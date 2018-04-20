«Российскому джазу есть что доказывать»

— Вам предстоит выступить в рамках Международного дня джаза в Санкт-Петербурге, знаменитого ежегодного мероприятия ЮНЕСКО. Будет ли это выступление для вас особенным?

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— Конечно, это выступление будет особенным, ведь Всемирный гала-концерт звезд джаза пройдет в России впервые. Ранее я уже выступал в рамках Международного дня джаза в других странах, однажды со мной была представительница России Алевтина Полякова. Но на сей раз в гала-концерте примет участие целый ряд моих соотечественников, прекрасных музыкантов. Так что событие это особенное — как для меня лично, так и для развития джаза в России, в мире.

Кроме того,

во времена сложных международных отношений МДД — еще один повод показать нашу страну, показать, что мы очень творческие, миролюбивые и готовые на диалог люди. Пожалуй, искусство сегодня — одно из главных средств, которое позволяет сделать это без лишних слов.

— Чем именно Международный день джаза выделяется на фоне других больших джазовых событий?

— Существуют, например, День шахтера, День космонавтики, а есть День джаза — то есть праздник для тех, кто посвятил себя этому стилю музыки, когда-то очень популярному, а ныне ставшему более осознанным и глубоким, если так можно сказать. Для нас этот день действительно важен, ведь он провозглашен ЮНЕСКО Международным днем джаза специально для того, чтобы на всех континентах во имя мира, добра и взаимопонимания синхронно и дружно звучал наш любимый джаз.

— А почему именно Санкт-Петербург в этом году был выбран столицей мероприятия?

— Во-первых, Санкт-Петербург является городом ЮНЕСКО, это один из красивейших городов планеты. К тому же Петербург был одним из первых городов в нашей стране, где джаз как новый вид искусства представили публике. В Петербурге жил и работал Леонид Утесов, создававший джаз… Здесь замечательная музыкальная школа, да я и сам из Санкт-Петербурга. Могу сказать, что многие зарубежные музыканты, когда мы проводили соответствующие опросы, с удовольствием хотели ехать сюда — сходить в музеи, погулять по красивым улицам, лучше познакомиться с нашей музыкой и нашей культурой… Так что

при выборе представителя страны в качестве города-претендента на звание столицы джаза 2018 Петербург был отобран единогласно.

— Вы также являетесь членом оргкомитета Дня джаза в России. Довольны ли вы тем, как на данный момент проходит его организация?

— С тех пор, как мы презентовали проект на прошлогоднем Петербургском культурном форуме президенту Владимиру Путину, стала вестись конструктивная работа. В целом все готово, пока что все идет без сучка, без задоринки. Мы готовимся по-особенному принять всех наших гостей, они приедут заранее — будет много мероприятий в рамках образовательной программы, творческих встреч, экскурсий. Ведь День джаза — это не просто один концерт, который состоится 30 апреля — и все. Это большая культурная программа. И мы во всеоружии.

— Готовите ли что-то особенное для слушателей мероприятия?

— Я готовлюсь. И надеюсь, что смогу преодолеть волнение — честно говоря, всегда волнуюсь на крупных концертах.

Что касается программы, то впервые на Дне джаза будет звучать джазовый биг-бэнд, который должен аккомпанировать, и мне крайне приятно, что выбрали именно мой оркестр. Очень постараюсь, чтобы сам концерт прошел здорово, подготовка к нему идет действительно длительная.

Самое главное для нас — чтобы получился настоящий праздник.

— Немаловажной частью Международного дня джаза являются выступления молодых джазистов. Каким образом проходил их отбор?

— На уже упомянутом Петербургском форуме мы провели первый в истории страны джазовый форум-фест Jazz Across Borders, который, кстати говоря, стал главным Джазовым событием 2017 года по версии Союза музыкальных критиков России. В ходе программы шоу-кейсов JAB мы обратили особое внимание на несколько молодых и перспективных музыкантов и их ансамбли. В итоге отобранные нами таланты будут играть на открытых площадках, в клубах и на шоу-кейсах в рамках Дня джаза. Выбирали же мы на основе собственных впечатлений от их выступлений, которые нам удалось ранее оценить.

— В одном из интервью примерно год назад вы говорили, что скоро российский джаз выйдет на мировой уровень. Случился ли уже этот момент?

— Понимаете, отдельные российские музыканты и коллективы уже находятся на мировом уровне. А я говорил о джазе в целом. Отечественный джаз, конечно же, оценен по достоинству; по классу игры, понимания он явно на мировом уровне, но вот по уровню нашей известности, количеству выступлений за рубежом, победам в престижных международных конкурсах и созданным хитам — мы пока что лишь близки к этому.

Лично я ценю оцениваю наш джаз как джаз мирового уровня. Теперь это же должен оценить и мир. Моя команда часто выступает за рубежом, другие российские музыканты также радуют иностранную публику, собираются полные залы.

То есть тенденция есть, но надо еще больше над этим работать. Есть к чему стремиться, есть что доказывать — ведь музыканты у нас великолепные. И когда-нибудь мы завоюем мир. Музыкальный, естественно.

— Чем российская публика отличается от иностранной? В чем ее главный плюс?

— Прежде всего — они говорят по-русски, то есть со слушателями музыканты могут говорить на своем языке. Кроме того, они просто родные люди, на лицах которых ты хочешь видеть улыбки во время своего выступления. Некоторые наши «герои» пишут, что у нас неулыбчивые люди. А я считаю, что им нужно играть хорошую музыку — и тогда начнут появляться улыбки. Для нас, музыкантов, это самое главное.

— В июне в России стартует чемпионат мира по футболу — 2018, а вы, как известно, являетесь активным болельщиком. Чего ждете от нашей сборной на турнире и за кого еще будете переживать?

— Когда наша сборная не участвует в крупных турнирах, я традиционно болею за Италию, но на ЧМ-2018 она не попала… Из других команды мне нравятся Бразилия, Аргентина, Испания, да, честно говоря, все импонируют.

Но болеть, естественно, буду только за наших. Верю, что у подопечных Станислава Черчесова, которые иногда показывают блестящую игру, могут включиться какие-то дополнительные силы и они выступят достойно. Но, конечно, могут и не включиться (смеется). Однако в команду я все равно верю.