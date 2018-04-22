«Он хотел заставить всех улыбаться»: умер Верн Тройер

В США на 50-м году жизни умер актер-карлик Верн Тройер, наиболее известный ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе. Комик умер в больнице, где находился после госпитализации в начале апреля из-за отравления алкоголем и попытки самоубийства.

Реклама

Тогда его подключили к системе жизнеобеспечения. В целом в последние годы стендапер серьезно злоупотреблял спиртными напитками и много раз пытался лечиться от этой напасти, сообщает TMZ.

«С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня. Верн был очень заботливым человеком. Он хотел заставить всех улыбаться, быть счастливым и смеяться. Любой, кто в нем нуждается, получал от него всю возможную помощь. Он вдохновлял людей во всем мире своими решимостью и отношением к жизни», — написано в некрологе, выложенном на странице актера в инстаграме.

В тексте также описывается его прошлое, передает RT.

«Хотя его рост был небольшим, его родители часто задавались вопросом, сможет ли он достичь высот в жизни. Он продолжил открывать больше дверей для себя и других, чем кто-либо мог себе представить. Верн был бойцом. На протяжении многих лет он боролся и побеждал, боролся и побеждал, снова боролся, но, к сожалению, на этот раз не смог победить», — указывается в послании.

Знакомые уже выразили скорбь в связи со смертью Тройера, передает ФАН.

«Верн был непревзойденным профессионалом и маяком позитивности для тех, кто имел честь работать с ним. Это печальный день, но я надеюсь, что сейчас он в лучшем месте, нам будет его очень не хватать», — сказал комик и продюсер Майк Майерс, сыгравший Остина Пауэрса и Доктора Зло в трилогии «Остин Пауэрс».

Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе Джей Роуч запомнит Тройера партнером, с которым легко и комфортно работать на съемочной площадке, пишет The Hollywood Reporter.

«Верн был потрясающим парнем, радостным соавтором и настоящим мастером комедийной актерской игры, мечтой любого режиссера.

Он обогатил характер персонажа, который придумали Майк Майерс и Майкл Маккуллерс, и помог превратить Мини-Мы в знакового героя. Мне повезло, что я познакомился и работал с ним. Приношу соболезнования его семье и близким», — рассказал режиссер.

«Так грустно читать о смерти Верна Тройера. Прекрасная улыбка вкупе с заботливым и большим сердцем помогла собрать деньги от имени в рамках благотворительного проекта на слуховые аппараты для глухих и слабослышащих людей», — написала в твиттере актриса Марли Мэтлин.

Скорбь по поводу смерти актера выразил также абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин.

«С сожалением узнал о смерти Верна Тройера. Маленький парень с большим сердцем. Покойся с миром, мой друг», — написал спортсмен в своем твиттере.

Верн Тройер родился 1 января 1969 года в штате Мичиган. Стоит отметить, что он появился на свет с редким наследственным заболеванием — гипогидротической эктодермальной дисплазией. Поэтому даже в зрелом возрасте его рост составлял 80 см.

Отец актера — Рубен Тройер — был техником-ремонтником, мать — Сьюзен Тройер — работница фабрики. Также у Верна были брат и сестра: Дэвон Тройер и Дебора Тройер. Тройер вырос в городе Центрвилле в Мичигане, в 1987 году окончил школу.

Карьеру в кино Тройер начал в 1994 году в фильме «Младенец на прогулке», в котором он был дублером 9-месячного малыша. До 1999 года Верн работал в основном в качестве каскадера или играл эпизодические роли, но роль Мини-Мы в фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» принесла ему известность.

Впрочем, Тройер рассказывал, что стал известным еще в школе, передает портал Peoples.

«В возрасте 14 лет я был королем класса, меня все обожали. Представляете, во всех школах учатся обычные парни, и только в нашей — такой, как я.

Помню, мне тогда было 16 лет, к нам в класс пришел новый парень. Афроамериканец, наглый такой. Короче, мы с ним поругались. И весь класс ждал, что будет. Стоим мы друг против друга во дворе школы, а вокруг человек сто зрителей. А я думаю только об одном — как бы ударить его по лицу. Ведь он выше меня на метр! Если бить по прямой — получится на уровне пупка! И тогда я напрягаюсь изо всех сил, подпрыгиваю и бью. И слышу аплодисменты. Вся школа аплодирует мне. С тех пор у меня не было конкурентов», — вспоминал актер.

22 февраля 2004 года Тройер женился на модели Женевьев Галлен, но на следующий день брак был аннулирован.