Курсы валют$ 61.84 (+0.234) 75.54 (-0.048)
Москва: +5°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
«Табакерка» станет ТОТом

Новый худрук «Табакерки» Машков предложил ее переименовать

Художественный руководитель московского театра-студии «Табакерка», актер Владимир Машков... Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Художественный руководитель московского театра-студии «Табакерка», актер Владимир Машков во время представления нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 23 апреля 2018 года
Российский актер Владимир Машков, 23 апреля вступивший в должность худрука Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, выступил с предложением переименовать учреждение. Он сказал, что теперь «Табакерка» должна стать ТОТом — Театром Олега Табакова.

В четверг, 23 апреля, Владимир Машков официально приступил к исполнению обязанностей художественного руководителя «Табакерки». О планах сменить название он заявил в этот же день на пресс-брифинге, который проходил в МХТ имени Чехова (им тоже управлял скончавшийся в марте Табаков).

«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова, — отметил Машков. — А «Табакерка» — это наше «подпольное», неофициальное название».

Необходимость переименования очевидна: официальное название «Табакерки» — Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. Именно под этим наименованием он присутствует на указателях в метро, афишах и картах города. У «Табакерки» было еще два неформальных «прозвища» — «Подвал» и «Подвальный театр».

Реклама

В процессе выбора нового названия предлагался также вариант «Театр имени Табакова», однако Машков посчитал его излишне академичным. По словам актера, он хотел бы сохранить доставшееся ему детище Табакова живым организмом — студией для творческих экспериментов.

Также новый худрук «Табакерки» объявил, что не собирается ограничиваться только своими прямыми обязанностями и планирует участвовать в будущих постановках как актер.

«Артист должен сниматься в кино, играть в театре, дарить радость зрителям, чем я и намерен заниматься, — сказал он. — Могу сказать, что моя свободная жизнь теперь закончилась — появляются новые функции, обязанность, ответственность».

Машков был тесно связан с обоими театрами Табакова — сначала занимался в школе-студии МХТ, а в 1990 году стал актером «Табакерки». В течение своей карьеры он несколько раз ставил спектакли и в том, и в другом учреждении. В Московском театре-студии в его постановке шли пьесы «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер».

На брифинге артист пообещал придерживаться заданного своим учителем курса и сохранить все лучшее, что было заложено Табаковым в театр-студию. Он подчеркнул, что для него крайне важно сохранить память об Олеге Павловиче.

«Он очень любил гордиться своим театром, учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, мы были счастливы», — сказал Машков во время церемонии вручения спецприза «Золотой Святой Георгий» Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Эту награду Олег Табаков получил посмертно. Владимир Машков выразил ушедшему артисту благодарность за подаренную ему творческую судьбу.

Табаков скончался в больнице 12 марта после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Он не успел оставить пожеланий насчет кандидатуры его преемников на постах худруков МХТ имени Чехова и «Табакерки», поэтому решение принимали московские власти.

Предложил возглавить «Табакерку» Машкову министр культуры Владимир Мединский, однако тот не стал сразу отвечать и взял время на размышления. В итоге он принял предложение.

Приказ о назначении Машкова худруком «Табакерки» был подписан 6 апреля, и в тот же день артист был представлен труппе театра заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым. В беседе с журналистами актер выразил уверенность в том, что теперь «Табакерке» «предстоит интересная жизнь», объяснив это тем, что ему «отступать некуда».

«Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность», — пояснил он.

Вдова Табакова актриса Марина Зудина призналась, что испытала облегчение после того, как Машков принял предложение занять пост худрука «Табакерки».

«Не могу сказать, что это было ожидаемое назначение, но я надеялась, что Володя согласится, это решение очень мужское, — отметила она. — Он человек успешный, у него много своих планов, думаю, что он согласился из любви к учителю, к Олегу Павловичу».

Она назвала назначение Машкова «правильным» и «грамотным в человеческом плане».