Трое из Прокуратуры: Успенский подал заявление

О том, что знаменитый писатель подал обращение в указанные ведомства, сообщил его юрист Константин Леонтьев.

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«Эдуард Николаевич направил заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату по факту появления новых серий «Простоквашино», — сказал он.

«Выпущенная ФГУП «ТПО «Союзмультфильм» новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей,

— приводит фрагмент заявления Успенского в Генпрокуратуру RNS. — Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал».

Также Успенский подчеркнул, что в день выхода премьерной серии перезапуска «Простоквашино» эпизод посмотрели более 13 миллионов раз (на самом деле, даже больше. — прим. «Газеты.Ru»). С точки зрения писателя, это позволяет воспринимать инцидент как «правонарушение особо крупного размера».

«Прошу вас рассмотреть указанные факты и, в случае их подтверждения, принять меры, предусмотренные уголовным и иным законодательством Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Помимо обращения в органы Успенский также написал открытое письмо артистам, которые были задействованы в озвучке новых серий «Простоквашина», — Гарику Сукачеву, Юлии Меньшовой, Ивану Охлобыстину и Антону Табакову. Писатель призвал их отказаться от участия в этом проекте.

Табаков же попросил не вмешивать актеров в разборки по поводу авторских прав.

«Я не очень понимаю, почему актеры, авторы или исполнители должны это комментировать, — посетовал он в беседе с НСН. — В цивилизованном мире есть службы, которые так или иначе должны этим заниматься, например, юридические службы. И Эдуард Николаевич, и «Союзмультфильм» должны, так или иначе, договориться поставить точку в этом вопросе».

При этом предправления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила, что, по их информации, Успенский в Генпрокуратуру не обращался. Она отметила, что в противном случае их бы об этом известили.

«Это неправда. Если бы это было так, мы бы об этом знали, нам бы уже пришла бумага. Если получим, то прокомментируем, — сказала она. — Если такое происходит, мы сразу получаем официальную информацию. У нас так налажен процесс получения информации, что если бы это произошло, мы бы уже получили».

В «Союзмультфильме» надеются, что конфликт с Успенским получится урегулировать мирным путем, в котором не будет фигурировать суд.

«У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в большей степени касаются финансовых вопросов, — отметили в пресс-службе студии. — Представители «Союзмультфильма» ездили к писателю лично, чтоб наладить диалог, который пока вели лишь юристы обеих сторон. Надеюсь, нам удастся найти общий язык и конфликт будет исчерпан».

Кроме того, юристы студии настаивают, что «все права на экранизацию мультсериала «Простоквашино» принадлежат «Союзмультфильму».

«Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы, — заявили в пресс-службе. — Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чем и упомянули в титрах первой серии».

Недавно «Союзмультфильм» выпустил дебютную серию продолжения культового советского мультсериала. Всего до 2020 года планируется выпустить 30 новых эпизодов длительностью 6,5 минут. В планах — продажа прав на трансляцию одному из федеральных каналов. Во время пресс-показа первой серии представители студии заверили, что переговоры на этот счет уже ведутся.

Эдуард Успенский ранее уже много раз заявлял, что не давал никого согласия на съемки продолжения «Простоквашина», и грозился обратиться в суд. «Союзмультфильм» в свою очередь отмечал, что предлагал Успенскому компенсацию, однако у них не получилось договориться о размере суммы. По словам Слащевой, Успенский запросил компенсацию, которая сопоставима с годовым бюджетом студии.

Первая серия продолжения мультфильма «Простоквашино», опубликованная в интернете 3 апреля, вышла с повышенным вниманием со стороны зрителей и за несколько часов набрала более одного миллиона просмотров в соцсетях.

В течение суток количество просмотров перевалило за 15 миллионов.

Анимационный сериал по мотивам любимой зрителями серии мультфильмов о приключениях городского мальчика Дяди Федора в деревне получил смешанные отзывы: одни пока не привыкли к новому формату и голосам (в особенности досталось сыну Олега Табакова — Антону, озвучившему кота Матроскина), других рассмешили осовремененные образы героев вроде Дяди Федора с бритыми висками и подвернутыми джинсами.

Второй эпизод планировалось выпустить в начале мая, однако теперь этого может не произойти.