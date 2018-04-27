«Царь-птица» над Москвой: как завершился юбилейный ММКФ

Вечером 26 апреля, в московском Театре мюзикла на Пушкинской площади прошло закрытие юбилейного, 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

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На красной ковровой дорожке гостей мероприятия встречал лично Никита Михалков, президент киносмотра.

Забавно, но точно в срок прибыть на место было суждено не всем участникам закрытия кинофестиваля — по причине проведения в столице репетиции парада 9 мая вечером в Москве возникли восьмибалльные пробки, из-за которых встал весь центр.

В итоге одним из первых по ковровой дорожке прошелся Сами Насери, исполнитель главной роли в полюбившейся всем франшизе «Такси».

На ММКФ французский актер возглавлял жюри короткометражных фильмов, а также представлял криминально-драматическую ленту «Идентификация» Сэмуела Тивьерджа, премьерный показ которой был намечен как раз на 26 апреля.

Говоря о церемонии закрытия, Михалков посетовал на несговорчивую апрельскую погоду в Москве, а также раскрыл число гостей ММКФ.

«Погода не радует, конечно, но апрель — самое удобное время. Мы находимся между Берлином и Каннами — место самое удобное, у нас есть больше выбора, меньше нервотрепки, — цитирует прославленного режиссера РИА «Новости». — Всего на фестивале было показано около трехсот фильмов из 67 стран мира… Фестиваль посетили более 50 тысяч зрителей».

Решение о присуждении главного приза кинофестиваля — награды «Золотой Святой Георгий» — принимало жюри во главе с итальянским продюсером Паоло Дель Брокко. Победу в номинации одержала российская картина «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова.

Действие фильма происходит в Якутии в 30-е годы прошлого века. Лента рассказывает о пожилой паре, приютившей орла, который является священной птицей в этом регионе.

Специального приза ММКФ была удостоена картина «Ню» режиссера Ян Гэ, актрисы «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и финалистки шоу «Голос» на Первом канале.

Получая награду кинофестиваля, 29-летняя уроженка Пекина пообещала остаться в стране навсегда, назвав Россию «второй родиной».

«Я теперь не одна и никуда не уеду отсюда, это моя вторая родина. Я обещаю всем быть хорошим человеком и буду трудиться дальше»,

— передает ее слова ТАСС.

«Ню» — режиссерский дебют Ян Гэ, повествующий о чрезвычайно сложном для девушки поиске любви в ее ментальном и плотском проявлениях.

Приз за лучшую режиссуру ушел к Александру Котту, создателю душещипательной ленты «Спитак» о жутком землетрясении в Армении в 1988 году.

Согласно официальным данным, эта природная катастрофа унесла жизни около 25 тысяч человек, еще 140 тысяч — остались инвалидами, а более полумиллиона — лишились крова.

В номинации «Лучшая мужская роль» победа досталась Кирану Чарноку, сыгравшему в новозеландских «Заблудших» — ленте о сложных взаимоотношениях бывшего заключенного и пациентки психиатрической больницы.

Принимая награду из рук немецкой актрисы Настасьи Кински, члена жюри основного конкурса, Чарнок признался, что «очень стесняется выступать на публике», а также поблагодарил организаторов кинофестиваля, подчеркнув, что выиграть здесь для него является большой честью.

Сама Кински, к слову, удостоилась почетной премии имени Станиславского «Верю» «за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Сергеевича».

Приз лучшей актрисе в свою очередь получила Джованна Меццоджорно, исполнительница роли в фильме «Неаполь под пеленой».

Вручал награду американский Джон Сэвидж, еще один член жюри, отметившийся в российской спортивной драме «Движение вверх», где он великолепно сыграл тренера сборной США по баскетболу.

При этом сама итальянка лично принять приз не смогла.

Лучшей документальной лентой была признана немецкая картина «Чистильщики» — крайне необычная история о «цифровых уборщиках» интернета, очищающих сеть от нежелательного контента.

Награды за лучший короткометражный фильм удостоилась палестино-ливанская «Конфетка» местного режиссера Ракана Маяси, рассказывающая о чрезмерно желающей ребенка палестинской паре, сложных обстоятельствах, а также необычном решении проблемы супругами.

Еще ранее стало известно, что спецпризом ММКФ «Золотой Святой Георгий» за вклад в мировой кинематограф был награжден великий советский и российский актер Олег Табаков, ушедший из жизни в марте 2018 года.

Награду получил сын легендарного артиста, Павел Табаков.

Добавим, что проходил Московский международный кинофестиваль с 19 по 26 апреля. Впервые ММКФ состоялся еще в далеком 1935 году (тогда он носил «Советский кинофестиваль в Москве»), когда его председателем был легендарный Сергей Эйзенштейн. Начиная с 1959-го, мероприятие стало проходить на регулярной основе.

В этом году кинофестиваль состоялся в апреле, хотя обычно он проходит летом — данное решение было принято организаторами во избежание пересечений с футбольным чемпионатом мира, намеченным на июнь-июль.