Плейлист недели: SZA с Кендриком и эпик Джона Хопкинса

Жанель Монэ — «I Like That»

Жанель Монэ вряд ли кого-то удивит трэповым звучанием своего нового трека «I Like That», но с самого начала приковывает внимание соуловыми гармониями и чистым голосом. А ближе к концу и вовсе выдает классический речитатив R&B 90-х. Все это приправлено красивым и модным видеорядом в красно-черно-белых тонах.

Blossoms — «I Can't Stand It»

Британские инди-рокеры Blossoms вполне могли бы оказаться в саундтреке к фильму «Драйв», но свой новый сингл «I Can't Stand It» они выпустили только сейчас. Парни всегда тяготели синтипопу, хотя всеми силами показывали, что играют инди-рок. В этот раз у них вышло что-то вроде Bloc Party, но с синтезатором Roland D-50.

Певица и актриса Дженнифер Лопес выдала дорого-богато, что, впрочем, неудивительно для звезды такого калибра. Новая композиция «El Anillo» спета на испанском, что вкупе с ритмикой латины и примесью R&B придает треку характерный колорит, которого добивалась исполнительницы. Сама Дженнифер поет очень напористо и драйвово и так же танцует в клипе. К счастью, обошлось без набившего оскомину тверка, и это замечательно.

Джон Хопкинс — «Everything Connected»

Известный британский электронщик и продюсер Джон Хопкинс выпустил грандиозный сингл в преддверии майского релиза «Singularity». Трек под названием «Everything Connected» действительно впечатляет своим размахом, почти шестиминутной продолжительностью, богатой формой и ювелирным использованием питча. Если весь альбом будет звучать так же, то ему самое место в плейлисте каждого любителя электронной музыки.

Плэн Би — «Mercy»

Еще одна эпическая вещь в нашей подборке — «Mercy» лондонского музыканта, выступающего под сценическим псевдонимом Плэн Би. Бен Дрю смог включить в сингл с выходящего в начале мая альбома «Heaven Before All Hell Breaks Loose» красивые соуловые мелодические пассажи, наложенные на жесткую ритмическую хаус-основу. Трек немного перекликается с ранними Disclosure, однако имеет свой неповторимый почерк.

Эд Ширан — «Happier»

Пятый по счету сингл «Happier» с третьего студийного альбома Эда Ширана «Divide» моментально стартовал в топ-10 различных чартов. «Happier» в целом соответствует своему названию и имеет некий налет стадионного рока, но в более мягкой акустической аранжировке. И нет никаких сомнений в том, что на концертах Эда зрители поют припев так же громко, как когда-то на стадионных выступлениях Queen.

Lykke Li — «deep end»

Шведская певица Люкке Ли выпустила новый сингл «deep end» с грядущего в июне альбома «So Sad So Sexy». Трек значительно отличается по звучанию от дрим-поповой стилистики исполнительницы на предыдущих релизах. Ли придала песням модную хип-хоповую аранжировку с сухими и четкими битами, приправив это своим воздушным вокалом. Получилось как минимум интересно.

SZA — «Doves in the Wind»

R&B-исполнительница SZA выпустила новый клип на песню «Doves in the Wind» со своего дебютного альбома «Ctrl», в которой в качестве гостя выступил лауреат Пулитцеровской премии Кендрик Ламар. Здесь прекрасно буквально все: аранжировка, голос, сэмплы, кунг-фу и, конечно же, сам Кендрик. Девушка, несколько лет создавая свой первый полнометражный релиз, параллельно развлекалась написанием песен для Бейонсе, Рианны и Ники Минаж. То, что у нее вышло в прошлом году, стало настоящим откровением, как для слушателя, так и для критиков. SZA не зря сравнивают с Лорин Хилл. Таких умных и тонких певиц сегодня попросту не хватает.

Нойз MC — «Голос & Струны»

Некогда главный рэпер страны Нойз МС выпустил в свет новый клип на песню «Голос & Струны» из хипхоперы «ΘΡΦΣЙ & ЭΒΡИΔИΚΑ». Здесь у Нойза все как обычно — честно и музыкально. Особый шарм треку придает фламенко на гитаре, что передает смысл названия композиции буквально.

ROCK PRIVET — «Розовое вино» / «Seven Nation Army»

Весельчаки из банды ROCKPRIVET выпустили очередной мешап-кавер. На этот раз ребятам удалось скрестить бессмертный гимн The White Stripes «Seven Nation Army» и песню рэперов Feduk & Элджей «Розовое вино». Вышло забористо, с «дисторшеном» и скримом в припеве.