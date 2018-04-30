От «Чапаева» до «Довлатова»: 100 лет «Ленфильму»

«Ленфильм» отмечает 30 апреля свое 100-летие. За время существования студия подарила более полутора тысяч полнометражных игровых фильмов. Некоторые ленты были особенно отмечены на международном уровне. Один из последних успехов — дебют «Довлатова» Алексея Германа на Берлинале.

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История киноплощадки началась на месте заведения с именем «Аквариум». Автором водного и модного в то время названия был меценат Георгий Александров. «Аквариум» был садом, театром, катком и лазаретом. Неудивительно, что позже здание перестроили под киноателье. 30 апреля 1918 года был учрежден Петроградский кинокомитет. В этом же году выходит первая картина «Уплотнение». Сценаристом выступил лично нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Свое название «Ленфильм» получил только в 1934 году.

В годы Великой Отечественной войны киностудия продолжала работать. В 1941 году «Ленфильм» переместился в Алма-Ату. Взаимодействуя с местными партнерами, кинематографисты сняли первый казахстанский фильм «Амангельды». Под объединением с «Мосфильмом» киностудия вела съемки на полях сражений и в Ленинграде.

Центральная Объединенная киностудия (ЦОКС) во время войны выпускала около 80% отечественных художественных фильмов.

Именно в Алма-Ате были созданы такие известные фильмы, как «Небесный тихоход» и «Воздушный извозчик», которые впоследствии были включены в «золотой фонд студии».

В копилке «Ленфильма» несколько десятков лент национального масштаба. Среди картин с громким именем — «Чапаев», «Депутат Балтики» и «Петр Первый», «Дело Румянцева» и «Дама с собачкой», «Гамлет» и «Король Лир», «Свадьба в Малиновке» и «Человек-амфибия», «Начальник Чукотки» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Член правительства» и «Большая семья», «Соломенная шляпка» и «Собака на сене», «Полосатый рейс» и «Особенности национальной охоты», «Итальянец» и другие.

Уже под своим новым названием в 1934 году киностудия выпускает легендарный фильм «Чапаев» братьев Васильевых. Актеров на роль выбирали не по принципу внешнего сходства с полководцем. Васильевы боролись за «степень убедительности», и в итоге главную роль в фильме исполнил кумир советских зрителей Борис Бабочкин.

С эффектом плакатов «Мы идем смотреть Чапаева!» прошла и премьера фильма «Свадьба в Малиновке». Один из самых кассовых полнометражных советских фильмов посмотрели более 70 миллионов зрителей.

В 1961 году вышли в свет сразу две невероятно успешные кинокартины: «Полосатый рейс» и «Человек-амфибия». Легкий сюжет о буфетчице (Маргарита Назарова), шимпанзе и тиграх полюбился публике, и фильм до сих пор остается для зрителей любимой цирковой комедией.

«Человек-амфибия» стал особенно актуальным в связи с премьерой «Формы воды». В СМИ активно сравнивают две «водные» кинокартины. Советского Ихтиандра действительно снимали под водой на Черном море, что отмечают на официальном сайте «Ленфильма»:

«Именно в этой картине впервые в мире были задействованы сложные подводные съемки. Не зря многие удивлялись, как советские кинематографисты смогли снять такой фильм, это же невозможно».

Трио Владимира Коренева, Анастасии Вертинской и Михаила Козакова буквально заворожило зрителей. Коренев в те годы был еще студентом ГИТИСа, и для него это был полноценный дебют на экране, который в одно мгновение превратил актера в звезду национального масштаба. Хотя 16-летняя Вертинская была уже известна благодаря роли Ассоль в «Алых парусах», образ Гутиэрре вознес молодую артистку на качественно иной уровень.

В планы сегодняшнего «Ленфильма» входит выпускать по 15 фильмов и четыре сериала в год. Полную модернизацию в XXI веке студия провела в 2015 году. В последующие годы «Ленфильм» оказывает поддержку сразу нескольким продюсерским центрам. Так появились сериал BBC «Война и мир», фильмы «Матильда» Алексея Учителя, «Душа шпиона» Владимира Бортко. Эти ленты вышли в прокат уже при руководстве студией Эдуарда Пичугина.

Одним из последних известных совместных проектов «Ленфильма» стал «Довлатов», фильм Алексея Германа-младшего. Картина завоевала «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине. В России премьера состоялась 1 марта 2018 года.