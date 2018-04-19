ММКФ: что посмотреть на фестивале

Московский международный кинофестиваль в этом году пройдет в апреле, чтобы не пересекаться с главным спортивным событием года — чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 11 городах России. ММКФ начался в четверг, 19 апреля, и завершится 26-го числа.

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Основную программу фестиваля откроет итальянский триллер «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека. Картина рассказывает о женщине-патологоанатоме, которая начинает расследовать убийство молодого любовника. Озпетек уже гостил на ММКФ с лентой «Присутствие великолепия» в 2012 году, но тогда не получил наград.

Российские программы откроет фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в роли Виталия Калоева.

Картина рассказывает о судьбе Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером из-за трагической ошибки диспетчера. Фильм основан на трагедии, произошедшей 24 февраля 2004 года в Швейцарии. Тогда над Боденским озером столкнулись два самолета. В результате катастрофы погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка.

Закроет российские программы режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер», премьера которого в широком прокате состоится в день открытия ММКФ.

В основном конкурсе московского фестиваля представлены 16 фильмов, некоторые из которых представляют особый интерес. Бросаются в глаза прежде всего два необычных отечественных проекта. Во-первых, это совместная российско-армянская картина «Спитак» Александра Котта, которая рассказывает о событиях страшного землетрясения в Армении в 1988 году. Котт прежде всего известен «Брестской крепостью» и несколькими «Елками». Будет любопытно посмотреть на возвращение постановщика к серьезной тематике спустя восемь лет.

Вторую картину российского производства сняла 29-летняя китянка Ян Гэ. Режиссерский дебют актрисы «Гоголь-центра» и финалистки шоу «Голос» называется «Ню». Фильм рассказывает о девушке в отчаянном поиске любви, романтики и секса.

Южная Корея будет представлена лентой «Воспоминания о солдате» Кима Джэ-хана на важную для любого жителя полуострова тему Корейской войны. Главный герой фильма Чан-гун живет в глухой деревне со своей матерью и доволен тихой и размеренной жизнью фермера, однако его призывают на войну, и молодой парень оказывается на передовой.

Бразилец Сержиу Трефо привез в Москву мрачную историю о жестокости, чести и верности в военные времена под названием «Гнев».

Очень сильной представляется программа «Фильмы, которых здесь не было». Здесь можно ознакомиться сразу с несколькими провокационными картинами.

В рамках программы зрители смогут ознакомиться с новинкой Тимура Бекмамбетова, продолжающего экспериментировать с форматом «Screen life», когда все события в фильме происходят на экране компьютера.

Бекмамбетов уже представлял в качестве продюсера хоррор «Убрать из друзей», который был благосклонно встречен публикой. На этот раз, находясь в кресле режиссера, Бекмамбетов представит одну из своих самых сильных работ «Профиль», которая рассказывает об английской журналистке, оказавшейся целью вербовщика ИГ (организация запрещена в России).

В этой же программе — противоречивая лента румына Адины Пинтилие «Недотрога», взявшая «Золотого медведя» на Берлинском фестивале за лучший фильм. Еще одна румынская картина «Чарльстон» Андрея Кретулеску расскажет о том, как муж и любовник одной женщины пытаются вместе справиться с горем после ее смерти.

В программе «Эйфория сопротивления» обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за «Жизнь Адель» Абделатиф Кешиш представит начало своей будущей трилогии «Мектуб. Любовь моя. Песнь первая».

Главный герой картины, вернувшийся на каникулы домой в окрестности Марселя, наслаждается приморской тихой провинциальной жизнью. Такой незамысловатый, на первый взгляд, сюжет Кешиш умудрился превратить в большую эмоциональную истории о любви, ностальгии и надежде.

Программа «Кино не для всех и каждого» позволит зрителям посмотреть российские фильмы, которые они по тем или иным причинам не успели увидеть в прокате. Здесь представлены «Довлатов», «Аритмия», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Движение вверх» и «Салют-7».

На ММКФ также пройдут две ретроспективы. Первая из них, под названием «Брюс Ли. Человек-легенда», состоит из пяти фильмов с участием выдающегося гонконгского мастера боевых искусств и актера. Будут показаны как ранние фильмы, так и «Кулак ярости» и «Путь Дракона», хорошо знакомые российскому зрителю еще со времен видеосалонов в конце 80-х — начале 90-х годов.

Центральным же событием фестиваля станет грандиозный показ 21 фильма одного из величайших режиссеров планеты Ингмара Бергмана в программе «Бергман. Известный и неизвестный».

Здесь будут представлены почти все знаменитые ленты выдающегося шведа. По какой-то причине отсутствуют только «Седьмая печать» и «Земляничная поляна», а все его остальные легендарные работы можно будет посмотреть. И, честно говоря, когда организаторы фестиваля дарят зрителям такой подарок, можно даже с чистой совестью даже проигнорировать конкурсную программу — все равно Бергмана превзойти не удастся никому.