильма шли более чем в 1500 кинотеатрах.

Сборы «Смешариков» за выходные составили 88,6 млн рублей.

Это хуже, чем у второй полнометражки франшизы, но с учетом рабочей субботы показатель весьма достойный, тем более что за три оставшихся праздничных дня рассчитанный на детскую аудиторию триквел должен не только наверстать упущенное, но и превзойти своих предшественников.

Тройку самых кассовых фильмов в России замкнул еще один дебютант «Правда или действие». Хоррор о том, как обычная популярная в Америке одноименная игра превращается в смертельную рулетку, где на первый план выходят сверхъестественные силы, не только сильно выступил у себя на родине в США, но и в России стал весьма популярен.

Картина собрала солидную кассу в размере 64,9 млн рублей.

Причем фильму надо делать сразу несколько скидок. Во-первых, рабочая суббота никуда не делась, во-вторых, ленте присвоен рейтинг 16+, и, наконец, «Правда или действие» показывали лишь в 796 кинотеатрахв». Для жанра ужасов цифры вышли вполне привлекательные, и в ближайшие праздничные дни они должны существенно вырасти.

Еще один российский фильм «Танки» в свой премьерный уикенд с треском провалился.

Приключенческо-патриотический роуд-муви про танки Т-34 собрал за первые четыре дня всего лишь 36,4 млн рублей, при этом фильм шел в 1254 кинотеатрах.

По приблизительным подсчетам, даже в воскресенье посещаемость картины составила около десяти человек за сеанс.

Пятерку самых кассовых фильмов в России замкнул долгожитель бокс-офиса хоррор «Тихое место» с Эмили Блант в главной роли. Фильм собрал в свой третий уикенд 26,7 млн рублей при 65-процентном падении. Ужастик Джона Красински смог удержаться на высоком месте и обойти более высокобюджетный «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном, который понес еще больший урон в 71% и смог собрать лишь 22,9 млн рублей, что позволило фильму претендовать лишь на шестое место.

Однако по общей кассе «Скала», крушащий монстров, обошел обладательницу «Золотого глобуса». «Рэмпейдж» суммарно собрал 359,3 млн рублей, а «Тихое место» — 298,8 млн рублей.

В десятке российского бокс-офиса за прошедший уикенд оказался еще один ужастик. Речь идет о французском фильме «Дыши во мгле» канадца Дэниэла Роби. Хоррор об окутавшем Париж смертельном тумане заработал 14,5 млн рублей и расположился на седьмой позиции.