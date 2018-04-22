Монстры и красотки ушли в «Тихое место»

Главной интригой той недели был прогнозируемый выход «Тихого места» режиссера Джона Касински на первое место по кассовым сборам — так все и произошло. Если в предыдущие выходные хоррор об американской семье, живущей в окружении страшных тварей, реагирующих на малейший шорох, собрал 32,9 миллиона долларов, пропустив на первую строчку дебютировавший придурковатый фантастический экшен «Рэмпейдж» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, который заработал примерно на три миллиона больше, то теперь расстановка сил кардинальным образом поменялась.

В будние дни ленты соревновались, чередуясь в первенстве, но в итоге «Тихое место» возглавило бокс-офис США, собрав 22 миллиона за уикенд. Общие сборы картины перевалили за 132,3 миллиона долларов. «Рэмпейдж» уступил фильму ужасов всего миллион, а в целом заработал за две недели лишь 66,6 миллиона долларов, что почти в два раза меньше бюджета ленты, который составляет порядка 120 миллионов.

Вместе с тем «Рэмпейдж», рассказывающий о нападении на Чикаго трех мутировавших в гигантских монстров животных и спасающем все человечество «Скале», все-таки выступил немного лучше неутешительных прогнозов аналитиков, которые предрекали ему в самом удачном случае лишь 19 миллионов.

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Сравнительно крупных премьер на прошлой неделе было всего три — сейчас наблюдается небольшое затишье перед бурей в лице третьих «Мстителей», стартующих в США 26 апреля.

Лучшие показатели продемонстрировала комедия «Красотка на всю голову» с Эми Шумер в главной роли — картина взяла 16,2 миллиона долларов в первые выходные проката, при этом заработав в премьерный четверг лишь 1 миллион.

Год назад комедия Шумер «Дочь и мать ее» стартовала с 650 тысяч долларов, однако за уикенд собрала все же больше — 19,5 миллиона. В обоих случаях критики были не в восторге, в прошлом году ленту одобрили 36 процентов рецензентов, в этом — и того меньше, всего 33 процента. В лучшем случае картина о полной девушке, после травмы головы начинающей считать себя неотразимой (почему для этого надо было обо что-то ударяться, не ясно), разве что отобьет свой бюджет, который составил 32 миллиона долларов.

На этом фоне гораздо привлекательнее смотрится сиквел культовой комедии 2001 года «Суперполицейские 2», который заработал в четверг 1,3 миллиона долларов.

Здесь, правда, стоит упомянуть, что зрители шли на двойной показ, так как перед продолжением крутили оригинальный фильм). Ожидалось, что за выходные лента соберет всего 6 миллионов при лучшем раскладе, однако в итоге подобный маркетинговый ход помог добраться аж до 14,7 миллиона.

Таким образом, «Суперполицейские 2» окупились с первых же дней проката, так как на их производство было потрачено всего 5 миллионов долларов. Любопытно, что первая часть обошлась создателям в 3 миллиона, а в дебютные выходные в феврале 2002 года собрала 6,2 миллиона. За все время проката комедия сумела заработать 18,5 миллиона, а позже стала настоящим хитом на носителях. С проката кассет и дисков создатели заработали 60 миллионов долларов, а еще более 10 миллионов поступило с продаж.

В течение долгого времени шли разговоры о съемках продолжения, однако студия все не решалась дать проекту зеленый свет. В конечном итоге средства на производство сиквела были собраны посредством краудфандинга, причем необходимые 2 миллиона были пожертвованы в течение первых же 26 часов. Официально у фильма 43 продюсера. По сюжету, герои первого фильма теряют свою работу, однако спустя много лет им предоставляется шанс снова стать полицейскими.

Стартовавший на той неделе триллер «Траффик» сумел дойти лишь до девятой строчки бокс-офиса, собрав всего 3,8 миллиона.

Эта сумма уступает даже вышедшей в феврале «Черной пантере», сумевшей заработать почти на миллион больше, и не покрывает потраченные студией средства на покупку прав. Отзывы у ленты преимущественно отрицательные.