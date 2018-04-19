Запрет снят: в Саудовскую Аравию вернулось кино

В Саудовской Аравии впервые за четыре десятилетия открылся кинотеатр, в котором состоялся публичный кинопоказ. Мероприятие происходило в столице государства Эр-Рияде. На просмотр можно было попасть только по специальным приглашениям, которые раздали деятелям культуры, журналистам, крупным бизнесменам и главам дипломатических миссий.

Это событие стало по-настоящему историческим для одного из самых консервативных в мире государств.

На этой неделе власти государства выдали лицензию американской прокатной компании, после чего был открыт пока единственный в стране кинотеатр. Чести стать первым за 40 лет фильмом, продемонстрированным на большом экране, удостоился супергеройский блокбастер «Черная пантера». Премьере фильма предшествовало большое шоу с музыкой и фуршетом.

В преддверии показа картины перед зрителями выступил министр культуры Саудовской Аравии Авад аль-Авад.

«Сегодня мы становимся свидетелями исторических преобразований, нового этапа развития нашей страны, начатого его королевским высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, — сказал чиновник.

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— И это касается, в том числе, сферы развлечений. Они становятся доступными внутри королевства, за ними уже не нужно ехать за рубеж».

Следом начался показ фильма, который ради соответствия законам шариата сократили примерно на 40 секунд. Из фильма была вырезана сцена с поцелуем героев, что противоречит утвержденным моральным ценностям в стране. Все остальные эпизоды были сохранены.

Посетители кинотеатра оказались очень довольны показом картины.

«Мы давно ждали этого момента, — приводит слова посетительницы кинотеатра Даны аль-Гамиди РИА «Новости». — Наконец-то мы будем ходить в кино у нас дома, а не только за рубежом.

Раньше, чтобы сходить в кинотеатр, мы ездили в соседние Бахрейн и Дубай. Теперь и у нас здесь будет как в Дубае, а может даже и лучше».

К 2030 году ожидается, что в стране будут работать более 300 сетей кинотеатров и двух тысяч экранов.

Работа кинотеатров была запрещена в Саудовской Аравии в начале 80-х годов в годы правления короля Фахда бен Абдель Азиза Аль-Сауда.

Причиной такого жесткого решения стала критика властей страны со стороны религиозных деятелей, а также резкий уклон в консервативную сторону в обществе страны.

Аль-Авад не зря упомянул главу государства, так как именно с приходом к власти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана в стране начались глобальные изменения, в том числе касающиеся и равноправия женщин. Так, в прошлом году женщинам разрешили водить автомобиль и посещать спортивные мероприятия.

Первый за 40 лет публичный показ фильма состоялся после первой Недели моды в стране, стартовавшей на этой неделе. Участие в ней приняли дизайнеры из 14 стран мира.

Курс на либерализацию и открытость приветствуют многие чиновники и бизнесмены, которые утверждают, что с появлением индустрии развлечения многие граждане Саудовской Аравии будут чаще проводить отпуска дома, а не уезжать за досугом за границу, что будет способствовать увеличению финансового оборота в стране.

Однако есть и противники реформ. Ряд местных религиозных лидеров выступил резко против работы публичных кинотеатров, объясняя это тем, что в кинотеатрах и других развлекательных центрах нет ничего хорошего, так как они «наносят удар по традиционным ценностям, морально разлагают общество и дают повод для смешения полов».

Богословов не смягчает даже то обстоятельство, что до выхода фильмов на экраны Министерство информации и культуры будет тщательно изучать предлагаемую продукцию на предмет соответствия законам шариата.

Перемены в кинематографе страны коснулись не только внутреннего проката, но и самих деятелей кино в Саудовской Аравии. Недавно вышел трейлер картины «Мэри Шелли», снятой первой в истории государства женщиной-режиссером Хаифой аль-Мансур. В главных ролях снялись известные актрисы Эль Фэннинг и Мэйси Уильямс. Фильм расскажет об отношениях писательницы Мэри Шелли с ее супругом поэтом Перси Биши Шелли и событиях, вдохновивших ее на создание всемирно известного «Франкенштейна».

В начале апреля стало также известно, что на 71-м Каннском кинофестивале Саудовская Аравия впервые представит несколько короткометражных фильмов. Об этом заявил министр культуры аль-Авад.

«Мы очень счастливы, что сегодня достигли договоренности с мадам министром Франсуазой Ниссен (министр культуры Франции — прим. «Газеты.Ru») об официальном участии в Каннском кинофестивале, это произошло впервые», — цитирует чиновника Parisien.