«Табакерка» станет ТОТом

В четверг, 23 апреля, Владимир Машков официально приступил к исполнению обязанностей художественного руководителя «Табакерки». О планах сменить название он заявил в этот же день на пресс-брифинге, который проходил в МХТ имени Чехова (им тоже управлял скончавшийся в марте Табаков).

«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова, — отметил Машков. — А «Табакерка» — это наше «подпольное», неофициальное название».

Необходимость переименования очевидна: официальное название «Табакерки» — Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. Именно под этим наименованием он присутствует на указателях в метро, афишах и картах города. У «Табакерки» было еще два неформальных «прозвища» — «Подвал» и «Подвальный театр».

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В процессе выбора нового названия предлагался также вариант «Театр имени Табакова», однако Машков посчитал его излишне академичным. По словам актера, он хотел бы сохранить доставшееся ему детище Табакова живым организмом — студией для творческих экспериментов.

Также новый худрук «Табакерки» объявил, что не собирается ограничиваться только своими прямыми обязанностями и планирует участвовать в будущих постановках как актер.

«Артист должен сниматься в кино, играть в театре, дарить радость зрителям, чем я и намерен заниматься, — сказал он. — Могу сказать, что моя свободная жизнь теперь закончилась — появляются новые функции, обязанность, ответственность».

Машков был тесно связан с обоими театрами Табакова — сначала занимался в школе-студии МХТ, а в 1990 году стал актером «Табакерки». В течение своей карьеры он несколько раз ставил спектакли и в том, и в другом учреждении. В Московском театре-студии в его постановке шли пьесы «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер».

На брифинге артист пообещал придерживаться заданного своим учителем курса и сохранить все лучшее, что было заложено Табаковым в театр-студию. Он подчеркнул, что для него крайне важно сохранить память об Олеге Павловиче.

«Он очень любил гордиться своим театром, учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, мы были счастливы», — сказал Машков во время церемонии вручения спецприза «Золотой Святой Георгий» Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Эту награду Олег Табаков получил посмертно. Владимир Машков выразил ушедшему артисту благодарность за подаренную ему творческую судьбу.

Табаков скончался в больнице 12 марта после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Он не успел оставить пожеланий насчет кандидатуры его преемников на постах худруков МХТ имени Чехова и «Табакерки», поэтому решение принимали московские власти.

Предложил возглавить «Табакерку» Машкову министр культуры Владимир Мединский, однако тот не стал сразу отвечать и взял время на размышления. В итоге он принял предложение.

Приказ о назначении Машкова худруком «Табакерки» был подписан 6 апреля, и в тот же день артист был представлен труппе театра заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым. В беседе с журналистами актер выразил уверенность в том, что теперь «Табакерке» «предстоит интересная жизнь», объяснив это тем, что ему «отступать некуда».

«Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность», — пояснил он.

Вдова Табакова актриса Марина Зудина призналась, что испытала облегчение после того, как Машков принял предложение занять пост худрука «Табакерки».

«Не могу сказать, что это было ожидаемое назначение, но я надеялась, что Володя согласится, это решение очень мужское, — отметила она. — Он человек успешный, у него много своих планов, думаю, что он согласился из любви к учителю, к Олегу Павловичу».

Она назвала назначение Машкова «правильным» и «грамотным в человеческом плане».