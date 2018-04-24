Трейлеры недели: фон Триер, динозавры и «Космическая одиссея»

«Дом, который построил Джек» («The House that Jack Built»), Ларс фон Триер

Ларс фон Триер помирился с Каннами — те сняли с него статус персоны нон-гранта и покажут новую работу датчанина «Дом, который построил Джек» вне основного конкурса киносмотра. Теперь же вышел первый тизер ленты, который длится меньше тридцати секунд, — но жутко становится уже на первой. В главных ролях — Мэтт Диллон, Райли Кио и Ума Турман.

Главным героем «Дома» станет человек, который за 12 лет стал искусным серийным убийцей. Действие будет разворачиваться в штате Вашингтон в 70-80-х годах прошлого века. По словам фон Триера, на создание ленты, которая восхваляет идею того, что жизнь — злая и бессердечная штука, его вдохновил Дональд Трамп.

Реклама

«Мир Юрского периода 2» («Jurassic World: Fallen Kingdom»), Хуан Антонио Байона

В сети появился трейлер пятой части франшизы «Парк Юрского периода» — «Мир Юрского периода 2». Режиссером новой серии выступил испанец Хуан Антонио Байона. К своим ролям вернулись Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард и Джефф Голдблюм, британец Тоби Джонс пополнил актерский состав.

Спустя четыре года после событий предыдущей ленты остров Нублар находится на грани уничтожения из-за проснувшегося вулкана. Герои Пратта и Ховард вывозят оттуда часть динозавров, однако сталкиваются с новой угрозой в лице Бенджамина Локвуда, который хочет заработать на продаже спасенных животных.

Очередной трейлер сиквела комедийного супергеройского блокбастера «Дэдпул», по традиции напичканный гэгами и отсылками. Функции режиссера ленты исполнил поставивший «Джона Уика» и «Взрывную блондинку» Дэвид Литч, в главной роли, разумеется, Райан Рейнольдс.

На этот раз в трейлере раскрывается процесс создания Дэдпулом своей команды мутантов «Сила Икс». Стеб над DC — в комплекте.

«Великий уравнитель 2» («The Equalizer 2»), Антуан Фукуа

Сиквел вышедшего в 2014-м и снятого на основе одноименного сериала 80-х годов «Уравнителя» с Дэнзелом Вашингтоном в главной роли. Режиссером картины вновь стал Антуан Фукуа, а к Вашингтону добавились Педро Паскаль и рэпер Эминем.

По сюжету экс-агент ЦРУ Роберт Макколл узнает, что его давняя подруга Сьюзан была убита, поэтому решает вновь взяться за старое и начать вершить правосудие направо и налево. С особым, что называется, пристрастием.

Трейлер предстоящего антиутопического сай-фай-триллера в духе технострашилки «Черное зеркало» — с Клайвом Оуэном и Амандой Сайфред. В режиссерском (и сценарном) кресле — мастер жанра Эндрю Никкол, написавший «Шоу Трумана» и снявший «Симону» и «Время».

В будущем общество находится под полным контролем государства. За людьми идет беспрерывный надзор, понятия «личная жизнь» и «гражданские права» практически полностью отсутствуют. Главный герой — детектив Сол Фриленд — встречает таинственную девушку, которой нет в базе данных, после чего погружается в мрачное преступное подполье.

«Собибор», Константин Хабенский

Первый полноценный трейлер режиссерского дебюта Константина Хабенского, снятого по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». Картину предложил снять министр культуры Владимир Мединский (он в последнее время вообще фонтанирует идеями для кино). Изначально постановщиком был назначен специалист по военным драмам Андрей Малюков («Мы из будущего», «Матч»), однако в итоге его место досталось Хабенскому.

В картине описываются события октября 1943 года, когда лейтенант Красной Армии Александр Печерский поднимает в немецком лагере восстание заключенных — единственное успешное за всю историю.

Бонус: «Космическая одиссея 2001 года» («2001: A Space Odyssey»), Стэнли Кубрик

Кристофер Нолан собирается показать в Каннах отреставрированную версию легендарного фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» — в этом году ленте исполнилось 50 лет. Демонстрироваться картина будет на 70-миллиметровой пленке — до этого в таком формате зрители могли ее увидеть только в год оригинального проката. Копия была снята с оригинальных негативов.

«Одно из моих самых ранних воспоминаний — «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Мы были с отцом в кинотеатре на Лестер-сквер, — вспоминает Нолан. — Для меня огромная честь и привилегия быть вовлеченным в воссоздание впечатлений для нового поколения и представлять картину на фестивале».